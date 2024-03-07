"Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины, - Воздушные силы ВСУ
Враг атакует Украину ударными беспилотниками из южного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Группа враждебных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины. Очередная группа "шахедов" из Черного моря в направлении Залива!" - предупреждают в ВС.
Также сообщается о движении "шахедов" на Херсонщину и Николаевщину с юга.
розуму в голові , все виглядало би інакше в нашій краіні ,
а так плішиве мудило 😡
що потихеньку шпілят кацапів