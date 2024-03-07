Чехия собрала все средства на закупку 800 тысяч снарядов для Украины, - Павел

Президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов.

По словам чешского президента, "на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он добавил, что далее правительство Чехии подпишет меморандум со всеми присоединившимися к инициативе странами – а таких 18 – и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах. Уточнять, кто именно и сколько приложил руку, Павел отказался.

Читайте также: Канада ищет пути увеличения производства необходимых Украине снарядов, - министр обороны Блэр

Президент Чехии прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели". "Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", – добавил он.