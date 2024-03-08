Сообщение, что украинцы снимают деньги со счетов из-за законопроекта о мобилизации, - неправда, - глава НБУ Пышный

Глава Нацбанка Андрей Пышный опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что украинцы якобы снимают средства с банковских счетов, опасаясь возможных ограничений для уклонистов в новом законопроекте о мобилизации.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В выражении "Украинцы снимают средства с банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации" и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности", - подчеркнул Пышный.

Читайте также: Курс доллара растет из-за обычной сезонности, - глава НБУ Пышный

По его словам, на динамику средств на счетах повлияли, прежде всего, сезонные факторы. "Из года в год поступления на счета клиентов растут в конце года и сокращаются в начале. Это логический тренд, который был и в мирное время", - подчеркнул глава НБУ.

Он рассказал, что Нацбанк не видит заметного влияния законопроекта о мобилизации на движение средств на счетах украинцев. Кроме того, профильный комитет Рады четко сформулировал, что не поддержит норму блокирования счетов.

Также читайте: Относительно уклонистов обсуждается 3 варианта ограничений: запрет на выезд за границу, ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов - "слуга народа" Чернев

Также Нацбанк не увидел связи январских отливов со счетов со вбросами о якобы введении налогообложения всех карточных операций (уже опровергнутых в Минфине). Нет прорывных новаций и в вопросе раскрытия банковской тайны.

"В течение февраля объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках практически восстановился после сезонных колебаний в январе, как свидетельствуют данные нашей оперативной статистики на 1 марта. По состоянию на начало марта население сохраняет на гривневых счетах в банках ориентировочно 707 млрд грн", - подчеркнул Пышный.

Читайте также: В Нацбанке еще не приняли решение об ограничении денежных переводов, но уверяют, что оно коснется "узкого круга лиц"

Он добавил, что украинцы наращивают долю срочных вкладов и все чаще делают депозиты в гривне, а не в долларах.

"То есть своей банковской системе доверяют больше, чем враждебным ИПСО, и наша статистика это четко подтверждает", - подытожил глава НБУ.





