Новости
Самая большая группа Европарламента приняла резолюцию по Плану ЕС для победы Украины

Самая большая политическая группа Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕНП), приняла специальную резолюцию по Плану ЕС для победы Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Предложенный План ЕС для победы Украины направлен на устранение недочетов путем введения конкретных мер по реформированию всей системы военной помощи и перехода от индивидуальных действий к коллективным и распределению ресурсов.

С этой целью ЕНП настаивает на том, чтобы Еврокомиссия и НАТО подготовили, приняли и внедрили в ближайшем будущем четкий коллективный План победы Украины с политической, экономической и военной поддержкой Украины.

Согласно резолюции, План должен обеспечить, чтобы западная военная поддержка ежегодно превышала 0,25% западного ВВП, что обеспечит втрое большую военную поддержку Украине, чем она получила в 2023 году.

Это позволило бы Украине начать накапливать необходимые резервы для победы над российскими войсками в 2025-2026 годах, говорится в документе.

Резолюция отмечает, что План ЕС должен предусматривать постоянные консультации и координацию с ключевыми политическими игроками в Украине по всему политическому спектру с целью инклюзивности и укрепления внутреннего единства.

Для того чтобы достичь такого критически важного уровня помощи, каждая страна-член ЕС должна увеличить свою индивидуальную поддержку Украины, говорится в документе.

В резолюции указывают, что План ЕС для победы Украины должен содержать расчеты "плана Б" на случай, если Конгресс США не сможет договориться о поддержке Украины. В таком случае ЕС должен быть готов вмешаться и покрыть те суммы, которые Вашингтон потенциально может не выделить.

Кроме того, для уменьшения зависимости от внешней помощи и обеспечения долгосрочной устойчивости Украины План ЕС должен предоставить приоритет усилиям, направленным на поддержку ее оборонно-промышленного комплекса.

Потужно воююють....папірцями
А чого ви хотіли? Може щоб вони воювали за нас, а наші "служки" - всі на курортах на пляжах "окопи рили"? Вони й так роблять більше ніж отой моносброд у Верховній Раді. Так що питання має бути не про них, а до тих. І взагалі, питання повинно бути до всіх отих 73% привівших цього ублюдка і його шоблу до влади, яка і привела до такої кривавої бійні і такої ситуації в країні.
А Заходу ми можемо тільки подякувати та спробувати хоч трохи порозумнішати та виправити самотужки хоть щось в нашому суспільному житті.
На третьому році війни.
Плани і засідання.
Так і ходіть! (с)
Ставимося з розумінням! (с)
