Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о немедленном возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины

Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

В принятом документе, кроме этого, выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, особенно отсутствием должного квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных каналов снабжения, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и установкой противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром установки.

