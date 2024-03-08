США и Украина имеют взаимные разочарования из-за задержки помощи и неудач на фронте, - NYT
Альянс между Соединенными Штатами и Украиной демонстрирует "признаки износа". В Киеве разочарованы задержкой американской военной помощи, а Пентагон – украинской военной тактикой, повлекшей неудачи на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
В материале отмечается, что Пентагон сильно раздражен тактикой военного командования Украины. Американские военные стратеги, среди которых - министр обороны Ллойд Остин, считают, что Украине нужно сосредотачивать свои силы на одном большом сражении за раз. Но президент Украины Владимир Зеленский тратит силы на битвы, которые, по мнению официальных лиц США, не имеют стратегической ценности. В частности, битвы за города.
Последним таким примером была битва за Авдеевку, которая в прошлом месяце перешла под контроль России. Американцы считают, что Украина защищала Авдеевку слишком долго и слишком дорогой ценой.
Украина все больше разочаровывается тем, что "политический паралич" США привел к нехватке боеприпасов на фронте. С каждым днем без новых поставок страдает боевой дух.
"Даже сейчас, через несколько месяцев после провалившегося контрнаступления из-за того, что Украина, по мнению Пентагона, не прислушалась к его советам, Киев все еще слишком часто не желает слушать", - говорится в сообщении.
Несмотря на эти разочарования, добавляют в NYT, ни одна сторона не собирается останавливать сотрудничество — их обязательства остаются жесткими, поскольку каждая сторона нуждается в другой.
В то же время, разведывательное сообщество США все еще предоставляет значительное количество информации в режиме реального времени украинским военным относительно российских командных пунктов, складов боеприпасов и других ключевых узлов на российских военных линиях. Пентагон все еще проводит ежемесячные встречи Контактной группы, чтобы побудить партнеров Украины предоставить деньги, оружие и боеприпасы.
А укрсучмедіа розганяли дезу пів року, що то Залужний уперся, а зе тут ні при чому.
А тут ось воно як . Напуліон Х*йпіду Черчильович
А московия тем временем получает оружие из кндр, ирана, китая. Получает деньги из Европы и США.
В таких отвратительных условиях Украина умудряется воевать. И не просто воевать. а ещё и отбрасывать врага. Если США разочарованы потерей райцентра и пары хуторов в таких условиях, то милости просим в Украину. Пусть покажут, как надо воевать без флота, авиации, артиллерии и надежного снабжения.
- В обеих палатах представителей народа подовляющая поддержка Украины.
- Обе палаты абсолютным большинством проголосовали за беспрецедентный Ленд-лиз для Украины.
- по всем опросам большинство американцев за поддержку Украины.
- Даже Трамп, после выигрыша праймериз, когда нужны были голоса ультраправых, заявил что предоставит свой Ленд-лиз Украине. это тоже игра для центристких сил, но уже заявление.
сегодня Белый дом Байдена это гнойник, а не представитель американцев, поэтому рейтинги Байдена низки, несмотря на геббельсовскую пропаганды против республиканцев.
А можна це докладно розібрати? Бо те, що я чув, американські генерали в такій ситуації взагалі б відмовилися воювати з тим, чим оперують ЗСУ.
який ленд ліз, такий і наступ був......
хоча америкосів легко зрозуміти - головне, що разом з москалями ядерку забрали 30 років назад, а далі хоч трава не рости!