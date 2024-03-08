Зеленский поговорил с режиссером "20 дней в Мариуполе" Черновым: Вы сделали большое дело для Украины. Это важно сегодня, когда фокус переводится на другие темы

Президент отметил важность работы Мстислава Чернова над фильмом "20 дней в Мариуполе".

Разговор Зеленского и Чернова состоялся в видеоформате.

Глава государства поздравил режиссера с получением награды от Гильдии режиссеров США, с премией BAFTA и номинацией на "Оскар".

"Вы просто молодцы! Передавайте от нас всех поздравления команде. Это большой успех. Хочу поблагодарить за то, что вы сделали большое дело для Украины. Это важно сегодня, когда фокус с Украины переводится на другие темы. Где-то есть вызовы, есть трагедии, а где-то просто борется против нас враг. И когда есть такой расфокус, вы очень сильно помогаете вернуть людей к реальности и правде", - сказал президент.

Он подчеркнул: чем громче будет работа украинского кинохудожника в мире, тем больше будут слышать об Украине.

"Ваше творчество оценивают профессиональные люди. Самое главное – это оценка людей. Когда будет возможность, я с удовольствием пересмотрю вашу работу", - отметил Владимир Зеленский.

Президент пожелал Мстиславу Чернову одержать победу в номинации на "Оскар".

"Желаю победить, для нас важна каждая победа. Вы знаете, что каждая победа приближает нашу великую победу. Поздравляю вас с сильным творческим украинским результатом!" - сказал Зеленский.

В свою очередь, Чернов отметил, что чувствует поддержку украинского общества, и это имеет большое значение.

"Это значит, что мы не одни. И, мне кажется, это то, что больше всего поражает мир. Даже когда зрители видят трагедию, они видят, что украинцы никогда не сдаются. Видят, что за этими трагедиями формируется национальная идентичность и единство общества", – подчеркнул режиссер.

По его мнению, единство украинцев вдохновляет мир, потому что отзывается в сердцах людей.

Мстислав Чернов также рассказал, что многие украинские кинематографисты сейчас пошли на войну, многие не могут найти финансирование для своих проектов.

Он также акцентировал внимание на важности того, чтобы власть прислушивалась к киносообществу, потому что это - сильный голос Украины.

"Кино не просто формирует понимание мира о том, что у нас происходит сейчас в Украине, оно еще и в будущем будет формировать историю. Потому что история – это не то, что происходило, а то, что мы помним. А мы помним многое именно благодаря кино. Украинские кинематографисты пишут украинскую историю", - подчеркнул режиссер.

Напомним, что ранее "20 дней в Мариуполе" попал в два шортлиста премии "Оскар". Кроме того фильм украинского режиссера претендует на две награды британской премии BAFTA.

"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в город за несколько часов до того, как первые бомбы упали на него. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома и т.д.

