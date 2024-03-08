РУС
Эстонская армия отказалась от товаров "спонсоров войны", которые до сих пор продают в России

армія,військові,естонії,естонська,естонські

Товары производителей, продолжающих работать в России и признанных НАПК "спонсорами войны", будут изъяты из торговых точек на территории Сил обороны Эстонии и других мест, подчиненных ведомству.

Об этом сообщило Минобороны Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Там отметили, что товары от производителей, продолжающих работать в России и тем самым способствующие финансированию российской военной машины, будут изъяты из торговых точек на территории Сил обороны Эстонии и других мест, подчиненных Министерству обороны.

Читайте также: НАПК внесло производителя продуктов Vici в перечень спонсоров войны

Решение касается производителей, которых НАПК включило в список международных спонсоров войны. В торговых автоматах, кафе и других торговых точках в сфере управления Министерства обороны больше не будут продавать товары таких компаний как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International. Это шоколад, печенье, чипсы, мороженое, жевательные резинки и безалкогольные напитки.

Также читайте: Крупнейшую в мире сеть фастфудов Subway внесли в список спонсоров войны

"Многие западные компании остановили свою деятельность в России, но все еще есть те, кто поддерживает российскую экономику и, соответственно, ее военную машину", - сказал министр обороны Анно Певкур.

Также приостанавливается дистрибуция продукции табачных компаний Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония может закрыть границу с Россией

Певкур напоминает, что для большинства товаров есть альтернативы также и от отечественных производителей, и что идея этого решения - больше, чем некоторые неудобства, вызванные ситуацией.

армия (8514) россия (96902) Эстония (1492) НАПК (1228)
+3
До Естонців доходить швидше, ніж до наших, якщо що
08.03.2024 12:06 Ответить
+3
зелені це не наші...
08.03.2024 12:13 Ответить
+2
А что такоє?! Хіба не можна Моніці Зєлінскі отримати подарунок від єрмака на "день червоної цицьки"?
08.03.2024 09:41 Ответить
8 Березня, Україна знову під атаками ворога. А преЗЕ в теплі країни помандрував, стрес знімати. Усе ,що отриує ЗСУ, дякуючи іншим,але не уряду України і оп. Україна тримається на плечах ЗСУ
08.03.2024 09:29 Ответить
дуже повільно доходить.. улітки
08.03.2024 09:37 Ответить
До Естонців доходить швидше, ніж до наших, якщо що
08.03.2024 12:06 Ответить
зелені це не наші...
08.03.2024 12:13 Ответить
Я б теж так хотів, але їх не інопланетяни нам спустили, нарід мудрий нарішав. Наш нарід… маємо те, шо маємо
08.03.2024 14:04 Ответить
В Кременчуці табачна фабрика Japan Tobacco International (JTI) працює і процвітає(((
08.03.2024 09:52 Ответить
Естонія може, молодці. А українці на третьому року війни навіть від собачого кацапського язика відмовитись не можуть
08.03.2024 12:19 Ответить
Різниця вже дуже помітна
08.03.2024 12:41 Ответить
я сам такой, недавно звоню клиентам: "Добрый день, туда сюда", а клиент мне:" я російську не розумію", я аж завис, начал мычать и еле смог выразить мысль по украински. Треба більше практики((((
08.03.2024 12:54 Ответить
Це як дитина вперше сіла не велосипед - без падінь ніяк, але по іншому не навчися їздити.
15.03.2024 00:30 Ответить
Не "в расії", а "на расії". Коли навчаться?
08.03.2024 12:53 Ответить
 
 