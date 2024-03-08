РУС
14 182 144

США и Украина имеют взаимные разочарования из-за задержки помощи и неудач на фронте, - NYT

Альянс между Соединенными Штатами и Украиной демонстрирует "признаки износа". В Киеве разочарованы задержкой американской военной помощи, а Пентагон – украинской военной тактикой, повлекшей неудачи на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

В материале отмечается, что Пентагон сильно раздражен тактикой военного командования Украины. Американские военные стратеги, среди которых - министр обороны Ллойд Остин, считают, что Украине нужно сосредотачивать свои силы на одном большом сражении за раз. Но президент Украины Владимир Зеленский тратит силы на битвы, которые, по мнению официальных лиц США, не имеют стратегической ценности. В частности, битвы за города.

Последним таким примером была битва за Авдеевку, которая в прошлом месяце перешла под контроль России. Американцы считают, что Украина защищала Авдеевку слишком долго и слишком дорогой ценой.

Украина все больше разочаровывается тем, что "политический паралич" США привел к нехватке боеприпасов на фронте. С каждым днем без новых поставок страдает боевой дух.

Также читайте: Макрон сказал, при каком условии Франция может ввести свои войска в Украину – если фронт продвинется "в сторону Одессы или Киева", - L’Independant

"Даже сейчас, через несколько месяцев после провалившегося контрнаступления из-за того, что Украина, по мнению Пентагона, не прислушалась к его советам, Киев все еще слишком часто не желает слушать", - говорится в сообщении.

Несмотря на эти разочарования, добавляют в NYT, ни одна сторона не собирается останавливать сотрудничество — их обязательства остаются жесткими, поскольку каждая сторона нуждается в другой.

В то же время, разведывательное сообщество США все еще предоставляет значительное количество информации в режиме реального времени украинским военным относительно российских командных пунктов, складов боеприпасов и других ключевых узлов на российских военных линиях. Пентагон все еще проводит ежемесячные встречи Контактной группы, чтобы побудить партнеров Украины предоставить деньги, оружие и боеприпасы.

Автор: 

Топ комментарии
+60
Розчаровані тим що 31 Абрамс не прорвався до Уралу?
показать весь комментарий
08.03.2024 09:56 Ответить
+43
а я разочарован как армия США бежали из Афганистана, бросив тонны вооружений и вложив куеву кучу денег в страну, которая ни на грамм не подтвердила что могла что-то успешно реализовать.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:07 Ответить
+40
"Американські вважають, що Україна захищала Авдіївку занадто довго і занадто дорогою ціною."

Не зрозуміло. А як треба захищати? Тікати звідусіль, як тільки кацапи з"являться на горизонті?
показать весь комментарий
08.03.2024 09:59 Ответить
> Американські військові стратеги й Остін, вважають, що Україні потрібно зосереджувати свої сили на одній великій битві за раз. Але президент України Володимир Зеленський витрачає сили на битви, які на офіційних осіб США, не мають стратегічної цінності .

А укрсучмедіа розганяли дезу пів року, що то Залужний уперся, а зе тут ні при чому.

