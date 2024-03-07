Зеленский встретился с министром обороны Британии Шеппсом: обсудили продолжение оборонного сотрудничества
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся в Украине с визитом министром обороны Великобритании Грантом Шеппсом.
Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства поблагодарил правительство и народ Великобритании за лидерскую поддержку в оказании помощи Украине.
"Символично, что первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности мы подписали именно с Соединенным Королевством во время недавнего визита премьер-министра Риши Сунака в Украину. Спасибо вам за эту поддержку", - сказал Зеленский.
Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества в направлении дальнейшего усиления ПВО, дальнобойных способностей Сил обороны Украины, обеспечении других насущных потребностей нашей страны в вооружении и боеприпасах, а также налаживание совместного производства оружия.
Было отмечено существенные успехи Украины в обеспечении свободы мореплавания в Черном море и отмечено важность дальнейшего беспрепятственного функционирования черноморского транспортного коридора.
