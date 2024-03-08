Макрон сказал, при каком условии Франция может ввести свои войска в Украину – если фронт продвинется "в сторону Одессы или Киева", - L’Independant
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности отправить войска в Украину, если линия фронта продвинется в сторону Одессы или Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на L'Independant, об этом заявил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель.
В четверг Макрон провел встречу с лидерами партий страны.
Так, французский лидер показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.
"Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева", - указал Руссель.
Тетяна Єжова
Артем Легенький
polini orop
Тем не менее очень расчётливо, так как оба города как и многие другие находятся по правую сторону Днепра, а кацапам технику переправить через реку будет очень проблематично и почти не реально. Разве что они не прибегнут к тотальной мобилизации.
Вообще если вспомнить историю,, даже 2ую мировую то именно Франция была самой решительной страной и в союзе с англией (не смотря на все разногласия) первыми начали искоренять нацизм в Европе сразу после оккупации польши.
Краще б дали інструкторів, обслуговуючий персонал для Ф-16, більше озброєння.
Надіємося,що США роздупляться, бо без їхньої підтримки, туго(
Среди привлеченных компаний будет танкостроительная компания KNDS, а также компании в сфере беспилотников и сухопутного оборудования
Кроме этого, Франция пытается договориться с арабскими странами о возвращении проданного французского вооружения для его передачи Украине
Макрон заявил, что его страна больше не будет поставлять снаряды и артиллерийские системы в Катар и Саудовскую Аравию, чтобы сосредоточиться на поддержке Украины
И похоже, до европейцев начало доходить, что придётся воевать с рашкой солдатами/оружием своих стран (пока война будет на територии Украины) - лишъ бы не позволить рашкованам приблизиться к нынешней границе НАТО/ЕС.