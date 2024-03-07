4 333 35
Поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ и красных линий", - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержка Украины от его страны не имеет ни границ, ни красных линий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Depeche.
Эмманюэль Макрон встречается с лидерами партий, чтобы обсудить войну в Украине накануне парламентского голосования и после того, как поднял вопрос о возможности присутствия войск в Украине.
Французский лидер подчеркнул, что "нет никаких границ" и "никаких красных линий" для поддержки Францией Украины, которая находится в состоянии войны с Россией.
Якщо вже так, то його "піздьож" зараз дуже напрягає кацапів і стимулює союзників до більш рішучих дій на НАШ захист.
Але до декого це ще не зовсім доходить.
"Макрон больше перепугал лидеров ЕС а те вместо того что бы хотя бы нейтрально обозначить свои позиции сразу рванули оправдываться и все отрицать на радость Путину."
чесно я сам з самого початку думав що то норм варіант для закінчення війни, на цій лінії ЛБЗ, введенням "голубих" касок..Але це виявилось простим популістичним ******** мікрона, після якого всі побігли наввипередки запевняти ***** що їх військ не буде на території України.
але Шольц - красень по-любому, а щодо "торусів" - то не варто стільки мегагаласу-істерики навколо тихо-делікатних тем.....
зебіли-учОниє-заочники цього вже ніколи не зрозуміють, не встигнуть