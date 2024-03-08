РУС
Макрон сказал, при каком условии Франция может ввести свои войска в Украину – если фронт продвинется "в сторону Одессы или Киева", - L’Independant

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности отправить войска в Украину, если линия фронта продвинется в сторону Одессы или Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на L'Independant, об этом заявил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель.

В четверг Макрон провел встречу с лидерами партий страны.

Так, французский лидер показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.

"Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева", - указал Руссель.

Франция (3578) Макрон Эмманюэль (1414)
+56
Схоже в Європі з"явився новий лідер. Шольц вийшов в коридор покурить ...
08.03.2024 09:44 Ответить
+41
Тоді ще деякий лідери думали що серед кацапів є люди, тепер же увесь цивілізований світ розуміє що кацапи - це абсолютно лишньохромосома і біосміттьева недодержави, що підлягає тотальному знищену до останнього опущеного під.араССосіянина!
08.03.2024 09:39 Ответить
+25
це карта примусового заселення московією кацапів за останні сто років.

або вивчають мову історію України здають іспити отримають паспорт або йдуть у вагони і їдуть на північні болота , толерувати кацапа вже ніхто не буде тепер
08.03.2024 09:51 Ответить
Расплывчита формулировка. Очень плохо, что не упоминается Харьков, с точки зрения союзников, по крайней мере пока, что. Тем не менее хоть эта информация и не из первых уст, но она очень обнадёживает, на случай если случится не предвиденное на фронте.
Тем не менее очень расчётливо, так как оба города как и многие другие находятся по правую сторону Днепра, а кацапам технику переправить через реку будет очень проблематично и почти не реально. Разве что они не прибегнут к тотальной мобилизации.
Вообще если вспомнить историю,, даже 2ую мировую то именно Франция была самой решительной страной и в союзе с англией (не смотря на все разногласия) первыми начали искоренять нацизм в Европе сразу после оккупации польши.
08.03.2024 12:27 Ответить
Киев по две стороны Днепра.....
08.03.2024 12:52 Ответить
Всё по-старому, конструктивная неопределённость.
08.03.2024 12:31 Ответить
що там медвед, захерова, піськов? Ще не срали? А на опохмел їм дали?
08.03.2024 12:57 Ответить
Кажись у когось відросли дорослі сталеві яйця...
08.03.2024 14:07 Ответить
Це тільки заяви, сумніваюся, що французи захочуть вмирати в Україні.
Краще б дали інструкторів, обслуговуючий персонал для Ф-16, більше озброєння.
Надіємося,що США роздупляться, бо без їхньої підтримки, туго(
08.03.2024 14:38 Ответить
...Три оборонных компании Франции развернут производство в Украине летом, сообщил министр обороны Франции Лекорню..💪

Среди привлеченных компаний будет танкостроительная компания KNDS, а также компании в сфере беспилотников и сухопутного оборудования

Кроме этого, Франция пытается договориться с арабскими странами о возвращении проданного французского вооружения для его передачи Украине

Макрон заявил, что его страна больше не будет поставлять снаряды и артиллерийские системы в Катар и Саудовскую Аравию, чтобы сосредоточиться на поддержке Украины

Также издание L'Independant сообщало, что президент Франции готов отправить войска в Украину, если произойдет "прорыв фронта в сторону Одессы или Киева"))
08.03.2024 16:12 Ответить
Дякую лідеру Вільноі Європи за позицію!
08.03.2024 16:33 Ответить
Макрон прямым тeкстом разъяснил - что НАТО не отдаст правобережьe Украины рашкованам.

И похоже, до европейцев начало доходить, что придётся воевать с рашкой солдатами/оружием своих стран (пока война будет на територии Украины) - лишъ бы не позволить рашкованам приблизиться к нынешней границе НАТО/ЕС.
08.03.2024 16:57 Ответить
Почему вы такие легковерные и живёте в иллюзиях, Макрон известный пустобрёх, он заявил что не исключает ввода войск и ровно через сутки добавил "Не исключать что-то - не означает делать это".
08.03.2024 19:29 Ответить
А не треба робити. Треба тримати путіна у невизначеності. В цьому суть заяв Макрона
08.03.2024 23:18 Ответить
У этого француза язык как помело, сейчас даже есть такой термин "макронить", это не синоним слова троллить, но что-то схожее,
08.03.2024 23:23 Ответить
у когось відросли яйця
08.03.2024 20:13 Ответить
Європа ! ВСТАВАЙ !!!
08.03.2024 21:21 Ответить
макрон розвішує макарони по вухам,невже хтось ще вірить цим стурбованим заявам? бачу, що історія людей нічому не вчить,лохтократ аплодує
08.03.2024 21:53 Ответить
ЕС ділиться неофіційно на схід і захід .Схід Польща Німеччина ,а Захід це більш Франція .Впливовість і боротьба за владу ЕС між ними неофіційно присутня
08.03.2024 22:40 Ответить
От же ж дурний комуняка! Навіщо казати про це публічно? Треба тримати кацапів у невизначеності, а цей дурень розкрив усі карти. А може французькі комуністи як і українські - під ковпаком КГБ і ФСБ
08.03.2024 23:16 Ответить
передайте макарону, що він відстав від життя! років так на 10 відстав..
09.03.2024 02:44 Ответить
Командна доктрина фельдмаршала Монтгомері - англійською та українською - https://english-military-dictionary.org.ua/pdf/Montgomery
09.03.2024 05:00 Ответить
Когда то один правитель прислал Спарте послание...: "Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю её ворота, если я пробью таранами..." на что спартанцы спокойно ответили - "Если" Так и здесь с Макроном, который откладывает визит в Киев,по известным пока одному ему причинам.....закончу выражением одного из греческих стратегов - "Легко быть храбрым на расстоянии"....
12.03.2024 13:51 Ответить
