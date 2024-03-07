РУС
Поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ и красных линий", - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержка Украины от его страны не имеет ни границ, ни красных линий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Depeche.

Эмманюэль Макрон встречается с лидерами партий, чтобы обсудить войну в Украине накануне парламентского голосования и после того, как поднял вопрос о возможности присутствия войск в Украине.

Французский лидер подчеркнул, что "нет никаких границ" и "никаких красных линий" для поддержки Францией Украины, которая находится в состоянии войны с Россией.

Франция (3578) поддержка (709) Макрон Эмманюэль (1414)
Топ комментарии
+23
Здається, що в Європі з'явився новий лідер.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:50 Ответить
+16
Щось в ньому чоловіче з'явилось. І це добре.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:53 Ответить
+16
Похоже что Макрон оказался воином, а-не шольцем.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:53 Ответить
новий ****** на противагу Зелі
показать весь комментарий
07.03.2024 15:55 Ответить
А ви хотіли б нового Рембо, як в кіно - кулемета на плече і давай косити НАШИХ ворогів замість нас?
Якщо вже так, то його "піздьож" зараз дуже напрягає кацапів і стимулює союзників до більш рішучих дій на НАШ захист.
Але до декого це ще не зовсім доходить.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:18 Ответить


"Макрон больше перепугал лидеров ЕС а те вместо того что бы хотя бы нейтрально обозначить свои позиции сразу рванули оправдываться и все отрицать на радость Путину."
чесно я сам з самого початку думав що то норм варіант для закінчення війни, на цій лінії ЛБЗ, введенням "голубих" касок..Але це виявилось простим популістичним ******** мікрона, після якого всі побігли наввипередки запевняти ***** що їх військ не буде на території України.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:04 Ответить
"побігли наввипередки запевняти ***** що їх військ не буде..." от бачиш в чому різниця між цивілізованим суспільством і ватним - ті живуть за законами для СВОГО народу, а інші в усіх їхніх вчинках бачуть тільки загравання перед кимось з-за кордону. Там взагалі немає такого "комплекса меншевартості", як у нас. Навпаки, вони все кажуть і роблять для СВОГО населення, для свого виборця.
показать весь комментарий
07.03.2024 19:22 Ответить
я ж і кажу триндіти не мішки носити. ось цим і займається мікрон. Допомоги як кіт наплакав а понтів на словах як у найвеличнішого підера **********
показать весь комментарий
07.03.2024 20:51 Ответить
... Напевне бункерний дід наступив на певний мозоль Макрону... Той і змінив вектор...
показать весь комментарий
07.03.2024 17:40 Ответить
за 4 африканські держави отвеимшь сказав макрон путіну
показать весь комментарий
07.03.2024 15:52 Ответить
Макрон больше перепугал лидеров ЕС а те вместо того что бы хотя бы нейтрально обозначить свои позиции сразу рванули оправдываться и все отрицать на радость Путину.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:52 Ответить
Фигасссссееее какой прогресс!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 15:52 Ответить
Ще-б "Ліверну ковбасу" розштовхати......
показать весь комментарий
07.03.2024 15:52 Ответить
Д'Артаньян
показать весь комментарий
07.03.2024 15:53 Ответить
Здається, навіть постава (осанка) змінилась.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:02 Ответить
Просто хуьло розлютив Макрона
показать весь комментарий
07.03.2024 20:50 Ответить
Настоящий Дартаньян.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:53 Ответить
Що це: нарешті помста за Африку?
показать весь комментарий
07.03.2024 15:53 Ответить
Макароша показово задзвенів тестікулами... Подивимося, що з цього вийде
показать весь комментарий
07.03.2024 15:54 Ответить
А він в любому випадку вже на коні.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:05 Ответить
Тепер головне з нього ганебно не впасти...
показать весь комментарий
07.03.2024 16:07 Ответить
Показуха і вийде.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:06 Ответить
Нужны Миражи с пилотами и боезапасом
показать весь комментарий
07.03.2024 15:58 Ответить
Шольц у шоці?
але Шольц - красень по-любому, а щодо "торусів" - то не варто стільки мегагаласу-істерики навколо тихо-делікатних тем.....
зебіли-учОниє-заочники цього вже ніколи не зрозуміють, не встигнуть
показать весь комментарий
07.03.2024 16:03 Ответить
Не розумію, чому всі так зациклились на тому Шольці? Хіба по всьому світові немає більше аналогів тих Таурусів чи, взагалі, ракет з кращими характеристиками і більш далекобійних?
показать весь комментарий
07.03.2024 16:09 Ответить
У Франції є літаки? Є далекобійні ракети? Є танки і артилерія? Є снаряди? Чому тоді Макрон їх нам не дає в достатній кількості і без всіляких умов і обмежень?
показать весь комментарий
07.03.2024 16:04 Ответить
5 тисяч 155 снарядів та декілька скальпів на місяць це мега допомога від мікрона, куди там тому Шольцу який надає всього в рази більше, ну крім таурусів, головне ж ******* як наш главзебіл і будеш "на коні".
показать весь комментарий
07.03.2024 17:15 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:07 Ответить
а ядерку дадуть?
показать весь комментарий
07.03.2024 16:08 Ответить
Мокрый ,Ватамную бомбу давай !
показать весь комментарий
07.03.2024 16:46 Ответить
На фоне обоссавшегося Шольца прям Наполеон.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:24 Ответить
якщо нема червоних лiнiй,то нехай поверне Украiнi ядерну зброю!
показать весь комментарий
07.03.2024 17:46 Ответить
Не виключено - тихо, як Ізраїлю в 60-х роках
показать весь комментарий
07.03.2024 20:54 Ответить
Якщо немає меж - то дайте літаки.
показать весь комментарий
07.03.2024 18:24 Ответить
 
 