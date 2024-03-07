"Внутренние друзья" Путина в ЕС являются реальной угрозой для Европы, - фон дер Ляйен

"Друзья Путина" в ультраправых и ультралевых движениях являются одной из самых больших угроз для Европы.

Об этом в Бухаресте во время программного выступления на конференции Европейской народной партии (ЕНП) заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мир более опасен, чем был. Российская агрессия преследует цель стереть Украину с лица земли. Эта война продолжается третий год, она стала более интенсивной. Мы видим вероятность и опасность подъема "лиги диктаторов", войну в Газе и дестабилизацию на Ближнем Востоке, Китай и других с их агрессивной экономической конкуренцией, и здесь дома "друзья Путина" пытаются переписать нашу историю и украсть наше будущее", - подчеркнула она.

По ее словам, этим занимаются партии ультраправого или ультралевого толка, сеют ненависть, поэтому нет никакого сомнения, какова настоящая цена следующих европейских выборов, поскольку вызовы, перед которыми предстает Европа, беспрецедентны.

Она отметила, что главный сигнал, который Европейская партия посылает сегодня из Бухареста, – это готовность этой политической силы твердо стоять за Европу – сильную и защищенную, мирную, состоятельную и объединенную.