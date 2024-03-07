Самая большая группа Европарламента приняла резолюцию по Плану ЕС для победы Украины
Самая большая политическая группа Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕНП), приняла специальную резолюцию по Плану ЕС для победы Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Предложенный План ЕС для победы Украины направлен на устранение недочетов путем введения конкретных мер по реформированию всей системы военной помощи и перехода от индивидуальных действий к коллективным и распределению ресурсов.
С этой целью ЕНП настаивает на том, чтобы Еврокомиссия и НАТО подготовили, приняли и внедрили в ближайшем будущем четкий коллективный План победы Украины с политической, экономической и военной поддержкой Украины.
Согласно резолюции, План должен обеспечить, чтобы западная военная поддержка ежегодно превышала 0,25% западного ВВП, что обеспечит втрое большую военную поддержку Украине, чем она получила в 2023 году.
Это позволило бы Украине начать накапливать необходимые резервы для победы над российскими войсками в 2025-2026 годах, говорится в документе.
Резолюция отмечает, что План ЕС должен предусматривать постоянные консультации и координацию с ключевыми политическими игроками в Украине по всему политическому спектру с целью инклюзивности и укрепления внутреннего единства.
Для того чтобы достичь такого критически важного уровня помощи, каждая страна-член ЕС должна увеличить свою индивидуальную поддержку Украины, говорится в документе.
В резолюции указывают, что План ЕС для победы Украины должен содержать расчеты "плана Б" на случай, если Конгресс США не сможет договориться о поддержке Украины. В таком случае ЕС должен быть готов вмешаться и покрыть те суммы, которые Вашингтон потенциально может не выделить.
Кроме того, для уменьшения зависимости от внешней помощи и обеспечения долгосрочной устойчивости Украины План ЕС должен предоставить приоритет усилиям, направленным на поддержку ее оборонно-промышленного комплекса.
А Заходу ми можемо тільки подякувати та спробувати хоч трохи порозумнішати та виправити самотужки хоть щось в нашому суспільному житті.
ВАС ******** ? Ви чуєте повітряні тривоги ? Ви спускаєтесь у бомбосховище ? Ваша родина у небезпеці ?
А ти думаєш чого ми з під Київа опинилися закордоном в березні 22-го? Нас не тільки бомбили, але тоді ще ні повітряних тривог не було, ні бомбосховищ, бо хрипатий поц з ЗЕшоблою так "гарно" підготувався до війни.
І так - моя родина(частина) ще й досі в небезпеці, під обстрілами в Одесі, а племіник з 3-ма пораненнями і 2-ма контузіями ще й досі ходить по ВЛК. Він воював в 15-16-му, а з лютого 22-го знову був в 28-й. Ще питання будуть?
До речі, я ж прекрасно розумію, що й ти не з передка клацаєш по клаві. То й до тебе можуть бути такі ж питання.
А якщо вже щось таке приймали - то вже щоб воно з ділом не розходилось.
Це сильно багато мабуть?
Зачмиритель московита: Найдорожча у світі російська інформаційно психологічна спец операція ( ІПСО ) - це квартал 95 і вибори 2019 року Вона коштувала сотні тисяч життів українців!
Донецкий бандеровец: Якщо мене колись спитають, який я знаю найнахабніший успішний обман - я розповім, як один чоловік оримав владу на гаслах "я знаю, як припинити війну" та "якщо не припиню, то - піду", замість цього отримав війну в 100 разів гіршу, нікуди не пішов і став в телемарафеті "національним героєм"
Denys Tsaruk: Ляльководи жаби, можуть роздати по 20$ кожній медіа повії, щоб вона розповідала про лєгітімного 2.0, але на міжнародному рівні це не спрацює, узурпація влади дорого обійдеться рядовому українцю. Hawthorn Healing: До моменту коли в ООН чи будь де іще, почне просуватись тємка що рашка це хоч і специфічна, але стабільна демократія яка вчасно проводить вибори, а в Україні автократичний режим, лишилось пару місяців.
КНДР називається демократичною республікою. Когось це вводить в оману?
Считаю, что именно эти страны ответственны за всё сейчас происходящее и обязаны нам помогать вплоть до победы.
Путч. Русский - нах*й: ▪️"І ще раз повторю: країну в 2019 році хакнули. Президент отримав в свої руки необмежену владу. Скрізь. Там, де не змогли зразу, дістали потім. Це я про те, що витворяють зелені з місцевим самоврядуванням, прибираючи неслухняних мерів. Як приклад. ▪️Тоді, в 2019 році, всі ті, кого я безмежно поважаю, хто має високий соціальний капітал, інтелектуали в переважаючій більшості НЕ голосували за Зеленського. З різних причин. Але всі розуміли одне - країну віддають тим, хто її угробить. Власне, так і вийшло. Так і виходить. Пам'ятаєте, як зразу після інавгурації повернулась вся шваль типу портнова? І потім, як почалась війна, вся та шваль з купою валіз з грішми спокійно покинула країну? Коли я писала, що ми косплеїмо рашу, мені сміялись в коментарях: та ладно, у нас інші традиції, у нас ніхто не дозволить президенту стати диктатором. ▪️Президент, якого більшість обирала, щоб поржать, підм'яв під себе всі гілки влади, є підозра, що його офіс злив складні контрозвідувальні операції, він сам шукав мир в очах путіна, зустрічався в Омані з патрушевим, роздав посади відвертим ворогам країни, закрив незручні телеканали і він би і далі чудив, але тут почалась війна."
Плани і засідання.
Так і ходіть! (с)
Ставимося з розумінням! (с)
1 мало зброї
2 уїбанська влада.
от якщо прибрати ці недоліки, все буде заібісь