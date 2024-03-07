Великобритания в ОБСЕ: Украина уничтожает российские самолеты в 20 раз быстрее, чем РФ их производит
Силы обороны Украины сбивают российские военные самолеты в 20 раз быстрее, чем Россия может их заменить.
Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в среду в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эта война стала трагедией для народа Украины, но он продолжает вдохновлять и напоминать всем нам... об устойчивости и храбрости в борьбе за свою страну и ценностях демократии и свободы. В то время как ситуация на земле остается в целом статической, Украина продолжает наносить значительных потерь российским силам вторжения, сбив еще три истребителя-бомбардировщика Су-34 в районах вблизи Авдеевки и Мариуполя", - отметил Окотт.
Военный советник британской миссии при ОБСЕ отметил, что за 13 дней украинскими силами сбито 12 самолетов типа Су и 1 самолет-разведчик А-50У.
"Постоянное уничтожение военных самолетов является значительным провалом для военных усилий России, учитывая, что из-за санкций Россия едва производит чуть более нескольких десятков самолетов ежегодно. И эти сообщения (о сбитии российских самолетов в Украине. – Ред.) свидетельствуют о том, что Россия теряет самолеты в 20 раз быстрее, чем может их заменить", – заметил Окотт.
Британский дипломат отметил, что ни у кого не должно быть сомнений в истинных целях РФ в отношении Украины: "Заместитель председателя Совета безопасности России Медведев назвал Украину "раковой опухолью", отрицая ее право на существование. И мы видели в Буче, что Россия делает на территориях, которые она контролирует.
На этом фоне Окотт подчеркнул, что Соединенное Королевство будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы "гарантировать, что незаконная агрессия России не победила".
Вам це нічого не коштує, а нам приємно! (с)
За два роки повномасштабного вторгнення Росії союзні зв'язки між Сполученими Штатами та Україною "демонструють ознаки зношення, поступаючись місцем взаємному розчаруванню та відчуттю, що відносини можуть трохи застрягнути". Про це пише New York Times.
Видання повідомляє, що з боку Вашингтона накопичується роздратування через те, що Київ не дослухається стратегічних порад американських військовиків.
Причини роздратування Вашингтона
Зокрема, як пише газета, під час анонсованого контрнаступу 2023-го року США радили Україні зосередити всі сили на ударі по одному місцю замість спроб наступів у кількох напрямках. Як додає видання, в очах Пентагону, контрнаступ провалився через те, що Україна не прислухалася до його порад.
Такі самі поради щодо спроби відрізати сухопутний коридор РФ до окупованого Криму лунають з боку Пентагона і на 2024-й рік.
Також, за словами журналістів NYT, американські військові лідери вважали непотрібним продовження оборони таких міст, як Авдіївка, навіть ціною високих втрат з боку Сил оборони України. При цьому у Вашингтоні високо відзначають високий рівень втрат росіян при спробах захоплення Авдіївки чи Бахмута.
Видання переконує, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний погоджувався зі стратегічними порадами західних союзників, однак не зміг переконати в такому підході президента Володимира Зеленського. Новий головнокомандувач Олександр Сирський може бути ще менш готовим підштовхувати Зеленського до тих рішень, які не подобаються українському главі, вважає NYT.
Причини роздратування Києва
З боку Києва, пише газета, існує роздратування спробами "мікроменеджменту" дій ЗСУ на лінії фронту.
Але головним приводом для розчарування української сторони є відсутність схвалення подальшої військової підтримки на тлі політичного протистояння між демократами й республіканцями у Конгресі.
Саме брак *********** через призупинені постачання з боку США українські військові й політичні лідери називають чи не головною причиною початку наступу Росії на багатьох ділянках фронту.
Деякі експерти у розмові з NYT також відзначили нерішучість і значне затягування рішень з боку адміністрації Байдена про виділення нових досконаліших видів зброї, як-то танків Abrams, систем ППО Patriot, винищувачів F-16, ракет далекої дії ATACMS.
Також раніше Залужний підкреслював, що контрнаступ 2023-го року не досяг своїх цілей передусім через невиконання обіцянок щодо постачання Києву обіцяних систем озброєння.
Найбільший виклик для ситуації в Україні
Зрештою, США та Україна продовжують тісно співпрацювати, а адміністрація Джо Байдена заявляє про свою непохитну підтримку Києва, як і про те, що всі рішення щодо дій у російській війні приймає саме Зеленський - верховний головнокомандувач ЗСУ.
Тож найбільшим ризиком для України залишається саме невизначеність того, чи Сполучені Штати продовжать надавати свою допомогу, пише NYT.
Як очікується, президент Байден під час щорічної промови у Конгресі "Про стан держави" знову закличе республіканців схвалити законопроєкт про іноземну допомогу, що передбачає понад 60 мільярдів для України, та заявить, що ізоляціонізм не відповідає інтересам Америки на тлі ознак зростання російського експансіонізму.
Експерти, які розмовляли з ABC News, погодилися, що якщо пакет допомоги Україні потрапить на голосування до Палати представників, він, швидше за все, пройде.
"Хоча коаліція прихильників жорсткої лінії Республіканської партії, які виступають проти будь-якого подальшого фінансування, зросла, це не затьмарило широку двопартійну підтримку допомоги Україні проти Росії", - зазначає медіа.
Там зазначають, що якщо Конгрес не почне діяти, можливості адміністрації Байдена будуть сильно обмежені, а російський президент Путін "бачить втому і відчуває сміливість" для активних дій на фронті.
Водночас напередодні агенція Bloomberg повідомила, що адміністрація Байдена зважує, чи зможе вона залучити близько 200 мільйонів доларів з резервів фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку. Фінансування може бути використане для оплати важливої зброї, припасів та іншого обладнання для України з огляду на просування російського наступу.
Тому давайте просто на такі статті, як оця в New York Times - просто, якщо і звертати увагу, то не робити їх своїм маяком. Бо заробіток багатьох журиків залежить від кількості його друкованих знаків, розміщених відповідно до волі головреда/секретаря на шпальтах відповідного ЗМІ; тому вони надрукують чи все, що їм присниться... аби заробити...
Просуваємо месседж: хороший русак - дохлий русак!!
Хоча би тому, що нині ЗСУ знищує і трьохсотить за день стільки ж орків чоловічої статті, скільки їх досягає призовного віку (народжується там - щодня 1700+, але ж не всі доживають до повноліття)
В касапстані є ще запаси, як заліза, так і м'яса...
Я даю реальну картину...
Потрібно, щоб щодена утилізація орків досягала двох кусків, а літаків - як мінімум одного за добу... а корабликів - одного на тиждень... ну, нехай, на місяць... ні, тут малувато буде....