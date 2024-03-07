Канада ищет пути увеличения производства необходимых Украине снарядов, - министр обороны Блэр
Канада будет увеличивать объем производства боеприпасов для помощи Украине.
Об этом заявил на конференции в Оттаве министр обороны Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хочу заверить всех канадцев, что мы работаем с нашей промышленностью, ища пути существенного увеличения производства боеприпасов. Надеюсь, уже очень скоро мы сможем сказать больше по этому поводу", - сказал он.
Он отметил, что Канаде "необходимо повысить способность защищать себя, поддерживать наших союзников и вооружать украинских друзей". И добавил, что правительство немедленно выделит 4,4 млн канадских дол. (около 3,3 млн дол. США) трем канадским производителям оружия и боеприпасов, что позволит им "разработать детальные планы модернизации и наращивания производства боеприпасов калибра 155 мм".
"Это планирование облегчит следующие шаги. Мы уже вложили средства в увеличение производства артиллерийских снарядов в Канаде, но должен признать, что нужно сделать гораздо больше", - подчеркнул министр.
Тобто, потужна економіка Канади не здатна просто закупити і встановити ще кілька ліній по виробництву ***********?