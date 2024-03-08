РУС
Зеленский в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленников и политических заключенных, удерживаемых РФ, - ОП

В Офисе президента рассказали детали визита Владимира Зеленского в Турцию, на которых планируется встреча с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время визита Владимир Зеленский встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что во время визита внимание будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.

"Зеленский посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - подытожили там.

Ранее о визите главы государства в Турцию сообщали СМИ.

Читайте также: Украина и Турция договорились продлить "транспортный безвиз" до завершения войны

+14
гундосик поїхав узгоджувати "формулу миру". залужного здихався, владу зконцентрував. тепер можна й капітулювати
08.03.2024 09:49 Ответить
+9
Воно поіхало шаурму жерти, а на полонених та взагалі на Україну срав він до 2019 року, сере і після 2019 року.
08.03.2024 10:00 Ответить
+7
Знаем мы зачем он в Турцию ездит

08.03.2024 09:55 Ответить
пітун підпільно туди ж не приїхав?
08.03.2024 09:51 Ответить
навіщо їздити?
у вованів Єдік сутєром працює...

.
08.03.2024 09:56 Ответить
зараз таких називають новомодним словом "мудєратор"

.
08.03.2024 09:57 Ответить
Привезли його матрицю на обосцянному матраці.
08.03.2024 10:06 Ответить
Вова, пам'ятай:

Стамбул-2 = Майдан-3 ! 👿

.
08.03.2024 09:54 Ответить
При Майдани вже можна забути. Це не лох Яник, це фсбшний спрут. Вони вже б'ють на упередження. Тепер той, хто вийде на Майдан офіційно - агент Кремля. Тут або реальний переворот силовиків з виносом усіх зелених рил, або нічого.
08.03.2024 10:22 Ответить
ню-ню!

Майдан це завжди так нєожидано і внєзапно, та ще й із звільненими бойовими Генералами, Ветеранами-інвалідами із нагородами та родичами загиблих Героїв з їх портретами на чолі колони. Скажімо, як у 2018 р., коли "Азов" йшов окремою колоною із своїми прапорами

Як такий "кремлівський Майдан" ? 😕

.
08.03.2024 10:39 Ответить
до речі, Генерал Залужний ще в Києві... 😂👍
08.03.2024 10:46 Ответить
Побачимо. Звісно, якщо почнеться майданна двіжуха проти зелених узурпаторів, то народ приєднається. Але поки що натяків на таке немає, політична опозиція лежить пластом, вдаючи дохлого скунса, а якась же політична партія повинна представляти Майдан.
08.03.2024 11:19 Ответить
Мабуть щур в своєму житті довго голодував.
Мама Рима нада било лучше кормить синулю!
08.03.2024 10:04 Ответить
На tZinform сьогодні пишуть про реальну причину поїздки. Схоже на правду з огляду на останні дії шапітолія.
08.03.2024 09:58 Ответить
Яке воно мерзотне. Воно і уся його родина. Дивлячись на маму і ху.......я, не дивуєшся що вони таке висрали
08.03.2024 09:58 Ответить
а я дивлячись на оцих зовсім НЕ дивуюсь нашим висратим

папасаша "Биомусор мешает работать..."
що, вже забули ?
08.03.2024 10:43 Ответить
Дві політичні особини "низьких етичних принципів".
08.03.2024 10:00 Ответить
Яка потужна поїздка, це історичне рішення 95 кварталу
08.03.2024 10:05 Ответить
Ага , Ердоган підкине баранини на "майськіє шишликі".
08.03.2024 10:07 Ответить
Почему Володин там был несколько раз в последнее время?
08.03.2024 10:18 Ответить
Бо він ******** молодих турків, бо пасивний.
08.03.2024 10:26 Ответить
... і Стамбул 2. Бо вже кацапи ракетами по Лідору натякають, щоб шевелився.
08.03.2024 10:19 Ответить
Ага.
А Китай та Туреччина просто так напередодні казали про необхідність замороження конфлікту.

І ЗЄ просто так спочатку звільнив все ефективне командування включно з Залужним, а потім почав саботаж мобілізації та постачання у ЗСУ.

За всіма ознаками ЗЄ почав гру зразка 2019-2022 з зазиранням в очко ***** та підготовку до проведення виборів з єдиного кандидата.
08.03.2024 10:30 Ответить
для того й поставлений кацапами
08.03.2024 10:41 Ответить
Такі питання обговорюються в телефонному режимі.
08.03.2024 10:56 Ответить
Залишились незавершеними домовленості по "формулі миру" з кацапами в 2022 в Туреччині. Зеленскій пішов готувати платформу для продовження. Тепер з приходим Трампа, ОПа надіється на успішне підписання всіх пунктів. Від гарантії Заходу нашого нейтралітету, і не вступу ні в ЄС, ні в НАТО, до вивозу всієї наданої зброї. Зельоні надіються на Трампа, як на допомогу та прикриття таких дій. Буде перемир'я, але не буде відмінений воєнний стан.
08.03.2024 11:40 Ответить
 
 