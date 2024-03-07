РУС
Новости
Блинкен о расширении НАТО: Путин своей агрессией вызвал то, что хотел предотвратить

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал расширение НАТО после вступления Швеции в Альянс, отметив, что это историческое решение было обусловлено войной РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Блинкен сказал в своем выступлении после официальной процедуры в Вашингтоне, завершившей процесс вступления Швеции.

Блинкен отметил терпение и лидерство премьера и главы МИД Швеции, которым пришлось преодолевать многочисленные препятствия в процессе вступления, хотя в начале никто не ожидал столь больших проблем.

"Это исторический момент для Швеции, для Альянса, исторический момент для трансатлантических отношений… Наш оборонный альянс теперь сильнее и больше, чем когда-либо", - заметил госсекретарь США, добавив, что чуть более трех лет назад такое событие трудно было представить.

"Швеция около 200 лет соблюдала нейтралитет. И до повторного вторжения Путина в Украину, если взглянуть на опрос, меньше трети шведов поддержали бы вступление в НАТО… А потом все изменилось. Три четверти шведов начали отвечать, что хотят членства. Швеция осознала, что если Путину пришло в голову стереть с карты мира одного соседа, он может на том не остановиться", - отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что готовность Швеции вступить в НАТО показала, что шведы не только стремятся к большей безопасности, но и готовы брать на себя ответственность и встать на защиту своих соседей и союзников, если потребуется.

"Это также четкая демонстрация стратегического фиаско, которым стало для России вторжение Путина в Украину. Сейчас Россия стала слабее в военном, экономическом, дипломатическом измерении… А наш Альянс стал больше и сильнее, чем когда-либо. И мы снова и снова видим, что все то, что Путин хотел предотвратить, он, наоборот, вызвал своими действиями, своей агрессией", - заявил Блинкен.

НАТО (10255) путин владимир (31964) Блинкен Энтони (937)
Топ комментарии
+8
"Путін своєю агресією спричинив те, чому хотів запобігти "

Не треба плутати пропаганду хуьла про НАТО як причину нападу, з бажанням захопити Україну. Саме по собі НАТО хуьло ніяк не лякає і не цікавить, тим більше, що всі бачать реальну ціну НАТО, де члени розпустили свої армії (такі як Німеччина)
07.03.2024 20:32 Ответить
+5
07.03.2024 20:43 Ответить
+4
Одесса. Табличка в туалете: «Уважаемые! Не вставайте-таки ногами на унитаз. Есть много других способов быть на высоте!»
***
из мудрых самокритичных еврейских анекдотов
07.03.2024 20:59 Ответить
Ну це як методи Вови підняти сьогодні собі рейтинг
07.03.2024 20:30 Ответить
называется это так :рейтинг подымается полуавтоматом - вручную подписывается указ послом Залужного , а падает потом автоматически сам,
07.03.2024 21:01 Ответить
Тому що дебіл він,цей попа вутін!!!
07.03.2024 20:30 Ответить
07.03.2024 20:32 Ответить
Саме так.

А ще: "...Зараз Росія стала слабшою у військовому, економічному, дипломатичному вимірі… А наш Альянс став більшим і сильнішим, ніж будь-коли..."

Але "слабші" кацапи не бояться воювати, а сильний, ніж будь коли НАТО, дрижить...
07.03.2024 21:14 Ответить
Послухати ***** то таке саме як божевільному чарку налити. Херня починає перти сильніше по мірі сп'яніння.
07.03.2024 20:36 Ответить
Финляндия и Швеция для русских как другая планета. Глупо сравнивать с Украиной. Он же понимает это.
07.03.2024 20:40 Ответить
07.03.2024 20:43 Ответить
Одесса. Табличка в туалете: «Уважаемые! Не вставайте-таки ногами на унитаз. Есть много других способов быть на высоте!»
***
из мудрых самокритичных еврейских анекдотов
07.03.2024 20:59 Ответить
После публичного курса лекций по параллельной истории ***** присвоено было ученое звание "дед Ахиней" Всё по плану
07.03.2024 20:47 Ответить
путін боявся не самого розширення НАТО, як загрозу срасєї
а лише того, що він більше би не зміг напасти на ті країни, які собі запланував
07.03.2024 20:48 Ответить
Спочатку Україну треба прийняти в НАТО, а вже потім точно можна сказати що Пуйло спричинив це.
07.03.2024 20:48 Ответить
Для цього не треба було після Ющенка обирати Януковича,і після Порошека - Зеленського!
Тоді на 2й каденції Порошенка,Україна стала 31 країною НАТО
07.03.2024 20:57 Ответить
як ці ********* вже заїбали! зброю давай! трампістів тормозів ***** викинь!
вже аж *** нерви беруть як таку ***** чую
07.03.2024 20:52 Ответить
Пан Друг Брат Штурмовик
@fightforermak
З мінусів:
- Чверть країни окупована
- мільйон вбитих
- пів країни в руїнах
- економіка мертва

З плюсів:
- закрили кордони
- володька зеленський став популярний на заході
- слуги народу скуповують нерухомість в центрі Києва

Справді, воно того вартувало. Хороші 2 роки.
07.03.2024 20:53 Ответить
Єдиний + в тому,що Балтика стала внутрішнім морем НАТО,і балтійський флот раши став найбільш недієздатним з всіх флотів і флотілій раши.
07.03.2024 21:01 Ответить
всі кацапські флоти лайна варті навіть, коли вони оперують поза якимись внутрішніми морями.

Справжні флоти -- це авіаносці. А кацапський флот б'є навіть погано озброєна Україна.
07.03.2024 21:17 Ответить
а что хотел сказать его босс Байден, когда заявлял "ограниченное вторжение рф в Украину не встретит нашу реакцию"?
07.03.2024 21:55 Ответить
А теж саме українською ?
07.03.2024 22:19 Ответить
мне уже как-то не по себе от твоих преследований.

где-то было сказано, что я мову розумею? нэ.

встречный вопрос. что означали слова Байдена перед вторжением?
07.03.2024 23:45 Ответить
Ааа! Боїшся ? Значить поважаєш!
07.03.2024 23:57 Ответить
Антон Налисник інколи такий наївний,хоч і наш.А коли моск@лі його родину виганяли з рідного Переяслава,вони теж розширенню НАТО хотіли запобігти?
07.03.2024 22:49 Ответить
 
 