4 228 54

Сообщение, что украинцы снимают деньги со счетов из-за законопроекта о мобилизации, - неправда, - глава НБУ Пышный

пишний

Глава Нацбанка Андрей Пышный опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что украинцы якобы снимают средства с банковских счетов, опасаясь возможных ограничений для уклонистов в новом законопроекте о мобилизации.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В выражении "Украинцы снимают средства с банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации" и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности", - подчеркнул Пышный.

Читайте также: Курс доллара растет из-за обычной сезонности, - глава НБУ Пышный

По его словам, на динамику средств на счетах повлияли, прежде всего, сезонные факторы. "Из года в год поступления на счета клиентов растут в конце года и сокращаются в начале. Это логический тренд, который был и в мирное время", - подчеркнул глава НБУ.

Он рассказал, что Нацбанк не видит заметного влияния законопроекта о мобилизации на движение средств на счетах украинцев. Кроме того, профильный комитет Рады четко сформулировал, что не поддержит норму блокирования счетов.

Также читайте: Относительно уклонистов обсуждается 3 варианта ограничений: запрет на выезд за границу, ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов - "слуга народа" Чернев

Также Нацбанк не увидел связи январских отливов со счетов со вбросами о якобы введении налогообложения всех карточных операций (уже опровергнутых в Минфине). Нет прорывных новаций и в вопросе раскрытия банковской тайны.

"В течение февраля объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках практически восстановился после сезонных колебаний в январе, как свидетельствуют данные нашей оперативной статистики на 1 марта. По состоянию на начало марта население сохраняет на гривневых счетах в банках ориентировочно 707 млрд грн", - подчеркнул Пышный.

Читайте также: В Нацбанке еще не приняли решение об ограничении денежных переводов, но уверяют, что оно коснется "узкого круга лиц"

Он добавил, что украинцы наращивают долю срочных вкладов и все чаще делают депозиты в гривне, а не в долларах.

"То есть своей банковской системе доверяют больше, чем враждебным ИПСО, и наша статистика это четко подтверждает", - подытожил глава НБУ.

Андрій Пишний НБУ

банки (1942) НБУ (4843) Пышный Андрей (79) мобилизация (2880)
+12
Цю дичину можеш впарювати фанатам телемарафону, а в мене жiнка працюе в приватбанку, i ми знаемо яка справжня ситуацiя.

Коли показав iй цю новину - засмiялася й сказала що якщо в нас такий глава НБУ, то воно й не дивно чому банкiвська сфера теж пiкируе вниз.
08.03.2024 10:29 Ответить
08.03.2024 10:29 Ответить
+10
Зебидлотна влада пи....ть як дихає
08.03.2024 10:29 Ответить
08.03.2024 10:29 Ответить
+5
Блокуйте мої кредити, не обляпайтесь. Хоча я не ухилянт, але заблокуйте будь ласка)))
08.03.2024 10:30 Ответить
08.03.2024 10:30 Ответить
Тош так,тош так....Всьо добре,всьо нормально.Не мав в банках грошей....навряд чи мати буду.Всьо нормально....пишний!!!
08.03.2024 10:24 Ответить
08.03.2024 10:24 Ответить
Так це не правда, але я про всяк випадок Я зняв усе, що є.
08.03.2024 10:32 Ответить
08.03.2024 10:32 Ответить
І нафіга? Наприклад я вже забув як паперова готівка виглядає...
08.03.2024 10:41 Ответить
08.03.2024 10:41 Ответить
Заблокируют счет - вспомнишь
08.03.2024 11:24 Ответить
08.03.2024 11:24 Ответить
От скажи, по якій причині мені повинні блокувати рахунок? Так бувають збої в роботі банку. На цей випадок у мене лежить там 1 чи 2 т.грн. Вони вже там років в шухлядці 10 лежать, ні разу за цей час не знадобились.
08.03.2024 11:31 Ответить
08.03.2024 11:31 Ответить
Будет смешно за тобой наблюдать, когда ты будешь рыдать со словами "меня то за что" и бегать в попытках поиска решения...
)))
08.03.2024 11:58 Ответить
08.03.2024 11:58 Ответить
Не шарсья по сумнівним інтернетмагазинам, не світи свої дані де треба де й не треба, не порушуй банківські правила, не бери непідйомні кредити, живи по своїх доходах і ніхто тебе ніколи не заблокує. А ви ж привикли херню всяку купувати по аліекспресах та по промюах де незрозуміло хто шо продає та хто сидить по той бік. Схватив кредитку на 50 або 100 тис. і гайда гуляти, не думаючи, що візьмеш гривню, а положиш дві. Живете одним днем, а потім біжете до батьків, або ховаєтесь від банківських працівників. Потім звинувачуєте всіх і вся.
08.03.2024 15:14 Ответить
08.03.2024 15:14 Ответить
Зачем ты мне о своей жизни рассказал ?!
08.03.2024 16:46 Ответить
08.03.2024 16:46 Ответить
та ну, я свої копійки зняв ще у січні))) а богема вже давно у бітках сидить)) то можна вже і блокувати)))
08.03.2024 10:26 Ответить
08.03.2024 10:26 Ответить
І хто в це повірить?
08.03.2024 10:27 Ответить
08.03.2024 10:27 Ответить
Та багато ушатаних що вірять. Жертви марафону.
08.03.2024 10:32 Ответить
08.03.2024 10:32 Ответить
правда правда
08.03.2024 10:28 Ответить
08.03.2024 10:28 Ответить
Зебидлотна влада пи....ть як дихає
08.03.2024 10:29 Ответить
08.03.2024 10:29 Ответить
Цю дичину можеш впарювати фанатам телемарафону, а в мене жiнка працюе в приватбанку, i ми знаемо яка справжня ситуацiя.

