1 436 7

НАТО развернет системы ПВО Patriot в Литве в этом году, - министр обороны Анушаускас

patriot

В этом году в Литве будут развернуты зенитные батареи Patriot.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что Литва станет первой страной Балтии, которая будет иметь ротационные силы противовоздушной обороны Альянса. На ее территории будут будут развернуты зенитные батареи Patriot европейских стран, но каких именно – Анушаускас не уточнил.

"Наша цель – иметь ротацию, подобную миссии воздушной полиции. Страны меняют страны, вещи движутся, вещи приходят в Литву, вещи уходят из Литвы. Ожидается, что этот принцип не будет одноразовым на несколько месяцев, а охватит все наши календарные месяцы и значительно усилит нашу противовоздушную оборону", – добавил он.

Министр обороны Литвы пообещал назвать страны, которые первыми разместят свои системы противовоздушной обороны, когда будут согласованы технические нюансы и графики.

В июне 2023 года страны НАТО согласовали модель ротационной противовоздушной обороны в ответ на призывы стран Балтии в условиях дефицита средств ПВО. Это означает, что западные партнеры будут отправлять военную технику в другую страну Балтии на ротационной основе.

Автор: 

Литва (2563) НАТО (10255) ПВО (3025) Patriot (357)
08.03.2024 02:21 Ответить
Я думав вони вже там давно!!!
показать весь комментарий
08.03.2024 06:11 Ответить
Nasams tolko jest,nebylo potomu sto etomu ministru Nasams i Patriot odin uroven.Vot kak nazali na nego i predlozili emu ujti otstavku ,nacial govorit i pro Patriot.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:32 Ответить
Були бу нас президенти та уряд нормальні,та зробили б таке в Україні хоча б восени 2021 року,не було б цього страхіття...
показать весь комментарий
08.03.2024 06:27 Ответить
Точно. Нам же давали "Патріоти" восени 2021-го. Так?
показать весь комментарий
08.03.2024 08:23 Ответить
Це, тіпа, покористувався, а потім віддаєш? І що потім? Залишаєшся незахищеним?
показать весь комментарий
08.03.2024 09:38 Ответить
 
 