ОК "Південь": Шансов на возвращение армии РФ на правый берег Херсонщины нет

Оборонні споруди ЗСУ

Оборонные сооружения на правом берегу Днепра Херсона обустроены так, что у российской армии нет возможности даже приблизиться к ним, заверила руководитель пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

Об этом она сказала в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Понимание есть, что основная линия боевого столкновения в наших географических условиях – это река Днепр. Поэтому, действительно, для нас важно, чтобы враг не мог перебраться, высадиться и даже подойти к правому берегу. Во-первых, он ландшафтно выше левого берега. Это уже первая сложность, которую врагу преодолеть фактически невозможно. Потому что расположение наших пушек на высшем уровне устанавливает огневой контроль над водой на момент подхода к берегу", - пояснила представительница.

По ее словам, украинские оборонные сооружения обустроены с учетом всех изменений ландшафта после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Читайте также: Оккупанты не оставляют попыток штурмовать плацдарм на левобережье Херсонщины, ВСУ за сутки ликвидировали 74 оккупанта, 50 из которых - в районе села Крынки, - ОК "Південь"

Именно поэтому враг превентивно работает, в частности, беспилотниками, артиллерией с левого берега. То есть тоже делает акцент на оборонные сооружения и их уничтожение контрбатарейным способом. Однако обустройство оборонных сооружений, то, что сейчас стало волной очередной российской пропаганды, в частности, в Херсонской, Николаевской, Одесской областях мы не делаем это с нуля, укрепляем то, что было заготовлено, совершенствуем то, что было на момент полномасштабного вторжения, возможно, недоделано, потому что делалось уже в мощных боевых условиях", - добавила Гуменюк.

оборона (5267) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (5116)
+11
Капець у нас справи... Зельоні вже почали і в цьому запевняти. Їхні запевняння завжди викликають тривогу. Історія вчить.
07.03.2024 17:24 Ответить
+6
Дякуємо, Захисникам України, які виправляють криваві наслідки, рішень та дій, привладних Зеленського з Києва!! Мабуть, десь уже під'їжджає верещучка з Шмигалем, на отих шатлах до Криму…
Слава Україні !!
07.03.2024 17:29 Ответить
+4
Ничего не имею лично против Гуменюк, но если бы она вместо "Днепра" написало бы "Тисы", то это больше бы соответствовало тому, что сейчас "делает" зелень с оборонными сооружениями и очередным распилом на них гигантского бабла.
07.03.2024 17:25 Ответить
« ХЕРПІДУ» вигнав Залужного послом в Британію З глаз долой , щоб не заважав тримати « рейтинг « який впав , нижче плінтуса
07.03.2024 19:33 Ответить
Лучше Москва-река, а еще лучше - Волга.
07.03.2024 18:01 Ответить
...я з Херсону сам, вкурсі дещо цього питання.
Коли б мене хтось шось таке спитав то я б промовчав. Незнаю про що ця стаття.
07.03.2024 17:38 Ответить
Напевне підводять до думки ''про сайтісь па срєдінє'' десь там по Дніпру. Згідно оманських договорняків.
07.03.2024 17:47 Ответить
Хочу бути речником.
07.03.2024 18:01 Ответить
Взагалі то керівники силових (і не тільки) структур збирались Крим повертати першочергово. А тут такі запевнення... стрьомні...
07.03.2024 18:08 Ответить
Це дуже ******* базар.Правий берег то одно. А як щодо утримання і розширення плацдармів на л і в о м у?
07.03.2024 18:32 Ответить
Кацапи і на початку вторгнення не могли взяти Херсон, але були відкриті ворота - все здавалось без бою, а ще заборона на підрив мостів, та на правому березі трохи артилерії та купка тероборонівців, за якими через декілька днів по адресах зі списками воєнкомату гестапівці вламувались в домівки і хапали хлопців, хто не втік. А такі бравурні запевнення ще сильніше викликають занепокоєння.
07.03.2024 19:51 Ответить
 
 