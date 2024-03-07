55 человек задержаны после протестов фермеров в Варшаве, половина из них вели себя особенно агрессивно, - МВД Польши
6 марта, после того как организаторы протестов фермеров в Варшаве объявили о завершении акции, были задержаны 55 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Польши.
Как рассказал министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, 26 правонарушителей вели себя особенно агрессивно. Приблизительно половина из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения.
"Хочу разделить две группы: протестовавшие фермеры и группка хулиганов, которые атаковали полицию и сделали это сознательно", - отметил польский министр.
Он не уточнил, кто именно эти люди и откуда приехали на протест.
"Полиция, которая действовала очень сдержанно во время всей демонстрации, реагировала на хулиганские действия, чтобы обеспечить безопасность", - добавил Кервинский.
По данным министра, в столкновениях с протестующими пострадали 14 полицейских. Один из них имеет серьезную травму головы и находится в больнице. Также четырем протестующим оказали помощь после использования полицией слезоточивого газа.
