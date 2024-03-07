С ноября количество казненных россиянами украинских военнопленных значительно увеличилось, - Офис генпрокурора

На сегодняшний день правоохранители Украины официально задокументировали 45 случаев убийств украинских военнопленных россиянами, но реальная цифра может быть гораздо больше.

Об этом сообщил представитель Офиса генпрокурора, начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Денис Лысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.Net.

Российские захватчики проводили казни украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения, однако в последнее время таких преступлений стало в разы больше.

"Факты убийства военнопленных допускаются войсками агрессора не только в последнее время, но и с момента [начала] широкомасштабного вторжения, то есть с 2022 года", – сказал Лысенко.

В рамках 19 уголовных производств сегодня расследуют 45 случаев убийства украинских военнопленных.

"Однако все мы прекрасно понимаем, что этих фактов на самом деле гораздо больше, и особенно увеличилось количество таких фактов именно в последнее время - с ноября прошлого года", - сказал Лысенко.

Он сообщил, что есть "хорошие результаты" по делам, расследуемым на Запорожском направлении. Также Лысенко уверен, что в ближайшее время будут хорошие результаты, а все виновные предстанут перед судом.

Читайте также: Украина расследует расстрелы россиянами пленных в Авдеевке и Веселом, - прокуратура