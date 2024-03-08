Общие боевые потери РФ с начала войны – около 422 310 человек (+880 за сутки), 6 706 танков, 10 375 артсистем, 12 798 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 422 310 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 422 310 (+880) человек,
– танков - 6 706 (+11) единиц,
– боевых бронированных машин - 12 798 (+19) единиц,
– артиллерийских систем - 10 375 (+25) единиц,
– РСЗО – 1011 (+2) единиц,
– средства ПВО - 704 (+3) единицы,
– самолетов - 347 (+0) единиц,
– вертолетов - 325 (+0) единиц,
– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 998 (+35) единиц,
– крылатых ракет - 1919 (+0) единиц,
– кораблей/катеров - 26 (+0) единиц,
– подлодки - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 13 598 (+66) единиц,
– специальной техники - 1656 (+9) единиц.
435 Курск.
436 Улан-Удэ.
Чи на "Курськ курв"? Як правильно?
420 Сургут
далі все вірно але до поки не з'явиться статистика за 24 рік
У нас ці слова приписують радянському маршалу жукову, але що він їх дійсно казав - немає жодного документального підтвердження. Вперше подібний вираз з'явився в росії ще за часів російсько-японської війни (зафіксований у книзі-хроніці "Страдні дні Порт-Артура", 1906 рік - УП).
Контрадмірал Ухтомьский на прохання якогось полковника сухопутної армії про допомогу відповів відмовою. Бо якщо загине хх 000 солдатів, пояснив він, то стільки російські жінки народять за два тижні. А якщо потоплять хоча б один https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%2C%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D0%BA%D0%B0%20(%D1%84%D1%80,%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85. канонерський човен , його не народиш. На його будівництво підуть роки
Слава ЗСУ!
слава ЗСУ
але є прохання...
назвіть імена чи ім"я тих (того)
хто зібрав, та відновив частину підбитої техніки
а хто зібрав таздав на чормет близько 40000 одиниць або 300-400 тон високоякісного заліза..
і скільки грошей від здачі металобрухту отримав держбюджет???