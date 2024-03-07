РУС
Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о немедленном возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины

магате

Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

В принятом документе, кроме этого, выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, особенно отсутствием должного квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных каналов снабжения, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и установкой противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром установки.

+9
Відчуваю завтра віддадуть .
показать весь комментарий
07.03.2024 23:41 Ответить
+6
Это свежий анекдот.
показать весь комментарий
08.03.2024 00:01 Ответить
+5
І? Куйло прочитає цю резолюцію і відразу поверне станцію Україні? Щось не дуже віриться.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:40 Ответить
І? Куйло прочитає цю резолюцію і відразу поверне станцію Україні? Щось не дуже віриться.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:40 Ответить
Відчуваю завтра віддадуть .
показать весь комментарий
07.03.2024 23:41 Ответить
І що тепер буде? Закликала вона. Голосно хоч кликала? Рашка почує?
показать весь комментарий
07.03.2024 23:42 Ответить
Буде аварія на ЗАЕС.

Велетенський складний комплекс споруд без належного контролю и ремонту рано чи пізно бабахне і загадить найплодючіші у світі землі
показать весь комментарий
08.03.2024 08:04 Ответить
А в ООН поставити питання, а санкції ввести? Дограються вони, бо у ращки чи є ядерна зброя, чи немає, а ЗАЕС - ось вона, вже готова.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:46 Ответить
Треба тиснути на чайну - 1,5 млрд. жерти хочуть.
Наприклад, вже зараз віддати їм в оренду на 50 років землі в 30-ти км зоні навколо станції 😕
показать весь комментарий
08.03.2024 08:09 Ответить
І далі залишиться чекати коли труп буйла пропливе по Дніпру от істоков в рашці до Дніпровського лиману
показать весь комментарий
08.03.2024 08:12 Ответить
І дальше що?
показать весь комментарий
07.03.2024 23:56 Ответить
А далi надiнуть сундалi и бар отмечать...
показать весь комментарий
08.03.2024 08:08 Ответить
Это свежий анекдот.
показать весь комментарий
08.03.2024 00:01 Ответить
Не одноголосно, а більшістю! Це частково нагадує голосування в оон, де прийняті резолюції мають рекомендаційний характер а їх невиконання призводить до потужних занепокоєнь.
показать весь комментарий
08.03.2024 00:02 Ответить
Ще один символічний папірець...
показать весь комментарий
08.03.2024 00:03 Ответить
да зачнкайте гросі ще ******** грошенять хоче
показать весь комментарий
08.03.2024 00:04 Ответить
Шукав слово "лопата", не знайшов - тому не смішно...
показать весь комментарий
08.03.2024 00:08 Ответить
Ну, ну.... А ніжками тупали? І що )(уйло?
В Китаї були маоїсти. Тут МААЕ-їсти. Гроші не пахнуть, крові на них не видно, а жерти хочеться. Кацапи майнять собі крипту, а наші д.......и електроенергію постачають на ЗАЕС.
Це все муйня. Вони ще на стадії серйозних занепокоєнь. Чекаємо рішучо серйозних занепокоєнь занепокоєннями. Ну т.д.
показать весь комментарий
08.03.2024 00:38 Ответить
***** до лампочки эти писульки.
показать весь комментарий
08.03.2024 00:50 Ответить
Якщо б у магате більшість щиро прагнула позитивного результату, вони б закликали негайно роз'їпати мацкву.
показать весь комментарий
08.03.2024 01:15 Ответить
Як атомник з багаторічним стажем я розумію технічні проблеми ЗАЕС. Незрозуміло чому орки доручили своїй компанії експлуатувати ЗАЕС за ліцензією виданою Держатомрегулювання України. В чому сенс цієї політичної гри? Що заважало їм видати ліцензію ЗАЕС російським держатомрегулювання?
показать весь комментарий
08.03.2024 05:19 Ответить
Дегенераты...
Раскрашивают туалетную бумагу для ***** своими каракулями...
показать весь комментарий
08.03.2024 05:21 Ответить
все -сегодня до обеда передадут
показать весь комментарий
08.03.2024 06:27 Ответить
Россиянин михаил чудаков, который в магате, тоже за это проголосовал?
показать весь комментарий
08.03.2024 06:43 Ответить
Збито 33 з 37 шахедів
показать весь комментарий
08.03.2024 07:43 Ответить
Макрон ,введи войска на !
показать весь комментарий
08.03.2024 07:45 Ответить
Радость то какая! С трудом сдерживаю слёзы... и хранцузкие выражения.
показать весь комментарий
08.03.2024 07:58 Ответить
 
 