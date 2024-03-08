РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9106 посетителей онлайн
Новости
11 639 189

Трамп: Россия вторглась в Украину "только потому, что Путин не уважает Байдена"

трамп

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал внешнюю политику действующего американского лидера Джо Байдена и назвал его марионеткой российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Такое заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social, комментируя обращение Байдена, пишет Just the news, передает Цензор.НЕТ.

"Он сказал, что я нагнулся перед российским лидером. Он отдал им все, включая Украину. Я забрал "Северный поток - 2", а он отдал его им! Он был марионеткой для Путина, и Си, и практически для каждого другого лидера", – написал Трамп.

Кроме того, бывший президент США отметил, что Россия вторглась в Украину "только потому, что Путин не уважает Байдена".

По его словам, этого бы никогда не произошло при администрации Трампа.

Трамп добавил, что выступление Байдена "может быть самым злым, наименее сочувственным и самым худшим выступлением о положении страны, когда-либо произнесенным. Это был позор для нашей страны!"

Читайте также: Байден в Конгрессе США: Украина остановит Путина, если США предоставят ей нужное оружие

Автор: 

Байден Джо (2799) россия (96902) США (27721) Трамп Дональд (6377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін хер ложив на США разом з "тамбоном" і "байдою"
показать весь комментарий
08.03.2024 10:43 Ответить
+21
Так-так, ***** поважає тільки тебе, руде ти чмо!
показать весь комментарий
08.03.2024 10:41 Ответить
+14
Брехлива маячня пи@дуватого путінського блазня! Такий собі зеля в кубі! Але нажаль і в Сполучених Штатах є свої "73%", які будуть до всрачки всіма чотирма підтримувати це нещастя, навіть коли воно накоїть для країни невиправного лиха. Приклад України для розуміння ситуації.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На відміну від тебе - я не "петляю" та не "кручу хвостом" - а чесно полемізую та відстоюю свою точку зору!
показать весь комментарий
15.03.2024 18:41 Ответить
Я читаю уважно! І не стираю ті коментарі що стають мені "незручними"
показать весь комментарий
15.03.2024 19:00 Ответить
Не крути хвостом! Той коментар був написаний тобою сьогодні! І сьогодні ж стертий
показать весь комментарий
15.03.2024 19:05 Ответить
Про "гарантії Польщі Англії та Франції перед ІІ СВітовою війною! Саме його ти стер - коли я тебе "за язик піймав"!
показать весь комментарий
15.03.2024 19:19 Ответить
Ага! Так значить - ти визнаєш що ти цей коментар писав! А як же оце:

Я нічого не стирав, не знаю хто і що стер, але я був заповнений (забанений) три дні, може адміністратор стер якийсь коментар, я навіть не знаю який, та в не цікаво

?!
Значить ти збрехав мені?
Так саме про те що ти - "в"юн" я ж і пишу! Тому не бачу необхідності полемізувать з брехуном!
!!!
показать весь комментарий
15.03.2024 19:32 Ответить
Знову "запетляв"? До чого тут Одеса? !!!
показать весь комментарий
15.03.2024 19:58 Ответить
!!!
показать весь комментарий
15.03.2024 20:52 Ответить
Дурник, нашо ти піпірку з пальцем порівнюєш - Байден надав нам БЕЗКОШТОВНО допомоги на десятки мільярдів доларів.

