Поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ и красных линий", - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержка Украины от его страны не имеет ни границ, ни красных линий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Depeche.

Эмманюэль Макрон встречается с лидерами партий, чтобы обсудить войну в Украине накануне парламентского голосования и после того, как поднял вопрос о возможности присутствия войск в Украине.

Французский лидер подчеркнул, что "нет никаких границ" и "никаких красных линий" для поддержки Францией Украины, которая находится в состоянии войны с Россией.

