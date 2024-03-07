РУС
"Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины, - Воздушные силы ВСУ

шахеди

Враг атакует Украину ударными беспилотниками из южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа враждебных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины. Очередная группа "шахедов" из Черного моря в направлении Залива!" - предупреждают в ВС.

Также сообщается о движении "шахедов" на Херсонщину и Николаевщину с юга.

Читайте также: ПВО уничтожила 38 "шахедов" из 42, - Воздушные силы. ІНФОГРАФІКА

беспилотник (4105) Воздушные силы (2604)
Ху@ло рідкісний мудак і виродок , бо якби мав хоть маленьку часточку
розуму в голові , все виглядало би інакше в нашій краіні ,
а так плішиве мудило 😡
07.03.2024 23:24 Ответить
Первая волна прошла, вроде сквозь Одессу на Винницу.
07.03.2024 23:44 Ответить
Пане Амбер, то амнезийного мудака приклинило: наши же утрецой вальнули по его заводу.
07.03.2024 23:48 Ответить
Нашим хлопцям дякуємо за те ,
що потихеньку шпілят кацапів
08.03.2024 00:16 Ответить
07.03.2024 23:31 Ответить
*** им а не ОДЕССА
08.03.2024 00:00 Ответить
которыми главновыны каждый день дразнят шмундер-космическую кацап-немочь, типо, показуха заплыва. Ко всему, Одесса толком не очищена от вато-кацапо-стукачей пынинских.
08.03.2024 08:20 Ответить
 
 