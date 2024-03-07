ОК "Південь": Шансов на возвращение армии РФ на правый берег Херсонщины нет

Оборонные сооружения на правом берегу Днепра Херсона обустроены так, что у российской армии нет возможности даже приблизиться к ним, заверила руководитель пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Понимание есть, что основная линия боевого столкновения в наших географических условиях – это река Днепр. Поэтому, действительно, для нас важно, чтобы враг не мог перебраться, высадиться и даже подойти к правому берегу. Во-первых, он ландшафтно выше левого берега. Это уже первая сложность, которую врагу преодолеть фактически невозможно. Потому что расположение наших пушек на высшем уровне устанавливает огневой контроль над водой на момент подхода к берегу", - пояснила представительница.

По ее словам, украинские оборонные сооружения обустроены с учетом всех изменений ландшафта после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Именно поэтому враг превентивно работает, в частности, беспилотниками, артиллерией с левого берега. То есть тоже делает акцент на оборонные сооружения и их уничтожение контрбатарейным способом. Однако обустройство оборонных сооружений, то, что сейчас стало волной очередной российской пропаганды, в частности, в Херсонской, Николаевской, Одесской областях мы не делаем это с нуля, укрепляем то, что было заготовлено, совершенствуем то, что было на момент полномасштабного вторжения, возможно, недоделано, потому что делалось уже в мощных боевых условиях", - добавила Гуменюк.