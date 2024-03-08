Эстонская армия отказалась от товаров "спонсоров войны", которые до сих пор продают в России

Товары производителей, продолжающих работать в России и признанных НАПК "спонсорами войны", будут изъяты из торговых точек на территории Сил обороны Эстонии и других мест, подчиненных ведомству.

Об этом сообщило Минобороны Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Там отметили, что товары от производителей, продолжающих работать в России и тем самым способствующие финансированию российской военной машины, будут изъяты из торговых точек на территории Сил обороны Эстонии и других мест, подчиненных Министерству обороны.

Решение касается производителей, которых НАПК включило в список международных спонсоров войны. В торговых автоматах, кафе и других торговых точках в сфере управления Министерства обороны больше не будут продавать товары таких компаний как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International. Это шоколад, печенье, чипсы, мороженое, жевательные резинки и безалкогольные напитки.

"Многие западные компании остановили свою деятельность в России, но все еще есть те, кто поддерживает российскую экономику и, соответственно, ее военную машину", - сказал министр обороны Анно Певкур.

Также приостанавливается дистрибуция продукции табачных компаний Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).

Певкур напоминает, что для большинства товаров есть альтернативы также и от отечественных производителей, и что идея этого решения - больше, чем некоторые неудобства, вызванные ситуацией.