Коли показав iй цю новину - засмiялася й сказала що якщо в нас такий глава НБУ, то воно й не дивно чому банкiвська сфера теж пiкируе вниз.
08.03.2024 10:29 Ответить
08.03.2024 10:29 Ответить
В США теж є Приват?
08.03.2024 10:34 Ответить
08.03.2024 10:34 Ответить
Так тобi буде легше?

Твiй коментар просто показав твою неосвiченicть
08.03.2024 10:48 Ответить
08.03.2024 10:48 Ответить
А ваш - що вам вірити неможна.
Бот під проксі - звична справа для Цензора.
08.03.2024 10:50 Ответить
08.03.2024 10:50 Ответить
I менi i банкiвськiй системi Украiни прохолодно вiд твоiх релiгiйних вподобань.

p.s. VPN. Це така штука що прозоро дозволяе дивитись кiно без "This video is blocked in your region", але це таке, ботське
08.03.2024 10:59 Ответить
08.03.2024 10:59 Ответить
Блокуйте мої кредити, не обляпайтесь. Хоча я не ухилянт, але заблокуйте будь ласка)))
08.03.2024 10:30 Ответить
08.03.2024 10:30 Ответить
А якщо так: рахунок заблокують і на зняття, і на поповнення - кредити виплачувати не можна буде. Але відсотки капатимуть, і штрафи за прострочення.
08.03.2024 10:34 Ответить
08.03.2024 10:34 Ответить
При блокування рахунків ніякі манипуляції не проводяться. Ти можеш себе офіційно банкрутом визнавати. Є чітка процедура. Ну кредитний рейтинг впаде до нуля - ну то таке...
08.03.2024 11:09 Ответить
08.03.2024 11:09 Ответить
З країни можуть не випустити при банкрутстві.
08.03.2024 11:13 Ответить
08.03.2024 11:13 Ответить
А типу зараз випускають?))))))))
08.03.2024 11:14 Ответить
08.03.2024 11:14 Ответить
Не пишіть чепуху, коли блокується рахунок, ніяких штрафів не нараховується. Все ставиться на паузу. Але будуть деякі юридичні неприємності. Однак цифри на рахунках заморожуються.
08.03.2024 11:12 Ответить
08.03.2024 11:12 Ответить
Добре, добре. Тепер На щастя, такого досвіду не мав, припущення було занадто песимістичним.
08.03.2024 11:16 Ответить
08.03.2024 11:16 Ответить
"Тобто своїй банківській системі довіряють більше, ніж ворожим ІПСО, і наша статистика це чітко підтверджує", - підсумував голова НБУ.

