Новости
4 504 13

55 человек задержаны после протестов фермеров в Варшаве, половина из них вели себя особенно агрессивно, - МВД Польши

протест,кордон,польща

6 марта, после того как организаторы протестов фермеров в Варшаве объявили о завершении акции, были задержаны 55 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Польши.

Как рассказал министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, 26 правонарушителей вели себя особенно агрессивно. Приблизительно половина из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Хочу разделить две группы: протестовавшие фермеры и группка хулиганов, которые атаковали полицию и сделали это сознательно", - отметил польский министр.

Он не уточнил, кто именно эти люди и откуда приехали на протест.

Требования полной блокады границы для агропродукции из Украины - неприемлемы, - Туск

"Полиция, которая действовала очень сдержанно во время всей демонстрации, реагировала на хулиганские действия, чтобы обеспечить безопасность", - добавил Кервинский.

По данным министра, в столкновениях с протестующими пострадали 14 полицейских. Один из них имеет серьезную травму головы и находится в больнице. Также четырем протестующим оказали помощь после использования полицией слезоточивого газа.

В центре Варшавы столкновения: несколько полицейских ранены, задержаны около 10 митингующих

Автор: 

Польша (8611) протест (5900) фермер (189)
Топ комментарии
+19
Хай ще пограється Польська влада з тими "протестами" й вони почнуть кричати "путєнспасі, путєнввєді"..... фсбшна гидота розлізлас по світу!
07.03.2024 18:41
+12
Титушки кремлевские.Польша установила рекорды в торговле с Рашкой и Белорусью.
07.03.2024 18:47
+7
Прокинулись?

Ще не піздно.

Давіть ху&ловців бо далі може буте запіздно.
07.03.2024 18:46
Це когось має втішити?
07.03.2024 18:37
Порядок, треба підтримувати, у власному домі, бо буде криваве горе, від зайд сруськага міра. Україна, тому приклад…
07.03.2024 18:50
Депортувати когутів на паРашу, або посадити на 10 років
07.03.2024 18:55
Це не когути, а каплуни.
08.03.2024 00:02
Самі агресивні напевне звязані з кремлем.
07.03.2024 19:18
Найагресивніші зазвичай найтупіші, найжадібніші, і їм начхати звідки надходять гроші.
07.03.2024 20:27
в них ще москальські паспорти
07.03.2024 19:23
Навряд. А от рахунок в россельхоз банку точно є
07.03.2024 20:11
россельхоз прямо як назва якоїсь хвороби.
Бериліоз, трихомоноз, птоз, хе-россельхоз...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F ВООЗ
08.03.2024 00:13
 
 