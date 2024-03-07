РУС
Зеленский встретился с министром обороны Британии Шеппсом: обсудили продолжение оборонного сотрудничества

зеленський,шеппс

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся в Украине с визитом министром обороны Великобритании Грантом Шеппсом.

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил правительство и народ Великобритании за лидерскую поддержку в оказании помощи Украине.

"Символично, что первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности мы подписали именно с Соединенным Королевством во время недавнего визита премьер-министра Риши Сунака в Украину. Спасибо вам за эту поддержку", - сказал Зеленский.

Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества в направлении дальнейшего усиления ПВО, дальнобойных способностей Сил обороны Украины, обеспечении других насущных потребностей нашей страны в вооружении и боеприпасах, а также налаживание совместного производства оружия.

Было отмечено существенные успехи Украины в обеспечении свободы мореплавания в Черном море и отмечено важность дальнейшего беспрепятственного функционирования черноморского транспортного коридора.

Великобритания (5091) Зеленский Владимир (21582) Грант Шеппс (56)
"Не хвилюйтеся - у нашого посла добра англійська , він буде керувати Сирським з Лондону , в екзилі ... Бо дома йому Козирі не давали "
показать весь комментарий
07.03.2024 20:10 Ответить
Зеленський, на останніх Конституційних днях, показує своє розуміння, як треба йому виконувати свої повноваження, а не єрмаку та канцеляристам цього єрмака!!
https://dl-news.defence-line.org/?p=25238
показать весь комментарий
07.03.2024 20:12 Ответить
Це як мужики про баб балакають.
Кожного разу - наче й нічого нового, але не набридає ж!
показать весь комментарий
07.03.2024 20:14 Ответить
 
 