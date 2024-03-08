Зеленский в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленников и политических заключенных, удерживаемых РФ, - ОП

В Офисе президента рассказали детали визита Владимира Зеленского в Турцию, на которых планируется встреча с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Во время визита Владимир Зеленский встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что во время визита внимание будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.

"Зеленский посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - подытожили там.

Ранее о визите главы государства в Турцию сообщали СМИ.

