Шмыгаль о доступе к 300 млрд евро замороженных активов РФ: Украина имеет четкий план

В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов, и для Украины целью является получение доступа к ним.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Важное совещание по конфискации российских замороженных активов с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики, НБУ.

Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией.

Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты.

Вместе со Всемирным банком мы сочли, что восстановление Украины будет стоить не менее 486 млрд долларов и активы страны-агрессора должны стать основным источником восстановления.

Россия должна заплатить и Россия заплатит!" - заявил Шмыгаль.