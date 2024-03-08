РУС
ВСУ нашли хитрый способ сбивать российские самолеты с помощью компонентов из установок Patriot, - The Telegraph

рф,су-30,авіація

Украинским военным удалось сбивать российскую авиацию с помощью определенного приема — они взяли некоторые компоненты из американской ракетной батареи Patriot и объединили их в мобильные группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Пара четырехугольных пусковых установок Patriot, подключенных к радарам дальнего радиуса действия по радиосвязи, могла устроить засаду на российские самолеты на расстоянии 90 миль (144 километра). Издание считает, что именно это позволило украинцам сбить несколько российских истребителей в конце прошлого года.

23 февраля произошло уничтожение российского самолета А-50 над Азовским морем: это случилось в 120 милях (193 километрах) от линии фронта, однако это расстояние велико для Patriot. В свою очередь, единственная ракетная система с такой дальностью, какая имеется у Украины, - это советская С-200.

В 2013 году украинские Воздушные силы сняли с эксплуатации свои С-200, однако некоторые из них вернули в прошлом году. Но непонятно, какие радары ориентируют эти ракеты, поскольку оригинальные советские излучают много энергии, поэтому выдают запуск ракеты и дают пилотам время для уклонения.

Также читайте: Уничтожение российских самолетов: ВСУ активно используют системы ПВО Patriot и NASAMS, но у них могут закончиться ракеты, - Forbes

Украинцы могли найти более хитрый способ использования своих ракет. В феврале 2023 года администрация Байдена объявила о пакете военной помощи, который включал "оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины". Аналитики воспринимают это как реверанс ко встроенной системе боевого управления армии США — Integrated Battle Command System. В частности, это набор процессов, радиоканалов и алгоритмов, позволяющих почти любому радару и ракете противовоздушной обороны работать совместно.

"Разработка IBCS еще не полностью завершена, но близка. Американцы еще не развернули никаких основных компонентов IBCS, но поляки сделали это", - отметили в материале.

+25
Опишіть більш детально,бажано з кресленнями.Щоб рашисти знайшли способи захисту..
Перемоги ППО ЗСУ,а пропіариться всі хочуть.
08.03.2024 10:45 Ответить
08.03.2024 10:45 Ответить
+11
Может да...а может и нет...кто знает. Главное что работает.
08.03.2024 10:36 Ответить
08.03.2024 10:36 Ответить
+10
Це не ми, воно якось само.
08.03.2024 10:44 Ответить
08.03.2024 10:44 Ответить
Может да...а может и нет...кто знает. Главное что работает.
08.03.2024 10:36 Ответить
08.03.2024 10:36 Ответить
тачанка батьки Махна безсмертна ! 😂
08.03.2024 11:30 Ответить
08.03.2024 11:30 Ответить
Та хоч з рогатки їх збивають ...
08.03.2024 10:39 Ответить
08.03.2024 10:39 Ответить
Навчимо, якщо виживемо..
08.03.2024 10:40 Ответить
08.03.2024 10:40 Ответить
Блукаючии Петріот?
08.03.2024 10:43 Ответить
08.03.2024 10:43 Ответить
Це не ми, воно якось само.
08.03.2024 10:44 Ответить
08.03.2024 10:44 Ответить
Якщо не ми, то не ми...
08.03.2024 10:50 Ответить
08.03.2024 10:50 Ответить
Опишіть більш детально,бажано з кресленнями.Щоб рашисти знайшли способи захисту..
Перемоги ППО ЗСУ,а пропіариться всі хочуть.
08.03.2024 10:45 Ответить
08.03.2024 10:45 Ответить
...І з місцем розташування...
08.03.2024 12:06 Ответить
08.03.2024 12:06 Ответить
Не ясно. То вони збивають гайками чи болтами?
08.03.2024 10:51 Ответить
08.03.2024 10:51 Ответить
У часи І Світової в авіації стали застосовувать у якості зброї ураження арбалетні "болти" Їх штампували з металу і зв"язували в пучки Пр виявленні льотчиком піхотної чи кавалерійської колони на марші чи у таборі льтчики розв"язували їх і скидали пучки як бомби "Болт" пробивав людину (навіть разом з конем) наскрізь Перші способи боротьби з підводними човнами - таран надводним судном І таких прикладів - безліч
08.03.2024 10:52 Ответить
08.03.2024 10:52 Ответить
Ну це здогадки наших партнерів, а правда розкриється після перемоги.
08.03.2024 10:54 Ответить
08.03.2024 10:54 Ответить
Що це було? Мабуть, НЛО!
08.03.2024 11:10 Ответить
08.03.2024 11:10 Ответить
Британцы взломали Энигму, изобретали немцы(
08.03.2024 11:54 Ответить
08.03.2024 11:54 Ответить
Падайте кацапські літаки і великі і маленькі.
08.03.2024 12:23 Ответить
08.03.2024 12:23 Ответить
все набагато простіше.
москалі порушили покій Конотопскої Відьми, ось вона на своїй Ступі і мститься москаликам.
не будили би лихо і воно б було тихо. а так отримуйте хотіли настригти шерсті а самі опинились стриженними.
08.03.2024 13:32 Ответить
08.03.2024 13:32 Ответить
Это еще пятиугольные и шестиугольные установки Patriot не были использованы! 👌
08.03.2024 13:34 Ответить
08.03.2024 13:34 Ответить
А вы расскажите более детально. Чтоб рашисты смогли скопировать. Да на первый раз и этого достаточно. Больше публикуете и больше сливайте информацию. Молодцы!!!
08.03.2024 13:35 Ответить
08.03.2024 13:35 Ответить
Про це потрібно розказувати у ЗМІ? Вам ще не дійшло, що потрібно позатикати пельки до певного часу? Ви або недалекі розумом, або працюєте на рашистів. В обох випадках вас потрібно позбавити ліцензії й відправити до буцегарні 😡
08.03.2024 15:06 Ответить
08.03.2024 15:06 Ответить
Это шурнашлюхи. Им надо что то писать каждую неделю. Помойки все эти, politico isw и прочее
08.03.2024 15:14 Ответить
08.03.2024 15:14 Ответить
мир превратился в какую то хайполайковую херню
08.03.2024 15:15 Ответить
08.03.2024 15:15 Ответить
...шокує ,що є дятли,які пояснюють...
08.03.2024 15:28 Ответить
08.03.2024 15:28 Ответить
Да всим все одно, хоч по штуці в день, хоч по три, їх тисячі ще. А людей в Україні - обмежено. Догрався захід
08.03.2024 15:52 Ответить
08.03.2024 15:52 Ответить
Бутусов тільки те і робить, що все викладає. Сумнівний патріот. Або уже агент фсб, або звичайний корисний ідіот. З фронту прийдуть, морду набьють
09.03.2024 21:37 Ответить
09.03.2024 21:37 Ответить
 
 