Нужно больше боеприпасов, ПВО, дальнобойного оружия: Бербок призвала мобилизовать всю возможную помощь Украине

Для того, чтобы мир наконец пришел в Украину, ее партнеры должны мобилизовать всю возможную помощь, в том числе дальнобойное оружие.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после консультаций с британским коллегой Дэвидом Кэмероном 7 марта в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все хотим мира, … но предпосылкой мира является прекращение убийств. Не может быть мира с пистолетом у виска. Те, кто хотят мира, завершения сознательной российской войны на уничтожение, должны мобилизовать все средства для того, чтобы Украина могла защититься", – подчеркнула Бербок.

Она добавила, что те, кто отрицает, что ведется война на истребление, кто игнорирует тот факт, что сейчас нужно мобилизовать всю возможную помощь Украине, ведут себя небрежно.

По словам Бербок, сейчас нужно "больше боеприпасов, больше средств ПВО, больше дальнобойного оружия", чтобы Украина могла обеспечить свое выживание. На вопрос о дальнобойном оружии она отметила, что таким можно считать, в частности, гаубицы, которые Германия передала Украине на ранней стадии войны и недавно - снова.

Читайте также: Чехия собрала все средства на закупку 800 тысяч снарядов для Украины, - Павел

Немецкая дипломат подчеркнула, что последние 2 года Германия тесно сотрудничала с партнерами в ЕС, Великобританией, США в вопросе оказания Украине поддержки, в том числе военной. При этом она отметила, что помощь наиболее эффективна, когда согласована с союзниками.

Пока партнеры смотрят на экономическое восстановление Украины, ведь люди должны выжить. Глава немецкого МИД подчеркнула, что Берлин в этом году продолжит традицию проведения конференций по восстановлению (в прошлом году такую конференцию принимал Лондон).

Она также вспомнила свой недавний визит в Одессу, когда была вынуждена сократить программу из-за атаки российского дрона, и отметила, что Путин ежесекундно, ежеминутно каждый день обстреливает мирных украинцев ракетами в войне, "единственной целью которой является уничтожение Украины… и Путин сделал целый народ военной целью".

"Путин ведет войну не только против людей в Украине, он ведет войну против всего, что дорого нам как людям, как европейцам", – подчеркнула Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр финансов США Еллен: Бездействие Конгресса относительно Украины - подарок Путину

В то же время, она заявила, что "Путин не сможет сломать Украину", в том числе экономически, пока на ее стороне стоят ее друзья. А они будут стоять на стороне Украины сколько, сколько она будет в этом нуждаться, повторила она. Она подчеркнула, что Путин также не достигнет цели уменьшить помощь Украине со стороны ее партнеров и внести раскол в их ряды.

"На кону – не меньше нашей свободы и безопасности в Европе", - подчеркнула Бербок.

Кэмерон в свою очередь подчеркнул важность передачи Украине дальнобойных ракет, но отметил, что это суверенное решение каждой страны.