Байден в Конгрессе США: Украина остановит Путина, если США предоставят ей нужное оружие

Президент Джо Байден выступил с речью "О состоянии государства" перед Конгрессом США, сначала вспомнил о помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Джо Байден в своей речи "О положении дел в стране" в Конгрессе.

Он ужесточил призывы к Соединенным Штатам продолжать оказывать помощь Украине, заявив, что свобода и демократия находятся под угрозой "как дома, так и за рубежом".

Президент США заявил, что цель его речи – "разбудить Конгресс и предупредить американский народ" о том, что демократия – под угрозой.

"Со времен Авраама Линкольна и гражданской войны не было таких ударов по демократии, как сейчас. Путинская Россия вторглась в Украину. Если кто-то считает, что Путин остановится в Украине, то он не остановится!" – подчеркнул Байден.

По его словам, Украина может остановить Путина, если Америка будет вместе с ней и даст ей нужное оружие.

"И это все, что просит Украина. Она не просит наших солдат. Ни одного солдата нет в Украине, и я буду решительно делать, чтобы так и было. Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства", – американский лидер.

Также Байден упомянул в своей речи Трампа и его поддержку Путина.

"Мой предшественник, бывший республиканский президент, говорит Путину: делай все, что хочешь. Это сказал бывший президент, склонившись перед российским лидером. Я считаю, что это возмутительно, опасно и неприемлемо", – убежден глава Белого дома.

Он подчеркнул, что США не могут отойти и поставить Украину под риск, а с ней – Европу и весь мир, и разрешать диктаторам совершать зло.

"Мое послание президенту Путину, которого я знаю уже давно, простое: мы не уйдем! Мы не сдадимся! Я не сдамся", – заверил Джо Байден.