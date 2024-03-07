Великобритания профинансирует более 10 тысяч дронов для Украины, - министр обороны Британии Шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс во время визита в Киев объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.

Во время своего третьего визита в Украину Шеппс в сопровождении главы Генерального штаба Вооруженных сил Британии адмирала Тони Радакина он встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Там он объявил, что Британия выделяет 325 миллионов фунтов стерлингов – на 125 миллионов больше, чем объявлялось ранее – для поставки более 10 тысяч дронов, среди которых большинство – FPV-дроны, 1000 ударных беспилотников, а также разведывательные и морские дроны.

Читайте также: Чехия собрала все средства на закупку 800 тысяч снарядов для Украины, - Павел

Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", созданную в рамках Контактной группы по обороне Украины, больше известной как "формат Рамштайн".