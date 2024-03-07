Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о немедленном возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины
Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.
В принятом документе, кроме этого, выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, особенно отсутствием должного квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных каналов снабжения, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и установкой противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром установки.
Велетенський складний комплекс споруд без належного контролю и ремонту рано чи пізно бабахне і загадить найплодючіші у світі землі
Наприклад, вже зараз віддати їм в оренду на 50 років землі в 30-ти км зоні навколо станції 😕
В Китаї були маоїсти. Тут МААЕ-їсти. Гроші не пахнуть, крові на них не видно, а жерти хочеться. Кацапи майнять собі крипту, а наші д.......и електроенергію постачають на ЗАЕС.
Це все муйня. Вони ще на стадії серйозних занепокоєнь. Чекаємо рішучо серйозних занепокоєнь занепокоєннями. Ну т.д.
Раскрашивают туалетную бумагу для ***** своими каракулями...