1 721 24

Великобритания профинансирует более 10 тысяч дронов для Украины, - министр обороны Британии Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс во время визита в Киев объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.

Во время своего третьего визита в Украину Шеппс в сопровождении главы Генерального штаба Вооруженных сил Британии адмирала Тони Радакина он встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Там он объявил, что Британия выделяет 325 миллионов фунтов стерлингов – на 125 миллионов больше, чем объявлялось ранее – для поставки более 10 тысяч дронов, среди которых большинство – FPV-дроны, 1000 ударных беспилотников, а также разведывательные и морские дроны.

Читайте также: Чехия собрала все средства на закупку 800 тысяч снарядов для Украины, - Павел

Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", созданную в рамках Контактной группы по обороне Украины, больше известной как "формат Рамштайн".

+6
Якщо заберуть ЗЕ - ми мітимем більше, якщо ні - нас 10 000 не врятують. А взагалі мати диверсанта-головнокомандувача - це прям жесть
07.03.2024 22:42 Ответить
+6
Дуже цікава стаття від Голосу Америки (загугліть): NYT: Україна не дослухається до порад США щодо стратегії на фронті, що призводить до взаємних розчарувань
Так розумію, що зі статті випливає, що саме Зеленський завалив контрнаступи ВСУ, хоча Залужний пропанував йому інші плани
07.03.2024 22:45 Ответить
+6
Влада національного порятунку яка прибире ВСІХ слуг, ОПЗЖ і інших не тільки від влади а й взагалі посадить. Інакше будуть сотні тисяч трупів ще і все дарма - нереально виграти війну з ними - чи навіть не програти
07.03.2024 22:47 Ответить
Оце діло, а не тупа маячня "українці, якось там збирайте дрони на кухнях"
07.03.2024 22:42 Ответить
Так, це діло але задля перемоги , - навіть збирати дрони "на кухнях" чи в гаражах, - теж корисно для цієї мети.
07.03.2024 22:51 Ответить
Ти я бачу теж спец по тупим порадам замість фінансової участі. Можеш скинути 300 долларів на дрон?
07.03.2024 23:59 Ответить
= Ти я бачу теж спец по тупим порадам замість фінансової участі =
Авжеж ти тільки напиши свій номер рахунку щоб я 300 дол. тобі переслав.
09.03.2024 02:30 Ответить
Я не даю номери рахунків анонімам.
09.03.2024 17:04 Ответить
А чому? Ок, ок, - це жарт.
Це ти збагнув, а те що саме твої поради є - тупі, тобі не спадає на думку: ти радишь аноніму "скинути 300 долларів на дрон".
За логикою:
По-перше, ти теж анонім і в тебе поради, до слова, я не просив.
По-друге, - тобі ж насправді геть нічого невідомо про фінансову участь аноніма, чи вона значна та регулярна, чи вона відсутня? А може навпаки цей анонім - московит, що заховався під чужим прапірцем через VPN?
09.03.2024 23:11 Ответить
не бреши, я не пропонував аноніму скидати 300 долларів. Можеш зустрітися особисто.
09.03.2024 23:45 Ответить
У тебе порушено логічний ланцюжок : ти мені запропонував "скинути 300 дол. на дрони", я тобі відповів "напиши свій номер рахунку щоб я 300 дол. тобі переслав", на це ти відповів, що "Я не даю номери рахунків анонімам".

А наразі ти пишеш: "не бреши, я не пропонував аноніму скидати 300 долларів"
10.03.2024 21:54 Ответить
так, я не пропонував робити це анонімно з будь якого боку. Але тобі це вперто мариться.
10.03.2024 21:57 Ответить
А я не писав тобі, що ти мені "пропонував робити це анонімно"
Я лише повторив твої ж слова: "Я не даю номери рахунків анонімам."
10.03.2024 22:36 Ответить
ти мені нарікав що я анонім. Хоча я не просив тебе щось робити анонімно.І врешті решт ти просто балабол з тупими порадами.
10.03.2024 22:42 Ответить
Тобі скільки років? Відійди від дзеркала,
саме ти мені почав надавати свої недоумкуваті "поради",
наче "тільки тобі відомо", що йде війна та всі, хто має змогу, - донатять на ВСУ.
До речі, називати мене "балаболом" у тебе немає ніяких підстав, бо я тобі не давав аж ніяких підстав для цього. Просто тебе життя не ставило ще до умов, що не можна людину безпідставно ображати, бо іноді в житті доводиться відповідати за свої слова.
11.03.2024 00:56 Ответить
Якщо заберуть ЗЕ - ми мітимем більше, якщо ні - нас 10 000 не врятують. А взагалі мати диверсанта-головнокомандувача - це прям жесть
07.03.2024 22:42 Ответить
Ваші пропозиції ?
07.03.2024 22:45 Ответить
Влада національного порятунку яка прибире ВСІХ слуг, ОПЗЖ і інших не тільки від влади а й взагалі посадить. Інакше будуть сотні тисяч трупів ще і все дарма - нереально виграти війну з ними - чи навіть не програти
07.03.2024 22:47 Ответить
Так це й є наша велич, не озираючись продукуємо жесть...
07.03.2024 22:48 Ответить
Дуже цікава стаття від Голосу Америки (загугліть): NYT: Україна не дослухається до порад США щодо стратегії на фронті, що призводить до взаємних розчарувань
Так розумію, що зі статті випливає, що саме Зеленський завалив контрнаступи ВСУ, хоча Залужний пропанував йому інші плани
07.03.2024 22:45 Ответить
Та про це прямо говорять.
"...Видання переконує, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний погоджувався зі стратегічними порадами західних союзників, однак не зміг переконати в такому підході президента Володимира Зеленського. Новий головнокомандувач Олександр Сирський може бути ще менш готовим підштовхувати Зеленського до тих рішень, які не подобаються українському главі, вважає NYT."
08.03.2024 02:18 Ответить
а вот у Зели будет в будущем на Марсе или на Луне один мілліон дронів..оце так перемога буде.
07.03.2024 23:30 Ответить
Треба трохи почекати, ще мільярд дерев не виріс, з яких ті дрони вистругають
08.03.2024 08:21 Ответить
Дякуємо, Британіє.
07.03.2024 23:52 Ответить
Англійці раніше всіх зрозуміли що таке кацапи. Черчилль ще зразу після війни казав: "Схоже ми закололи не ту свиню".
08.03.2024 08:33 Ответить
 
 