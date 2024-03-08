ВСУ нашли хитрый способ сбивать российские самолеты с помощью компонентов из установок Patriot, - The Telegraph

Украинским военным удалось сбивать российскую авиацию с помощью определенного приема — они взяли некоторые компоненты из американской ракетной батареи Patriot и объединили их в мобильные группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Пара четырехугольных пусковых установок Patriot, подключенных к радарам дальнего радиуса действия по радиосвязи, могла устроить засаду на российские самолеты на расстоянии 90 миль (144 километра). Издание считает, что именно это позволило украинцам сбить несколько российских истребителей в конце прошлого года.

23 февраля произошло уничтожение российского самолета А-50 над Азовским морем: это случилось в 120 милях (193 километрах) от линии фронта, однако это расстояние велико для Patriot. В свою очередь, единственная ракетная система с такой дальностью, какая имеется у Украины, - это советская С-200.

В 2013 году украинские Воздушные силы сняли с эксплуатации свои С-200, однако некоторые из них вернули в прошлом году. Но непонятно, какие радары ориентируют эти ракеты, поскольку оригинальные советские излучают много энергии, поэтому выдают запуск ракеты и дают пилотам время для уклонения.

Украинцы могли найти более хитрый способ использования своих ракет. В феврале 2023 года администрация Байдена объявила о пакете военной помощи, который включал "оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины". Аналитики воспринимают это как реверанс ко встроенной системе боевого управления армии США — Integrated Battle Command System. В частности, это набор процессов, радиоканалов и алгоритмов, позволяющих почти любому радару и ракете противовоздушной обороны работать совместно.

"Разработка IBCS еще не полностью завершена, но близка. Американцы еще не развернули никаких основных компонентов IBCS, но поляки сделали это", - отметили в материале.