РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8953 посетителя онлайн
Новости
7 981 24

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 422 310 человек (+880 за сутки), 6 706 танков, 10 375 артсистем, 12 798 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 422 310 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 422 310 (+880) человек,

– танков - 6 706 (+11) единиц,

– боевых бронированных машин - 12 798 (+19) единиц,

– артиллерийских систем - 10 375 (+25) единиц,

– РСЗО – 1011 (+2) единиц,

– средства ПВО - 704 (+3) единицы,

– самолетов - 347 (+0) единиц,

– вертолетов - 325 (+0) единиц,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 998 (+35) единиц,

– крылатых ракет - 1919 (+0) единиц,

– кораблей/катеров - 26 (+0) единиц,

– подлодки - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 13 598 (+66) единиц,

– специальной техники - 1656 (+9) единиц.

Читайте также: Великобритания в ОБСЕ: Украина уничтожает российские самолеты в 20 раз быстрее, чем РФ их производит

Інфографіка втрати рф

Автор: 

армия РФ (20325) Генштаб ВС (6810) ликвидация (3968) уничтожение (7679)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Смерть москалям!
показать весь комментарий
08.03.2024 08:09 Ответить
+6
Посольство США попереджає про можливі теракти у наступному місті мацква. А шо ???
показать весь комментарий
08.03.2024 08:31 Ответить
+5
Логістику добряче калашматять наші козаки, з початку місяця майже чотириста одиниць (392 тобто 56 середньодобово) та і взагалі наземна техніка вже є ювілейна тисяча (1 042)
показать весь комментарий
08.03.2024 09:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть москалям!
показать весь комментарий
08.03.2024 08:09 Ответить
Посольство США попереджає про можливі теракти у наступному місті мацква. А шо ???
показать весь комментарий
08.03.2024 08:31 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 08:35 Ответить
415 Тверь.
435 Курск.
436 Улан-Удэ.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:35 Ответить
Тобто скоро "Тверь тварей" перетвориться на "Курск тварей"?
Чи на "Курськ курв"? Як правильно?
показать весь комментарий
08.03.2024 08:39 Ответить
413 Тверь
420 Сургут
далі все вірно але до поки не з'явиться статистика за 24 рік
показать весь комментарий
08.03.2024 09:29 Ответить
То вже фігня і зайва морока. Краще усі міста брати із одного джерела. Звіт "Федеральная служба государственной статистики (18 августа 2023)".
показать весь комментарий
08.03.2024 09:37 Ответить
У лемінгів вихідний?
показать весь комментарий
08.03.2024 08:12 Ответить
"Видихлися"! Подивися на їх втрати автотехніки Іде масований підвіз БК і пального (і "м"яса") до лінії фронту
показать весь комментарий
08.03.2024 09:08 Ответить
Логістику добряче калашматять наші козаки, з початку місяця майже чотириста одиниць (392 тобто 56 середньодобово) та і взагалі наземна техніка вже є ювілейна тисяча (1 042)
показать весь комментарий
08.03.2024 09:36 Ответить
Восьмоє марта близько-близько... Орки подарунки-мімози шукають замість воювати.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:11 Ответить
01.‎03.‎2024 на території авіаційного випробувального центру Чкаловский (філія "ГЛИЦ МО РФ" (рос. ) в закритому ангарі було підірвано технічно недієвий літак ІЛ-76 . Даним не зовсім зрозумілим діям передували нестандартні заходи безпеки, коли з території були видалені всі співробітники центру і технічний персонал. Захід контролювала технічна служба ФСБ РФ. Перед заходом в ангар заїхала великовантажна фура . Після того, як вона покинула ангар було проведено вибух. Після вибуху фура повернулась в ангар і пробула там більше години.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:22 Ответить
Або знову тварі скажуть що перевозили наших полонених
показать весь комментарий
08.03.2024 08:56 Ответить
Більше всього що готують для видачі "Бєлгородський рейс»
показать весь комментарий
08.03.2024 11:28 Ответить
ЗСУ Слав ! Слава ! Слава !

У нас ці слова приписують радянському маршалу жукову, але що він їх дійсно казав - немає жодного документального підтвердження. Вперше подібний вираз з'явився в росії ще за часів російсько-японської війни (зафіксований у книзі-хроніці "Страдні дні Порт-Артура", 1906 рік - УП).

Контрадмірал Ухтомьский на прохання якогось полковника сухопутної армії про допомогу відповів відмовою. Бо якщо загине хх 000 солдатів, пояснив він, то стільки російські жінки народять за два тижні. А якщо потоплять хоча б один https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%2C%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D0%BA%D0%B0%20(%D1%84%D1%80,%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85. канонерський човен , його не народиш. На його будівництво підуть роки

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од, Джерело:
показать весь комментарий
08.03.2024 08:36 Ответить
То вони готуються передати "залішки віцськовополонених", які були в іл-76, збитому під Бєлгородом.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:38 Ответить
"були", зрозуміло, теж в лапках...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:04 Ответить
Всіх захисниць ЗСУ зі святом весни! Здоров'я та благополуччя!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
08.03.2024 08:42 Ответить
Запізнився на тиждень.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:04 Ответить
дуже добрі цифри,
слава ЗСУ
але є прохання...
назвіть імена чи ім"я тих (того)
хто зібрав, та відновив частину підбитої техніки
а хто зібрав таздав на чормет близько 40000 одиниць або 300-400 тон високоякісного заліза..
і скільки грошей від здачі металобрухту отримав держбюджет???
показать весь комментарий
08.03.2024 10:17 Ответить
 
 