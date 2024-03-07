РУС
Шмыгаль о доступе к 300 млрд евро замороженных активов РФ: Украина имеет четкий план

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов, и для Украины целью является получение доступа к ним.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Важное совещание по конфискации российских замороженных активов с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики, НБУ.

Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией.

Читайте также: Страны ЕС должны решить, как направить замороженные активы России на усиление обороноспособности Украины, - Боррель

В странах-партнерах заморожено около 300 млрд евро российских суверенных активов. Наша цель и позиция однозначна – доступ ко всем этим активам.

Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты.

Вместе со Всемирным банком мы сочли, что восстановление Украины будет стоить не менее 486 млрд долларов и активы страны-агрессора должны стать основным источником восстановления.

Читайте также: Еврокомиссия в ближайшее время предоставит официальное предложение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины, - Euractiv

Россия должна заплатить и Россия заплатит!" - заявил Шмыгаль.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль про конфіскацію російських активів

Топ комментарии
+10
Знає вже світ ваши плани - вкрасти, замутить, змородернічать.
Сподіваюсь ЗЕкоМанді ніхто грошей напряму у руки не дасть.
07.03.2024 18:01
07.03.2024 18:01 Ответить
+10
мабуть відома усім хвороба - "ЗЄльоная чесотка"
07.03.2024 18:02
07.03.2024 18:02 Ответить
+10
07.03.2024 18:05
07.03.2024 18:05 Ответить
Ви не помітили, що в нього руки чешуться? З чого б це?
07.03.2024 17:59
07.03.2024 17:59 Ответить
мабуть відома усім хвороба - "ЗЄльоная чесотка"
07.03.2024 18:02
07.03.2024 18:02 Ответить
Шмигаль про доступ до 300 млрд євро заморожених активів РФ: Шмарклі мають чіткий план як їх ********
07.03.2024 19:04
07.03.2024 19:04 Ответить
Є така машинка для шмигаля для доступу до 300 Млрд

07.03.2024 21:05
07.03.2024 21:05 Ответить
Відновлення починається після Перемоги та усунення загрози руйнувань, пане шмиркаль
07.03.2024 18:00
07.03.2024 18:00 Ответить
«Посилюємо нашу юридичну позицію та готуємо необхідні правові механізми. Маємо чіткий план дій та перші результати.

Разом зі Світовим банком ми порахували, що відновлення України буде коштувати щонайменше 486 млрд доларів і активи країни-агресора мають стати основним джерелом відновлення. Джерело: »…

Виникае декілька питань:

1. Війна йде 10 років. Невже до цьго часу неможно було порахувати збитки?

- Збитки за Крим,
- За Лугандон,
- за активну війну 2022-24.

2. Чи хтось в уряді системно рахуе збитки? Не з потоку. Не « як мінімум». А кожен день.

кожен втрачений будинок.
кожну втрачену властну машину.
кожну цеглину.
Кожну сльозину ?

Звідкіля узялась цифра 486 міліардів? Це на яке число ? Рік?

Параша повинна платити не тільки за втрати що е, а і за ті втрати які не отримала Україна.
Параша повинна платити контрибуцію Україні покаліннями.