Голова НБУ назвав чітко прописану, прийняту у першому читанні норму про блокування рахунків "ворожим ІПСО"? Дуже цікаво!
08.03.2024 10:32 Ответить
08.03.2024 10:32 Ответить
ну тепер побіжать знімать і ті, які ще не познімали )))
08.03.2024 10:34 Ответить
08.03.2024 10:34 Ответить
Тю, завжди можна оформити ще одну картку на дружину...
08.03.2024 10:34 Ответить
08.03.2024 10:34 Ответить
Або на бабусю-пенсіонерку. )))
08.03.2024 10:45 Ответить
08.03.2024 10:45 Ответить
Ага, то есть сначала закидываешь некий "законопроект" не понятно от кого с кучей ограничений для народа, естественно разлетается паника, никто не хочет делится своими денежками с погрязшими в коррупции нашими получиновниками, а потом блымая глазками, как ни в чём не бывало, всё опровергаешь и так гоняешь воздух туда-сюда, а деньги из страны утикают, что какбе логично, но не для наших гавнодепутатов, которые из закона о мобилизации уже цирк на весь мир устроили, то ли голосов не хватает, то ли мозгов...
08.03.2024 10:35 Ответить
08.03.2024 10:35 Ответить
Звичайно неправда, ми маємо вірити пишним, єрмакам і татаровим. Вони ніколи і ні разу не збрехали. Вони навіть не нтимайданівці, а патріоти.
08.03.2024 10:40 Ответить
08.03.2024 10:40 Ответить
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
08.03.2024 10:53 Ответить
08.03.2024 10:53 Ответить
Хватить лапшу на вуха вішати )))
08.03.2024 10:43 Ответить
08.03.2024 10:43 Ответить
А людям локшина на вуха не вішається, ця локшина добре вішалсь і вішається на вуха наріду 73%.
08.03.2024 10:55 Ответить
08.03.2024 10:55 Ответить
Як Зе і обіцяв у 2019му:
- Хуже нЄ будєт, вам панравится.
08.03.2024 10:45 Ответить
08.03.2024 10:45 Ответить
"зебрехуни", який ще дурень в Україні вірить у "брехню зелену" ???
08.03.2024 10:46 Ответить
08.03.2024 10:46 Ответить
про що говорять дії громадян -про те що скільки б ці шакали не заявли що блокуваня карток не приймуть -громадяни цій зграї не вірять ....а яка може бути віра антиукраїнському дєрмаку......хоча нічого цей народ не вчить ...скільки разів їх кидали на гроші ....а вони далі хочуть заробити халявні якоби відсотки ...ні .це не халява...відсотки які ви утримуєте - ви повернете-інфляцією і девальвацією....тому як всі депозити комерційних банків пішли під 25 в депозитні сертифікати нбу і проїлися ...а відсотки по них платяться друком а повернення буде тим паче друком...і по факту за ці отримані 13 річних .людина заплатить 26 на інфляцію . а в перспективі і всі 50 заплатить.
08.03.2024 10:52 Ответить
08.03.2024 10:52 Ответить
Мотор! Стоп, снято! €$
08.03.2024 10:57 Ответить
08.03.2024 10:57 Ответить
Всьо харашо, прєкрасная маркіза...
08.03.2024 11:01 Ответить
08.03.2024 11:01 Ответить
Цікаво а чому після першого читання статистика говорить зовсім інше?Пишний не розказуй байки про солом"яного бичка!
08.03.2024 11:13 Ответить
08.03.2024 11:13 Ответить
Взагалі не розумію, хто зараз тримає гроші ( якщо вони є) в українських банках?
08.03.2024 11:14 Ответить
08.03.2024 11:14 Ответить
Или пенсы безмозглые, или очень богатые люди. Вторым плевать, если какая то малая часть денег сгорит.
08.03.2024 11:27 Ответить
08.03.2024 11:27 Ответить
в тебе тормоз грошей нема, а загальна сума депозитів українців 2,35 трлн грн., якщо середня ставка 5%, це 1 млрд. грн. процентів, які позволяють частково компенсовувати знецінення через друк грошей
08.03.2024 11:28 Ответить
08.03.2024 11:28 Ответить
Коломойський, ти? Перелогінься)
08.03.2024 13:31 Ответить
08.03.2024 13:31 Ответить
може ахметов, коломойському до ахметова як тобі до депозита в банку
08.03.2024 14:04 Ответить
08.03.2024 14:04 Ответить
Ух, патужний мамкін банкір)))
08.03.2024 15:16 Ответить
08.03.2024 15:16 Ответить
в ахметова і коломойського гори бабла, свої банки і шлюхи у верховній раді, а в тебе що? радуйся дальше дурак
08.03.2024 15:39 Ответить
08.03.2024 15:39 Ответить
Завжди дивувало скільки @#@#@ безоплатно будуть підмахувати ворожому ІПСО, навіть
не подивившись жодної цифри

відкриваєте оце
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial

файл https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xlsx Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)

і бачите що
по-перше, незначне падіння суми депозитів в січні нового року дійсно завжди було у всі роки

по-друге, депозитів в нац. валюті сьогодні в 1,5 рази більше ніж в січні 2022р., і майже в 2 рази більше, ніж в січні 2021р.

по-третє, хто сказав що це добре коли гривня працює лише на депозитах. Є інша версія, де зрада для економіки якраз це, і де ви теж накидаєте своїх лайків
08.03.2024 11:19 Ответить
08.03.2024 11:19 Ответить
просто їсти хочеться..кінець епохи бідності
08.03.2024 11:33 Ответить
08.03.2024 11:33 Ответить
Что все сняли? И теперь уже не снимают?
08.03.2024 12:01 Ответить
08.03.2024 12:01 Ответить
ухилянт в законі не зовсім чесний. але дійсно, навіщо грн депозити знімати, валютні ще зрозуміло бо ліміт
08.03.2024 12:05 Ответить
08.03.2024 12:05 Ответить
Ну не знаю як "всі" украінці, але я вивів всі своі грощі в Чехію, закрив ФОП в Украіні і став підприємцем в Чехіі - саме по причині ваших законів.

Тож не знаю.
08.03.2024 12:21 Ответить
08.03.2024 12:21 Ответить
а я вірю, вірю кожному слову
08.03.2024 12:44 Ответить
08.03.2024 12:44 Ответить
 
 