А тут ось воно як . Напуліон Х*йпіду Черчильович
показать весь комментарий
08.03.2024 11:50 Ответить
По территории мосоковии не стреляйте. Оружие будем давать по щепотке и то, когда отдохнем на каникулах. Ракеты дальше 300 км не дадим. Старлинки работают через Х (бывший твиттер). Для меня не станет новостью, если окажется, что маск сливал геолокацию ВСУ.
А московия тем временем получает оружие из кндр, ирана, китая. Получает деньги из Европы и США.
В таких отвратительных условиях Украина умудряется воевать. И не просто воевать. а ещё и отбрасывать врага. Если США разочарованы потерей райцентра и пары хуторов в таких условиях, то милости просим в Украину. Пусть покажут, как надо воевать без флота, авиации, артиллерии и надежного снабжения.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:04 Ответить
Україну просто зливають.А коли пишу з якою метою,то мене чомусь блокують,та знищують мої повідомлення.Свобода слова тільки на словах.
показать весь комментарий
08.03.2024 15:04 Ответить
К сожалению, США сами находятся в глубоком кризисе, и когда смотришь и слушаешь недоделков , аля трамп, то возникает некий ужас, как страна , которая столько дала человечеству в плане прав и свобод человека, интеллектуальном и технологическом развитии,может выбирать ТАКОЕ??? и кроме того, у них свои интересы, в которые не входит победа Украины над рашкой, поэтому удивляться особо нечему. В конце концов источником денег, на которые путлер воюет в Украине, есть Западный мир, они вскормили эту нечесть, и главное, не хотят ее уничтожать.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:12 Ответить
Не зовсім зливають. Вони використовують українців, щоб послабити москалів
показать весь комментарий
09.03.2024 08:14 Ответить
Не пишить маячні,вас так привчили думати.Врубайте логічне мислення,прослідкуйте всі події,і все самі зрозумієте.
показать весь комментарий
18.03.2024 18:51 Ответить
Напевно американці теж телемарафон дивились...
показать весь комментарий
08.03.2024 12:13 Ответить
А де американська тактика перемогла? У В'єтнамі, чи в Афганістані? Де у них озброєння було в десятки, якщо не в сотні разів більше...
показать весь комментарий
08.03.2024 12:35 Ответить
"Буря в пустелі" вдалась непогано. Щоправда, при неймовірній концентрації найновішої техніки проти відверто слабшого і гірше оснащеного ворога. Але наслідки цієї блискучої перемоги, м'яко кажучи, не надихають.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:58 Ответить
Якщо бракувало зброї, не було не те що переваги- паритету ВПС - не треба було починати великий контрнаступ. Залужний ж бо військовий геній. Чи таких прописних істин не вчать у військових академіях та училищах. А якщо контрнаступ не його ідея то чому виконав злочинний наказ зеленого, який повний нуль у військовій справі. І чому не виконував вказівки Пентагону? А тепер спочиватиме в Лондоні втрачаючи свою стратегічну геніальність? Не сотворив кумира. Хоча для мене гідна постать на гетьмана це генерал Кривонос.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:52 Ответить
Залужний керував військами, допоки ОПа з Найверховнішим головнокомандувачем сиділа перелякана в бункері і не відсвічувала. А як тільки переляк пройшов, виникла Ставка ВГК : зграя цивільних, що у військових справах, як барани в астрономії і один бойовий генерал. Вони вже більше року висіли в нього на руках, дедалі більше зневажали його думку, перешкоджали його спілкуванню з партнерами. Дико звучить, але рішення у військових питаннях приймались голосуванням "піджаків", а вони військових академій не закінчували, навіть у цивільних вишах багато знань не почерпнули.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:09 Ответить
Наказ наступати - це був наказ англосаксів. Залужному вистачило мізків чи совісті хоча б його зупинити.
показать весь комментарий
09.03.2024 08:17 Ответить
Никогда бы не подумал что Американцы какими бы они не были скатятся на уровень русни.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:04 Ответить
Вы всего лишь прочитали мнение какого то мудака журношлюхи из NYT, у которой риторика и общий фон новостей всегда прокацапский. Не верьте всему, что пишут
показать весь комментарий
08.03.2024 14:23 Ответить
При чём здесь журнашлюха из NYT?Амеры почти 2 года нас за нос водят.Лучше следить надо за геополитикой,уважаемый.
показать весь комментарий
08.03.2024 15:08 Ответить
нужно еще уточнить. не Амеры.
- В обеих палатах представителей народа подовляющая поддержка Украины.
- Обе палаты абсолютным большинством проголосовали за беспрецедентный Ленд-лиз для Украины.
- по всем опросам большинство американцев за поддержку Украины.
- Даже Трамп, после выигрыша праймериз, когда нужны были голоса ультраправых, заявил что предоставит свой Ленд-лиз Украине. это тоже игра для центристких сил, но уже заявление.

