Трамп: Россия вторглась в Украину "только потому, что Путин не уважает Байдена"
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал внешнюю политику действующего американского лидера Джо Байдена и назвал его марионеткой российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.
Такое заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social, комментируя обращение Байдена, пишет Just the news, передает Цензор.НЕТ.
"Он сказал, что я нагнулся перед российским лидером. Он отдал им все, включая Украину. Я забрал "Северный поток - 2", а он отдал его им! Он был марионеткой для Путина, и Си, и практически для каждого другого лидера", – написал Трамп.
Кроме того, бывший президент США отметил, что Россия вторглась в Украину "только потому, что Путин не уважает Байдена".
По его словам, этого бы никогда не произошло при администрации Трампа.
Трамп добавил, что выступление Байдена "может быть самым злым, наименее сочувственным и самым худшим выступлением о положении страны, когда-либо произнесенным. Это был позор для нашей страны!"
Бор росте тому що економіка зруйнована війною а для армії треба купляти все і зараз
Як ви не розумієте, що "після" не значить "внаслідок"!!!
Так само, як і термінове залишення Афганістану підписав та розпочав трамп, а Байден лише був змушений закінчити це у ті терміни, що були прописані попередником. Але ж винуватий хто?!
"Малюка Цахеса" перечитайте - уже повчальне...
Ти можеш хоч тріснути перед своїм монітором але це ніяким чином не відміняє те, що вже було і за чиєї каденції в США
Третій бот-магашист проявився!
Яр, а він мене ще зебілом обзиває!
З іншого боку - така інтерпритація подій ще ніколи не звучала.
Ще можна згадати, що це демократи заключали угоди з іраном.
Трамп на гачку кремля давно, це знає весь політикум США. Мета кремля - через Трампа ізолювати США від глобальних процесів, переключаючи на вирішення внутрішнії проблем. Окрім укріплення позицій Китаю і Параши на світовій арені це нічого не дасть.
"Зробимо Америку знову великою" це всього навсього вивід США зі світової арени у таку собі ізоляцію від Європи і світу щоб там хозяйнували Китай і його союзники, а Америка займалася внутрішніми проблемами. Дійсно, на деякий час економіка США стане кращою, але процеси глобализації Америки у світовий устрій вже занадто сильні і невідворотні, люба дія по ізоляції США приведе до краху західного світу і укріплення позицій Китаю і його ручного чіхуа- хуа - Параши.
..і тільки не кажіть опісля, америкАнці, що вас не попереджала... а, навіть, демонструвала наслідки "прикольного експерименту" на собі, Україна часів Вироку-2019 Великага асфальтоукладника-шашличника
А Байден ще той брехун говорить одне а робить інше...
Ну і друга причина що Україна ніяк не готувалась до війни.. і виглядала для Ху...ла легкою здобиччю...
Зараз ***** Америці крутить дулі , і диктує умови , як гопник - школярам сопливим . А так не повинно бути . Русня має боятися США , а не навпаки .
Ви ж - Штати самі виростили монстра ,, ви кацапні окорочки і інвестиції , а в тих тільки й балачок про те - як перетворити Вашингтон на ядерний попіл .! цирк якийсь .
А ще - навіщо ви американці - накачали грошима комуняк , китайців тобто . ?? У вас з головою все - ОК .?? Чому ви дали їх комунякам , а не Індії наприклад , країні з потенціалом і людськими ресурсами не меншим ніж у Китаю , зате ідеологічно вам близькою . Котра ще й ваш геополітичний союзник . Не розумію ..
Всі інші форумчани в тій чи інші мірі адекватно оцінюють політику діячів в США.
