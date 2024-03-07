Шмыгаль о доступе к 300 млрд евро замороженных активов РФ: Украина имеет четкий план
В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов, и для Украины целью является получение доступа к ним.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Важное совещание по конфискации российских замороженных активов с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики, НБУ.
Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией.
В странах-партнерах заморожено около 300 млрд евро российских суверенных активов. Наша цель и позиция однозначна – доступ ко всем этим активам.
Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты.
Вместе со Всемирным банком мы сочли, что восстановление Украины будет стоить не менее 486 млрд долларов и активы страны-агрессора должны стать основным источником восстановления.
Россия должна заплатить и Россия заплатит!" - заявил Шмыгаль.
Виникае декілька питань:
1. Війна йде 10 років. Невже до цьго часу неможно було порахувати збитки?
- Збитки за Крим,
- За Лугандон,
- за активну війну 2022-24.
2. Чи хтось в уряді системно рахуе збитки? Не з потоку. Не « як мінімум». А кожен день.
кожен втрачений будинок.
кожну втрачену властну машину.
кожну цеглину.
Кожну сльозину ?
Звідкіля узялась цифра 486 міліардів? Це на яке число ? Рік?
Параша повинна платити не тільки за втрати що е, а і за ті втрати які не отримала Україна.
Параша повинна платити контрибуцію Україні покаліннями.
3. « Правовий механізм»… Що уряд зробив за останні 2 роки? Нічого. Сидів рівно на опі.
І тільки Зараз провів нараду.
Ганьба.
Сподіваюсь ЗЕкоМанді ніхто грошей напряму у руки не дасть.
Бариги при посадах …
І взагалі ми розрахрвуємо виключно на халяву, яку можна дерибанити." Шмигаль Безпорадний.
Не требо плутати « владу» та Країну
- раздеребанить по карманам зелёной плесени!?
Ну а что не унесем, то на месте погрызем