сегодня Белый дом Байдена это гнойник, а не представитель американцев, поэтому рейтинги Байдена низки, несмотря на геббельсовскую пропаганды против республиканцев.
показать весь комментарий
08.03.2024 20:52 Ответить
Що Байден, що республіканці - різниці, чесно кажучи, немає
показать весь комментарий
09.03.2024 08:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1h8ucheJ9Jg&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
показать весь комментарий
09.03.2024 13:00 Ответить
За вами следят, будьте аккуратны с текстами
показать весь комментарий
09.03.2024 01:08 Ответить
Кто следит?
показать весь комментарий
18.03.2024 18:52 Ответить
"а Пентагон - українською військовою тактикою .."
А можна це докладно розібрати? Бо те, що я чув, американські генерали в такій ситуації взагалі б відмовилися воювати з тим, чим оперують ЗСУ.
показать весь комментарий
08.03.2024 15:25 Ответить
Де Українська зброя?Чому боневтік,зі своєю шоблою заважало і заважає військовим?Де оборонні укріплення?Що США наказують так робити?
показать весь комментарий
08.03.2024 15:43 Ответить
Знищував ЗСУ та оборонпром ********** України - більшість сьлася кіпітком - от ми обрали миролюбця - він жеж вже побачив мир в очах самої миролюбної людини у світі, а також мир в очах самої миролюбної нації. А тут їм, отим виборцям, зброї не вистачає - так мир же проповідував ваш ********** 4 роки - це у війні була повина вьовнича меншість на чолі з Порошенко - і ви всі чекали - ну коли вже весна, коли посадка. А зараз коли, країна замість обіцяної гнидомарафоном та посіпаками шикси перемоги - країна опинилась на краю катастрофи - повного провалу політики зелених та повної окупаціїї України - винні американці. Та хай так - а вони житимуть у своїй країні - а от українці та виборці зеленского - то уже хрін йього знає де хто.
показать весь комментарий
08.03.2024 16:08 Ответить
Не дають зброї, щоб змусити нас до переговорів ! Ані "усталі" ат етай вайни !!!
показать весь комментарий
08.03.2024 18:09 Ответить
Але капітулювати теж не дають, тому що воювати тоді їм самим прийдеться
показать весь комментарий
09.03.2024 08:21 Ответить
А те що можливий великий наступ ерефії на Україну(!) - теж винна Америка?.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:00 Ответить
без підтримки американців тільки партизанська війна ,але зараз не середина двадцятого сторіччя,від дронів та супутників не сховаєшься в лісах чи краївках
показать весь комментарий
08.03.2024 22:06 Ответить
Не то слово
показать весь комментарий
08.03.2024 23:01 Ответить
з боку сша до України має бути АБСОЛЮТНИЙ НОЛЬ претензій!
який ленд ліз, такий і наступ був......

хоча америкосів легко зрозуміти - головне, що разом з москалями ядерку забрали 30 років назад, а далі хоч трава не рости!
показать весь комментарий
08.03.2024 23:39 Ответить
Шеварнадзе у 90-х попереджав нашу тодішню владу щоб Україна залишила собі хоч частину я/з бо це реальні гарантії а не папірець в туалет яким є будапештський меморандум. Він був на 100% правий шкода що його поради не послухали!
показать весь комментарий
09.03.2024 00:29 Ответить
Так, але ядерка пішла до москалів. А Будапештський меморандум виявився великим пшиком
показать весь комментарий
09.03.2024 08:22 Ответить
Оце так паркетні генерали, без авіації, без ***********, головна битва. Заіпали. В цій війні вже ніякою однієї битви не буде, це вже війна на виснаження, дебіли
показать весь комментарий
09.03.2024 00:04 Ответить
NYT останнім часом стала помийкою пропагандонів з раші. Не варто через цю помийку перейматись.
показать весь комментарий
09.03.2024 03:52 Ответить
"Американські генерали провели навчання - симуляцію контрнаступу ЗСУ з метою вийти до Азовського моря. Компьютер видав дуже позитивні результати..."(С) То може в них система не та????
показать весь комментарий
09.03.2024 09:07 Ответить
Какая затримка сегодня сообщили, что будет допомога кредитами. А чем будем рассчитываться интересно.
показать весь комментарий
09.03.2024 09:33 Ответить
Я чогось не розумію? США через своїх представників, з Байденом включно, заявляє, що хоче щоб Україна добилась вагомих результатів на фронті. При цьому Байден заблокував Ленд-ліз, дали 30 танків на 1000 км фронту, не дали жодного літака чи геколіптора, по чайній ложці дають Хаймарси та гаубиці (хоть одних Хаймарчів на складах (не у військах!!) мають більше 1000) + поставляли мало а зараз практично припинили поставку снарядів а скоро напевно припинять і поставку ракет. І це ви так хочете зупинити путіна?
показать весь комментарий
09.03.2024 11:44 Ответить
жити, захищатись і дякувати за допомогу - це насправді шикарно; а розчарування та невдачі зараз теж мотивація
показать весь комментарий
14.03.2024 09:48 Ответить
