Блинкен о расширении НАТО: Путин своей агрессией вызвал то, что хотел предотвратить

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал расширение НАТО после вступления Швеции в Альянс, отметив, что это историческое решение было обусловлено войной РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Блинкен сказал в своем выступлении после официальной процедуры в Вашингтоне, завершившей процесс вступления Швеции.

Блинкен отметил терпение и лидерство премьера и главы МИД Швеции, которым пришлось преодолевать многочисленные препятствия в процессе вступления, хотя в начале никто не ожидал столь больших проблем.

"Это исторический момент для Швеции, для Альянса, исторический момент для трансатлантических отношений… Наш оборонный альянс теперь сильнее и больше, чем когда-либо", - заметил госсекретарь США, добавив, что чуть более трех лет назад такое событие трудно было представить.

"Швеция около 200 лет соблюдала нейтралитет. И до повторного вторжения Путина в Украину, если взглянуть на опрос, меньше трети шведов поддержали бы вступление в НАТО… А потом все изменилось. Три четверти шведов начали отвечать, что хотят членства. Швеция осознала, что если Путину пришло в голову стереть с карты мира одного соседа, он может на том не остановиться", - отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что готовность Швеции вступить в НАТО показала, что шведы не только стремятся к большей безопасности, но и готовы брать на себя ответственность и встать на защиту своих соседей и союзников, если потребуется.

"Это также четкая демонстрация стратегического фиаско, которым стало для России вторжение Путина в Украину. Сейчас Россия стала слабее в военном, экономическом, дипломатическом измерении… А наш Альянс стал больше и сильнее, чем когда-либо. И мы снова и снова видим, что все то, что Путин хотел предотвратить, он, наоборот, вызвал своими действиями, своей агрессией", - заявил Блинкен.