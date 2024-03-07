Великобритания в ОБСЕ: Украина уничтожает российские самолеты в 20 раз быстрее, чем РФ их производит

Силы обороны Украины сбивают российские военные самолеты в 20 раз быстрее, чем Россия может их заменить.

Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в среду в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта война стала трагедией для народа Украины, но он продолжает вдохновлять и напоминать всем нам... об устойчивости и храбрости в борьбе за свою страну и ценностях демократии и свободы. В то время как ситуация на земле остается в целом статической, Украина продолжает наносить значительных потерь российским силам вторжения, сбив еще три истребителя-бомбардировщика Су-34 в районах вблизи Авдеевки и Мариуполя", - отметил Окотт.

Военный советник британской миссии при ОБСЕ отметил, что за 13 дней украинскими силами сбито 12 самолетов типа Су и 1 самолет-разведчик А-50У.

Читайте также: Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию законсервированные А-50, но восстановление самолетов – дело непростое, - Игнат

"Постоянное уничтожение военных самолетов является значительным провалом для военных усилий России, учитывая, что из-за санкций Россия едва производит чуть более нескольких десятков самолетов ежегодно. И эти сообщения (о сбитии российских самолетов в Украине. – Ред.) свидетельствуют о том, что Россия теряет самолеты в 20 раз быстрее, чем может их заменить", – заметил Окотт.

Британский дипломат отметил, что ни у кого не должно быть сомнений в истинных целях РФ в отношении Украины: "Заместитель председателя Совета безопасности России Медведев назвал Украину "раковой опухолью", отрицая ее право на существование. И мы видели в Буче, что Россия делает на территориях, которые она контролирует.

На этом фоне Окотт подчеркнул, что Соединенное Королевство будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы "гарантировать, что незаконная агрессия России не победила".