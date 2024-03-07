Блинкен о расширении НАТО: Путин своей агрессией вызвал то, что хотел предотвратить
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал расширение НАТО после вступления Швеции в Альянс, отметив, что это историческое решение было обусловлено войной РФ против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Блинкен сказал в своем выступлении после официальной процедуры в Вашингтоне, завершившей процесс вступления Швеции.
Блинкен отметил терпение и лидерство премьера и главы МИД Швеции, которым пришлось преодолевать многочисленные препятствия в процессе вступления, хотя в начале никто не ожидал столь больших проблем.
"Это исторический момент для Швеции, для Альянса, исторический момент для трансатлантических отношений… Наш оборонный альянс теперь сильнее и больше, чем когда-либо", - заметил госсекретарь США, добавив, что чуть более трех лет назад такое событие трудно было представить.
"Швеция около 200 лет соблюдала нейтралитет. И до повторного вторжения Путина в Украину, если взглянуть на опрос, меньше трети шведов поддержали бы вступление в НАТО… А потом все изменилось. Три четверти шведов начали отвечать, что хотят членства. Швеция осознала, что если Путину пришло в голову стереть с карты мира одного соседа, он может на том не остановиться", - отметил Блинкен.
Он подчеркнул, что готовность Швеции вступить в НАТО показала, что шведы не только стремятся к большей безопасности, но и готовы брать на себя ответственность и встать на защиту своих соседей и союзников, если потребуется.
"Это также четкая демонстрация стратегического фиаско, которым стало для России вторжение Путина в Украину. Сейчас Россия стала слабее в военном, экономическом, дипломатическом измерении… А наш Альянс стал больше и сильнее, чем когда-либо. И мы снова и снова видим, что все то, что Путин хотел предотвратить, он, наоборот, вызвал своими действиями, своей агрессией", - заявил Блинкен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не треба плутати пропаганду хуьла про НАТО як причину нападу, з бажанням захопити Україну. Саме по собі НАТО хуьло ніяк не лякає і не цікавить, тим більше, що всі бачать реальну ціну НАТО, де члени розпустили свої армії (такі як Німеччина)
А ще: "...Зараз Росія стала слабшою у військовому, економічному, дипломатичному вимірі… А наш Альянс став більшим і сильнішим, ніж будь-коли..."
Але "слабші" кацапи не бояться воювати, а сильний, ніж будь коли НАТО, дрижить...
***
из мудрых самокритичных еврейских анекдотов
а лише того, що він більше би не зміг напасти на ті країни, які собі запланував
Тоді на 2й каденції Порошенка,Україна стала 31 країною НАТО
вже аж *** нерви беруть як таку ***** чую
@fightforermak
З мінусів:
- Чверть країни окупована
- мільйон вбитих
- пів країни в руїнах
- економіка мертва
З плюсів:
- закрили кордони
- володька зеленський став популярний на заході
- слуги народу скуповують нерухомість в центрі Києва
Справді, воно того вартувало. Хороші 2 роки.
Справжні флоти -- це авіаносці. А кацапський флот б'є навіть погано озброєна Україна.
где-то было сказано, что я мову розумею? нэ.
встречный вопрос. что означали слова Байдена перед вторжением?