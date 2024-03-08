Учения НАТО в Северной Европе являются сигналом для России, - президент Финляндии Стубб

Военные учения НАТО в скандинавских странах являются сигналом для России, что Альянс способен действовать, если страна-член подвергается нападению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он отметил, что эти учения связаны с пятой статьей Устава НАТО для сдерживания вероятной агрессии. Они посылают России сигнал о том, что Североатлантический союз сможет ответить на возможное нападение.

"Нужно отрабатывать разные сценарии, хотя я не думаю, что это (нападение) произойдет", - сказал Стубб.