3. « Правовий механізм»… Що уряд зробив за останні 2 роки? Нічого. Сидів рівно на опі.
І тільки Зараз провів нараду.
Ганьба.
07.03.2024 18:35
07.03.2024 18:35 Ответить
також оплатити : кожний куплений снаряд, патрон ,техніку , лікі, їжу, .....і т д
07.03.2024 19:06
07.03.2024 19:06 Ответить
Я з Вами згоден, але поняття "контрибуція" вже не існує в міжнародному праві ...
показать весь комментарий
08.03.2024 06:49
Знає вже світ ваши плани - вкрасти, замутить, змородернічать.
Сподіваюсь ЗЕкоМанді ніхто грошей напряму у руки не дасть.
07.03.2024 18:01
07.03.2024 18:01 Ответить
Так... можна не погано "прібарахлітца".
07.03.2024 18:01
07.03.2024 18:01 Ответить
% Украіні - от і весь план
07.03.2024 18:01
07.03.2024 18:01 Ответить
Пару фур взяти і вивезти, проблема тільки щоб польські фермери дозволи вивезти
07.03.2024 18:01
07.03.2024 18:01 Ответить
07.03.2024 18:02
07.03.2024 18:02 Ответить
Шмара хметовська знає читкий план як привласнити кошти підірасії.
07.03.2024 18:03
07.03.2024 18:03 Ответить
Підірасія може образитися і прислати любителів шпілі-вілі
показать весь комментарий
07.03.2024 18:21
А ми маємо чітку відповідь: йдіть ***** зі своїм планом.
07.03.2024 18:03
07.03.2024 18:03 Ответить
«…для України метою є отримання доступу до них» - ну не те щоб для Україна, а для риго-коломойської шобли, якщо бути чесним.
07.03.2024 18:04
07.03.2024 18:04 Ответить
Та ви вже напоготові ...
показать весь комментарий
07.03.2024 18:04
Шмигалю бажано озвучити, вартість закупівлі одного снаряду в Міноборони України і в Чехії!! Чомусь, наявна значна кратність у ціні…, не на користь фахівців з України! Співпадіння чи просто мародерство на крові??
Бариги при посадах …
07.03.2024 18:04
07.03.2024 18:04 Ответить
07.03.2024 18:05
07.03.2024 18:05 Ответить
цей шедевр без опису, впихну свій: "Зебіли-антиВальцмани добивають "Рошен" відмовою купувати його продукцію..."
07.03.2024 18:33
07.03.2024 18:33 Ответить
Скільки це асфальту можна покласти?
07.03.2024 18:05
07.03.2024 18:05 Ответить
аж в три пальці завтовшки...
показать весь комментарий
07.03.2024 18:11
Я кожен раз перед сном намагаюся перевести цифру з голови на свою картку.Ніх...а не виходить.
07.03.2024 18:06
07.03.2024 18:06 Ответить
Млять.... він телемархвону передивився. Ви країну не втртьте спочатку, а потім, якщо не посадять за те як "готувалися" до оборони, будете мріяти про якісь гроші.
07.03.2024 18:08
07.03.2024 18:08 Ответить
Чи потужний цей план? І чи обговорили вже його?
07.03.2024 18:12
07.03.2024 18:12 Ответить
то вже точно Абговарили,), -- До 300 лярдів, чЬОткий план, то блєть можно жити,,),, чому ні,,)),,
07.03.2024 18:23
07.03.2024 18:23 Ответить
аж слюнки потекли и ручки затрусились. Во ему бы оттуда лямчиков 30 дёрнуть и можна подавать у видстийку
07.03.2024 18:19
07.03.2024 18:19 Ответить
Зрозуміло, зєпоци "свого" не упустять.
07.03.2024 18:20
07.03.2024 18:20 Ответить
"На оті гроші, що ви нам ще не дали, у нас вже великі плани.

І взагалі ми розрахрвуємо виключно на халяву, яку можна дерибанити." Шмигаль Безпорадний.
07.03.2024 18:24
07.03.2024 18:24 Ответить
Паниковский: "Остап Ибрагимович! Когда же мы будем делить наши деньги?"
07.03.2024 18:28
07.03.2024 18:28 Ответить
Україна має чіткий план як все спіз....ть!
07.03.2024 18:31
07.03.2024 18:31 Ответить
Шурік, не треба 3.14здіти на Україну.

Не требо плутати « владу» та Країну
07.03.2024 18:40
07.03.2024 18:40 Ответить
НА ОФШОРИ А МЕЛОЧЬ СТРАНЕ ПОВЕРИТЬ КЛЕПТОМАНАМ ОБМАНУТЬ СЕБЯ
07.03.2024 18:42
07.03.2024 18:42 Ответить
соратник портнова гетманцев, агент козирь і агент буратіно точно мають чіткий план розкрадання, освоять любі суми
07.03.2024 18:44
07.03.2024 18:44 Ответить
Шо розкрадете своєю шоблою то факт
07.03.2024 18:47
07.03.2024 18:47 Ответить
Дайте я угадаю "четкий план"...

- раздеребанить по карманам зелёной плесени!?
07.03.2024 18:57
07.03.2024 18:57 Ответить
Ні копійки не давати без тотального контролю і звіту з документальним підтверженням. Та ні, вкрадуть все одно. Краще буде, якщо цими коштами було б розпоряджатися виключно іноземному фонду відновлення України. Інакше 5-6 дуже талановитих менеджера, а також декілька сотень їх помічників, та ще тисяча родичів стане мільярдерами, мультиміліонерами. Роз'їдуться по всім світам з валізами грошей, бо вони розглядають Україну тільки як територію для схем крадіжки державних грошей і влади, яка для цього конче необхідна.
07.03.2024 19:05
07.03.2024 19:05 Ответить
Четкий план имеем мы - распилить бюджет страны
Ну а что не унесем, то на месте погрызем
07.03.2024 19:08
07.03.2024 19:08 Ответить
шмыгаль и КО имеют четкий план как спынздить 300 лярдов
07.03.2024 19:15
07.03.2024 19:15 Ответить
Хватит вешать лапшу, 300 млрд и войска Франции будут направлены в Украину - фейки, чтобы отвлечь внимание украинцев....
07.03.2024 19:24
07.03.2024 19:24 Ответить
як у тому анекдоті-повезло так повезло. і влада і 300млрд. офшори чекають.
07.03.2024 20:06
07.03.2024 20:06 Ответить
 
 