Зеленский встретился с министром обороны Британии Шеппсом: обсудили продолжение оборонного сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся в Украине с визитом министром обороны Великобритании Грантом Шеппсом.

Глава государства поблагодарил правительство и народ Великобритании за лидерскую поддержку в оказании помощи Украине.

"Символично, что первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности мы подписали именно с Соединенным Королевством во время недавнего визита премьер-министра Риши Сунака в Украину. Спасибо вам за эту поддержку", - сказал Зеленский.

Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества в направлении дальнейшего усиления ПВО, дальнобойных способностей Сил обороны Украины, обеспечении других насущных потребностей нашей страны в вооружении и боеприпасах, а также налаживание совместного производства оружия.

Было отмечено существенные успехи Украины в обеспечении свободы мореплавания в Черном море и отмечено важность дальнейшего беспрепятственного функционирования черноморского транспортного коридора.

