Зеленский в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленников и политических заключенных, удерживаемых РФ, - ОП
В Офисе президента рассказали детали визита Владимира Зеленского в Турцию, на которых планируется встреча с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время визита Владимир Зеленский встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством", - говорится в сообщении.
В ОП отметили, что во время визита внимание будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.
"Зеленский посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - подытожили там.
Ранее о визите главы государства в Турцию сообщали СМИ.
у вованів Єдік сутєром працює...
.
.
Стамбул-2 = Майдан-3 ! 👿
.
Майдан це завжди так нєожидано і внєзапно, та ще й із звільненими бойовими Генералами, Ветеранами-інвалідами із нагородами та родичами загиблих Героїв з їх портретами на чолі колони. Скажімо, як у 2018 р., коли "Азов" йшов окремою колоною із своїми прапорами
Як такий "кремлівський Майдан" ? 😕
.
Мама Рима нада било лучше кормить синулю!
папасаша "Биомусор мешает работать..."
що, вже забули ?
А Китай та Туреччина просто так напередодні казали про необхідність замороження конфлікту.
І ЗЄ просто так спочатку звільнив все ефективне командування включно з Залужним, а потім почав саботаж мобілізації та постачання у ЗСУ.
За всіма ознаками ЗЄ почав гру зразка 2019-2022 з зазиранням в очко ***** та підготовку до проведення виборів з єдиного кандидата.