Сообщение, что украинцы снимают деньги со счетов из-за законопроекта о мобилизации, - неправда, - глава НБУ Пышный
Глава Нацбанка Андрей Пышный опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что украинцы якобы снимают средства с банковских счетов, опасаясь возможных ограничений для уклонистов в новом законопроекте о мобилизации.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В выражении "Украинцы снимают средства с банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации" и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности", - подчеркнул Пышный.
По его словам, на динамику средств на счетах повлияли, прежде всего, сезонные факторы. "Из года в год поступления на счета клиентов растут в конце года и сокращаются в начале. Это логический тренд, который был и в мирное время", - подчеркнул глава НБУ.
Он рассказал, что Нацбанк не видит заметного влияния законопроекта о мобилизации на движение средств на счетах украинцев. Кроме того, профильный комитет Рады четко сформулировал, что не поддержит норму блокирования счетов.
Также Нацбанк не увидел связи январских отливов со счетов со вбросами о якобы введении налогообложения всех карточных операций (уже опровергнутых в Минфине). Нет прорывных новаций и в вопросе раскрытия банковской тайны.
"В течение февраля объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках практически восстановился после сезонных колебаний в январе, как свидетельствуют данные нашей оперативной статистики на 1 марта. По состоянию на начало марта население сохраняет на гривневых счетах в банках ориентировочно 707 млрд грн", - подчеркнул Пышный.
Он добавил, что украинцы наращивают долю срочных вкладов и все чаще делают депозиты в гривне, а не в долларах.
"То есть своей банковской системе доверяют больше, чем враждебным ИПСО, и наша статистика это четко подтверждает", - подытожил глава НБУ.
)))
Коли показав iй цю новину - засмiялася й сказала що якщо в нас такий глава НБУ, то воно й не дивно чому банкiвська сфера теж пiкируе вниз.
Твiй коментар просто показав твою неосвiченicть
Бот під проксі - звична справа для Цензора.
p.s. VPN. Це така штука що прозоро дозволяе дивитись кiно без "This video is blocked in your region", але це таке, ботське
Голова НБУ назвав чітко прописану, прийняту у першому читанні норму про блокування рахунків "ворожим ІПСО"? Дуже цікаво!
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
- Хуже нЄ будєт, вам панравится.
не подивившись жодної цифри
відкриваєте оце
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial
файл https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xlsx Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
і бачите що
по-перше, незначне падіння суми депозитів в січні нового року дійсно завжди було у всі роки
по-друге, депозитів в нац. валюті сьогодні в 1,5 рази більше ніж в січні 2022р., і майже в 2 рази більше, ніж в січні 2021р.
по-третє, хто сказав що це добре коли гривня працює лише на депозитах. Є інша версія, де зрада для економіки якраз це, і де ви теж накидаєте своїх лайків
Тож не знаю.