Макрон сказал, при каком условии Франция может ввести свои войска в Украину – если фронт продвинется "в сторону Одессы или Киева", - L’Independant

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности отправить войска в Украину, если линия фронта продвинется в сторону Одессы или Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на L'Independant, об этом заявил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель.

В четверг Макрон провел встречу с лидерами партий страны.

Так, французский лидер показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.

"Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева", - указал Руссель.

Читайте также: Поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ и красных линий", - Макрон