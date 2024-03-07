Великобритания профинансирует более 10 тысяч дронов для Украины, - министр обороны Британии Шеппс
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс во время визита в Киев объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.
Во время своего третьего визита в Украину Шеппс в сопровождении главы Генерального штаба Вооруженных сил Британии адмирала Тони Радакина он встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Там он объявил, что Британия выделяет 325 миллионов фунтов стерлингов – на 125 миллионов больше, чем объявлялось ранее – для поставки более 10 тысяч дронов, среди которых большинство – FPV-дроны, 1000 ударных беспилотников, а также разведывательные и морские дроны.
Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", созданную в рамках Контактной группы по обороне Украины, больше известной как "формат Рамштайн".
Авжеж ти тільки напиши свій номер рахунку щоб я 300 дол. тобі переслав.
Це ти збагнув, а те що саме твої поради є - тупі, тобі не спадає на думку: ти радишь аноніму "скинути 300 долларів на дрон".
За логикою:
По-перше, ти теж анонім і в тебе поради, до слова, я не просив.
По-друге, - тобі ж насправді геть нічого невідомо про фінансову участь аноніма, чи вона значна та регулярна, чи вона відсутня? А може навпаки цей анонім - московит, що заховався під чужим прапірцем через VPN?
А наразі ти пишеш: "не бреши, я не пропонував аноніму скидати 300 долларів"
Я лише повторив твої ж слова: "Я не даю номери рахунків анонімам."
саме ти мені почав надавати свої недоумкуваті "поради",
наче "тільки тобі відомо", що йде війна та всі, хто має змогу, - донатять на ВСУ.
До речі, називати мене "балаболом" у тебе немає ніяких підстав, бо я тобі не давав аж ніяких підстав для цього. Просто тебе життя не ставило ще до умов, що не можна людину безпідставно ображати, бо іноді в житті доводиться відповідати за свої слова.
Так розумію, що зі статті випливає, що саме Зеленський завалив контрнаступи ВСУ, хоча Залужний пропанував йому інші плани
"...Видання переконує, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний погоджувався зі стратегічними порадами західних союзників, однак не зміг переконати в такому підході президента Володимира Зеленського. Новий головнокомандувач Олександр Сирський може бути ще менш готовим підштовхувати Зеленського до тих рішень, які не подобаються українському главі, вважає NYT."