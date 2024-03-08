На фронте за сутки - 86 боестолкновений, враг атакует на 7 направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки на Авдеевском направлении ВСУ отразили 23 атаки врага. На Новопавловском россияне пытались 27 раз прорвать оборону украинских войск.

Обстрелы Украины

Всего враг нанес 4 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 37 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 33 этих ударных БПЛА были уничтожены.

За минувшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Бабеловка Сумской области; Волчанск, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области; Ямполевка, Андреевка, Григоровка, Торецк, Дружба, Константиновка, Часов Яр, Ивановское, Новобахмутовка, Очеретино, Уманское, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Урожайное Донецкой области; Работино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Боевые действия на Востоке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг совершил 2 атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Спирное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за минувшие сутки, противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 складу горюче-смазочных материалов противника.