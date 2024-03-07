РУС
Чехия собрала все средства на закупку 800 тысяч снарядов для Украины, - Павел

Президент Чехії Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов.

По словам чешского президента, "на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он добавил, что далее правительство Чехии подпишет меморандум со всеми присоединившимися к инициативе странами – а таких 18 – и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах. Уточнять, кто именно и сколько приложил руку, Павел отказался.

Президент Чехии прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели". "Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", – добавил он.

Топ комментарии
+31
Чехам повезло з Президентом Чехії... а як нам повезло з Президентом Чехії!
07.03.2024 20:28 Ответить
+26
Дякуємо, пане Президент !

вчися "мудрий український нарід" що таке Президент-Генерал
є тема для роздумів....
07.03.2024 20:31 Ответить
+23
Запитання до Зе? Чех знайшов снаряди,а твоє оточення чим займалося?
07.03.2024 20:38 Ответить
Петропавловськ руліт!
07.03.2024 20:11 Ответить
Павел - пургу не гонить-
Сказав - зробив-

Снаряди - знайшов-
Патрони...
Гроші зібрав - купив...

Хай потім приїзде в Житомир...
07.03.2024 20:56 Ответить
Ну якщо вже на те пішло, то ПетрПавелськ
07.03.2024 23:17 Ответить
Публічно визнаю що був не правий в оцінці президента Чехії . ! Він таки - молодчина . !!
07.03.2024 20:22 Ответить
Дякуємо, пане Президент !

вчися "мудрий український нарід" що таке Президент-Генерал
є тема для роздумів....
07.03.2024 20:31 Ответить
Генерал генералу різниця, он у нас один генерал з нуля організував оборону Миколаєва і зараз нікому непотрібний, а інший генерал говнокомандуючий вивів всі війська з Херсонщини і допоміг зелькі здати південь, а тепер герой з банди героїв що здали і невтікли, дійсно є над чим замислитись
07.03.2024 22:44 Ответить
Да вы были правы... Тока на счет прошлого их алкаша презика милоша
07.03.2024 20:32 Ответить
Чехам повезло з Президентом Чехії... а як нам повезло з Президентом Чехії!
07.03.2024 20:28 Ответить
це вірно !
а як весь Захід вляпався в ЗЄлю !
оцініть !
07.03.2024 22:52 Ответить
Пора вже відправляти аргонавтів за золотим руном /снарядами/
07.03.2024 20:29 Ответить
Це супер,це 4 місяці можна нормально так лупити кацапів,щоб аж гай гудів!!!!
07.03.2024 20:29 Ответить
Бувають же Президенти, а те, що у нас!
07.03.2024 20:32 Ответить
а хіба у нас немає Генералів для посади Президента ?
07.03.2024 22:53 Ответить
Запитання до Зе? Чех знайшов снаряди,а твоє оточення чим займалося?
07.03.2024 20:38 Ответить
закликали, клікуші буєві !
07.03.2024 22:54 Ответить
Нехай Павел поцікавиться скільки зібрали ЗЕлена еліта: Бєня,Піня,Суркіси,Рінатік,Корогодскій,міндіч,Шефір,Йермак тощо..... він буде дуже здивований....
07.03.2024 20:47 Ответить
жмота Зєлю забув
07.03.2024 20:55 Ответить
в Чехії ПРЕЗИДЕНТ!! а в Україні...преЗЕдент....
07.03.2024 21:57 Ответить
А в Україні? Від "мудрого нароту" - презер вати в Україні.
07.03.2024 23:13 Ответить
The General!
З Повагою від України.
07.03.2024 20:56 Ответить
тільки щоб не виявилось потім що продавець чи продавці відмовились продавати бо підорашія ввела ембарго на "банани".
07.03.2024 20:57 Ответить
Президент.
07.03.2024 20:58 Ответить
ЗЕлю просто обоссали!
07.03.2024 20:59 Ответить
Норм.
07.03.2024 21:01 Ответить
Дякуємо, справжні друзі України
07.03.2024 21:03 Ответить
Дякуємо!
07.03.2024 21:11 Ответить
Франціє, бери приклад!

P.S. Вірю, що й від Франції будуть "ніштяки". І непогані.
07.03.2024 21:20 Ответить
Хто хоче - шукає можливість, а хто не хоче - причину.
07.03.2024 21:24 Ответить
Дякуємо, Друзі.
07.03.2024 21:24 Ответить
Це дійсно людина слова, дякуємо Пане Президенте, не те що Зеблазень
07.03.2024 21:57 Ответить
Молодець, Чехія и президент
08.03.2024 01:36 Ответить
Президент Чехии нам оружие ищет а наш недопрез пиаром на крови занимается,пять человек погибло из за его пиара.
08.03.2024 08:33 Ответить
Є з кого брати приклад. Дуже сподіваюсь, що на наступних виборах ми будемо більш прискіпливо обирати собі владу, по моєму нас гарно навчило з 1991 року
08.03.2024 09:17 Ответить
а вы поняли смысл происходящего??? Европейские партнеры сбрасываются баблом и сами закупают, что-бы это бенино Уе....щи со своей фсбэшной кодлой Дэбилов таких как и сам не смогли переполовинить.....
08.03.2024 09:34 Ответить
 
 