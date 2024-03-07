РУС
"Внутренние друзья" Путина в ЕС являются реальной угрозой для Европы, - фон дер Ляйен

"Друзья Путина" в ультраправых и ультралевых движениях являются одной из самых больших угроз для Европы.

Об этом в Бухаресте во время программного выступления на конференции Европейской народной партии (ЕНП) заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мир более опасен, чем был. Российская агрессия преследует цель стереть Украину с лица земли. Эта война продолжается третий год, она стала более интенсивной. Мы видим вероятность и опасность подъема "лиги диктаторов", войну в Газе и дестабилизацию на Ближнем Востоке, Китай и других с их агрессивной экономической конкуренцией, и здесь дома "друзья Путина" пытаются переписать нашу историю и украсть наше будущее", - подчеркнула она.

Читайте также: Европа не позволит Украине проиграть, - фон дер Ляйен

По ее словам, этим занимаются партии ультраправого или ультралевого толка, сеют ненависть, поэтому нет никакого сомнения, какова настоящая цена следующих европейских выборов, поскольку вызовы, перед которыми предстает Европа, беспрецедентны.

Она отметила, что главный сигнал, который Европейская партия посылает сегодня из Бухареста, – это готовность этой политической силы твердо стоять за Европу – сильную и защищенную, мирную, состоятельную и объединенную.

путин владимир (31964) Евросоюз (17484) Урсула фон дер Ляйен (582)
+7
Це на кого ти лесбійська морда натякаєш?
07.03.2024 22:05 Ответить
+5
Блдь, умніки, як ви вже заїПали! Люди дбають про вас, упоротих ватників, а ви їм пхаєте в обратку! Яким же мірилом чи інструментом можно заміряти отой мізер в твоїй черепній коробці, що зветься "сірим вєщєством"?
07.03.2024 22:07 Ответить
+4
оо, накінець-то... будуть братись за 5-колону раZZії та інших адептів руZZкого міра....

Невже починають прозрівати?!
07.03.2024 22:01 Ответить
Українською це називається "кудкудакання".
07.03.2024 21:58 Ответить
Блдь, умніки, як ви вже заїПали! Люди дбають про вас, упоротих ватників, а ви їм пхаєте в обратку! Яким же мірилом чи інструментом можно заміряти отой мізер в твоїй черепній коробці, що зветься "сірим вєщєством"?
07.03.2024 22:07 Ответить
оо, накінець-то... будуть братись за 5-колону раZZії та інших адептів руZZкого міра....

Невже починають прозрівати?!
07.03.2024 22:01 Ответить
Це на кого ти лесбійська морда натякаєш?
07.03.2024 22:05 Ответить
07.03.2024 22:12 Ответить
промова хороша,але як утихомирити терористів,прикормлених московькою ордою,які блокують транзитні шляхи.Чим польські "хусити" відрізняються від єменських хуситів?!
07.03.2024 22:18 Ответить
Фіцо, Орбан - от мінімум 2 шкета
07.03.2024 22:20 Ответить
Ох Урсула Урсула --- брось люську корчить! Та за банальное бабло вас купил и почти всех кремлевский окурок. И давно---20 лет назад. И сегодня берете, как бурундуки --- за щёку, причмокивая при этом!
07.03.2024 22:21 Ответить
в Україні й купувати не потрібно 🤢🤡🎪73% любителЕЙ *****, обрали подібного , який здавав їх в рабство і перетворював їх мізки в « АДІН НАРОД» , « какая разница», « хуже не БУДЕТ» , « яжнелох , нада только перестать стрелять» і навіть після 2-р , коли їм на голови бомби летять ,чекають на кацапських панів 🤮КРОТ на ГНИДІ
08.03.2024 06:59 Ответить
***** скупает вас там просто оптом.
07.03.2024 22:26 Ответить
Орбане, масти сраку.
07.03.2024 22:49 Ответить
формула ликвидации "внутренних друзей" ху#ла:
- находить, отстреливать и прикапывать
07.03.2024 23:38 Ответить
'нічого особистого, тільки бізнес' - то головні друзі путіна в ЄС
07.03.2024 23:43 Ответить
 
 