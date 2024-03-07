РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9789 посетителей онлайн
Новости Война
2 774 13

С ноября количество казненных россиянами украинских военнопленных значительно увеличилось, - Офис генпрокурора

військовополонені, ЗСУ, Росія

На сегодняшний день правоохранители Украины официально задокументировали 45 случаев убийств украинских военнопленных россиянами, но реальная цифра может быть гораздо больше.

Об этом сообщил представитель Офиса генпрокурора, начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Денис Лысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.Net.

Российские захватчики проводили казни украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения, однако в последнее время таких преступлений стало в разы больше.

"Факты убийства военнопленных допускаются войсками агрессора не только в последнее время, но и с момента [начала] широкомасштабного вторжения, то есть с 2022 года", – сказал Лысенко.

В рамках 19 уголовных производств сегодня расследуют 45 случаев убийства украинских военнопленных.

"Однако все мы прекрасно понимаем, что этих фактов на самом деле гораздо больше, и особенно увеличилось количество таких фактов именно в последнее время - с ноября прошлого года", - сказал Лысенко.

Он сообщил, что есть "хорошие результаты" по делам, расследуемым на Запорожском направлении. Также Лысенко уверен, что в ближайшее время будут хорошие результаты, а все виновные предстанут перед судом.

Читайте также: Украина расследует расстрелы россиянами пленных в Авдеевке и Веселом, - прокуратура

Автор: 

военнопленные (1180) военные преступления (1498) Офис Генпрокурора (2597)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А де скликання радбезу ООН по кожному задокументованому випадку? Чи зовсім поклали дипломати на свою роботу?
показать весь комментарий
07.03.2024 18:43 Ответить
+5
Хизуєтесь?? Премії заробляєте??

А оцих чмонь мокшанських бюджетом утримуємо?? На всьому готовому, лікуємо..це капець..
показать весь комментарий
07.03.2024 18:30 Ответить
+3
Бюджет вже давно не зовсім наш.
показать весь комментарий
07.03.2024 18:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хизуєтесь?? Премії заробляєте??

А оцих чмонь мокшанських бюджетом утримуємо?? На всьому готовому, лікуємо..це капець..
показать весь комментарий
07.03.2024 18:30 Ответить
Бюджет вже давно не зовсім наш.
показать весь комментарий
07.03.2024 18:31 Ответить
То типу сарказм з відчаєм.
показать весь комментарий
07.03.2024 18:36 Ответить
А де позиви до міжнародних внстітуцій?

Скільки зроблено Ген прокуратурою? Ноль.
показать весь комментарий
07.03.2024 18:53 Ответить
Наші воїни жаліються що - десь з листопада , кількість кацапів які бажають здаватись в полон різко впала . !
показать весь комментарий
07.03.2024 18:34 Ответить
це ознака того шо русня у розпачі. Впевнені в собі переможці, у яких "еСВоО ідьот по плану" - такого б не робили
показать весь комментарий
07.03.2024 18:42 Ответить
Сотні чи навіть тисячі відео зі стратою цивільних а у них військових задокументовано 45... Ригоанальна шобла дєрьмака старається відбілити кремль
показать весь комментарий
07.03.2024 18:42 Ответить
А де скликання радбезу ООН по кожному задокументованому випадку? Чи зовсім поклали дипломати на свою роботу?
показать весь комментарий
07.03.2024 18:43 Ответить
немає в Україні дипломатів, шавки бені пархатого
показать весь комментарий
07.03.2024 19:45 Ответить
https://youtu.be/aH9IdQK1b-E?si=x9QZccdDlKg7HRMP ...

Немного о том, почему при Порошенко всем было плохо,а при Зеленском не смешно...
показать весь комментарий
07.03.2024 19:12 Ответить
а ми москалів відгодовуєм і відпускаємо
показать весь комментарий
07.03.2024 19:30 Ответить
Росіяни то біосміття
показать весь комментарий
07.03.2024 19:35 Ответить
‎07.‎03.‎2024

‎01.‎03.‎2024 на території авіаційного випробувального центру Чкаловский (філія "ГЛИЦ МО РФ" (рос. ) в закритому ангарі було підірвано технічно недієвий літак ІЛ-76 . Даним не зовсім зрозумілим діям передували нестандартні заходи безпеки, коли з території були видалені всі співробітники центру і технічний персонал. Захід контролювала технічна служба ФСБ РФ. Перед заходом в ангар заїхала великовантажна фура . Після того, як вона покинула ангар було проведено вибух. Після вибуху фура повернулась в ангар і пробула там більше години.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показать весь комментарий
07.03.2024 21:02 Ответить
 
 