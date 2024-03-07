РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости
943 10

Канада ищет пути увеличения производства необходимых Украине снарядов, - министр обороны Блэр

канада

Канада будет увеличивать объем производства боеприпасов для помощи Украине.

Об этом заявил на конференции в Оттаве министр обороны Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу заверить всех канадцев, что мы работаем с нашей промышленностью, ища пути существенного увеличения производства боеприпасов. Надеюсь, уже очень скоро мы сможем сказать больше по этому поводу", - сказал он.

Он отметил, что Канаде "необходимо повысить способность защищать себя, поддерживать наших союзников и вооружать украинских друзей". И добавил, что правительство немедленно выделит 4,4 млн канадских дол. (около 3,3 млн дол. США) трем канадским производителям оружия и боеприпасов, что позволит им "разработать детальные планы модернизации и наращивания производства боеприпасов калибра 155 мм".

"Это планирование облегчит следующие шаги. Мы уже вложили средства в увеличение производства артиллерийских снарядов в Канаде, но должен признать, что нужно сделать гораздо больше", - подчеркнул министр.

Читайте также: Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину, - министр обороны Блэр

Автор: 

боеприпасы (2398) Канада (2121) Блэр Билл (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
"Шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів незбагненні". (Новий Завіт, Послання апостола Павла до Римлян, 11:33)
показать весь комментарий
07.03.2024 19:41 Ответить
+1
А в нас шукають якби ще сперти грошей, послабити і здати *уйлу Україну!
показать весь комментарий
07.03.2024 19:11 Ответить
+1
навіть зараз рейтинг ЗЕ від 20 до 60 % - про шо мова? Українчики самі вирішили зробити самогубство
показать весь комментарий
07.03.2024 19:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в нас шукають якби ще сперти грошей, послабити і здати *уйлу Україну!
показать весь комментарий
07.03.2024 19:11 Ответить
навіть зараз рейтинг ЗЕ від 20 до 60 % - про шо мова? Українчики самі вирішили зробити самогубство
показать весь комментарий
07.03.2024 19:12 Ответить
Чому Офіс Президента тримається за корупційний БЕБ попри ризик зриву міжнародного фінансування України
https://republic.com.ua/article/chomu-ofis-prezidenta-trima%D1%94tsya-za-korupczijnij-beb-popri-rizik-zrivu-mizhnarodnogo-finansuvannya-ukra%D1%97ni.html https://republic.com.ua/article/chomu-ofis-prezidenta-trimaєtsya-za-korupczijnij-beb-popri-rizik-zrivu-mizhnarodnogo-finansuvannya-ukraїni.html


показать весь комментарий
07.03.2024 19:22 Ответить
"Хочу запевнити усіх канадців, що ми працюємо із нашою промисловістю, шукаючи шляхи суттєвого збільшення виробництва ***********."

Тобто, потужна економіка Канади не здатна просто закупити і встановити ще кілька ліній по виробництву ***********?
показать весь комментарий
07.03.2024 19:40 Ответить
Не підказуйте та не заважайте Канаді шукати.
показать весь комментарий
07.03.2024 19:46 Ответить
В Канаде есть завод по производству снарядов GD который стоит без заказов
показать весь комментарий
07.03.2024 20:04 Ответить
А чому тоді просто не зробити замовленя, а не шукати якісь незрозумілі шляхи?
показать весь комментарий
07.03.2024 20:50 Ответить
Ттому що це Канада!
показать весь комментарий
07.03.2024 21:04 Ответить
"Шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів незбагненні". (Новий Завіт, Послання апостола Павла до Римлян, 11:33)
показать весь комментарий
07.03.2024 19:41 Ответить
Эти будут годами искать пути)))
показать весь комментарий
07.03.2024 20:02 Ответить
 
 