Бор росте тому що економіка зруйнована війною а для армії треба купляти все і зараз
показать весь комментарий
08.03.2024 11:48 Ответить
ще раз, вчи матчасть: Президент США може надати безкоштовної допомоги десь порядка $200лмн. Весь інший об'єм має затверджувати Конгрес США. Чинний Когрес США на 23-тій рік ще навесні минулого року декількома постановами затвердив ьюджет допомоги Україні порядка 30лярдів (чуть менше, ну ладно, гуглити для перепровірки не буду). Але з літа минулого року магашисти Маккарті і Джонсон заблокували виділення допомоги нам на весь 24-тий фінансовий рік. (блокують шляхом нерозгляду відповідних законопроектів Держдепу та сенатських двопартійних)
показать весь комментарий
08.03.2024 14:51 Ответить
от в тому то й проблема, що трампізм йде до влади (маючи за мету саму владу - а це, як мінімум, прагнення до авторитаризму, ліквідації демократичних засад функціонування державних інституцій), на своєму шляху розвалюючи США, при цьому плюндруючі ті ж самі довготривалі стратегічні цілі як то (як один з елементів) непримиреної боротьби з "імперіями зла", в якій іпостасі вони би не виникали б.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:50 Ответить
щоб ти здохла підарасіна магашиська, щоб тебе в пелі чорти виєбали в рот і в гриву
показать весь комментарий
15.03.2024 21:39 Ответить
Він не "МАГА"! Він кацап! Сидить десь у Донецьку чи Криму (щоб виглядіть "хахлом") і "сере" потихеньку! Я з ним тут якось спробував полемізувать Тільки притискаєш його "до стінки" його ж доводами - починає "петлять" Доходить до того що стирає свої коментарі а потім пише що він був адміном "забанений" раніше і такого написать не міг! І потім ллється безперервний "словесний понос" Мусив "послать"! Бо сперечаться та розбирать його "слововиверження" просто ліньки!
показать весь комментарий
16.03.2024 07:28 Ответить
Ну скільки ж можна повторювати: Джавеліни були підписані Обамою і Конгресом, а трамп іх затримав, як і всю допомогу, поки Україна не знайде компромат на Байдена-молодшого!!! За що і отримав перший імпічмент!!! І був змушений цю допомогу розконсервувати!
Як ви не розумієте, що "після" не значить "внаслідок"!!!
Так само, як і термінове залишення Афганістану підписав та розпочав трамп, а Байден лише був змушений закінчити це у ті терміни, що були прописані попередником. Але ж винуватий хто?!
"Малюка Цахеса" перечитайте - уже повчальне...
показать весь комментарий
08.03.2024 11:34 Ответить
дуже
показать весь комментарий
08.03.2024 11:35 Ответить
Ну, факти свідчать , що пуйло таки при обамі та байдені здійснив вторгнення
показать весь комментарий
08.03.2024 10:54 Ответить
а при трампі продовжив
показать весь комментарий
08.03.2024 11:09 Ответить
а так вам, зебілам і трампістам, так хочеться забути, як влітку 2020-го відводились добробати МВС України з попередньо кров'ю звільнених ділянок на фронті, і як тодішній Держдеп вітав таку капітуляцію ЄрЗе...
показать весь комментарий
08.03.2024 14:27 Ответить
Хворе зебілятко, ти хоч розумієш, що таке "факти"?
Ти можеш хоч тріснути перед своїм монітором але це ніяким чином не відміняє те, що вже було і за чиєї каденції в США
показать весь комментарий
08.03.2024 14:45 Ответить
О!
Третій бот-магашист проявився!
Яр, а він мене ще зебілом обзиває!
показать весь комментарий
08.03.2024 14:54 Ответить
Не переживай! Я за десять років перебування на форумі ким тільки не був: і "комунякою недобитим" і "потомком НКВСівця" і "жиденям" і кацапом" і "бандерай недарезаним" Під сотню "епітетів"набрав!
показать весь комментарий
08.03.2024 14:59 Ответить
народна любов-вона така))
показать весь комментарий
09.03.2024 00:12 Ответить
********* прибавляється. Чи це вже трамповські агітатори? Зовсім здуріли.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:56 Ответить
Бо при Трампі в Україні був Порошенко - а не "цирковий віслюк" І Росія не була готова нападать - для цього треба було три роки "зеленої ржачки" - щоб максимально ослабить Україну!
показать весь комментарий
08.03.2024 11:39 Ответить
Пздц Гамериці!
показать весь комментарий
08.03.2024 10:55 Ответить
Нічого її не буде. Там були і гірші президенти. Той же Картер.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:08 Ответить
Цього разу буде.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:18 Ответить
в омериці ще не було *уйла, який би так як *уйло держався за владу і навряд чі віддасть її потім, сулячі по його поведйнці. хоче бути черговим *уйлом, сі, кадафі чі мадурой.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:41 Ответить
Американський ****** можна вважати Буша молодшого.
показать весь комментарий
08.03.2024 16:01 Ответить
Брехлива маячня пи@дуватого путінського блазня! Такий собі зеля в кубі! Але нажаль і в Сполучених Штатах є свої "73%", які будуть до всрачки всіма чотирма підтримувати це нещастя, навіть коли воно накоїть для країни невиправного лиха. Приклад України для розуміння ситуації.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:55 Ответить
Байден оказывает помощь а трамп откажеться от помощи.Путлеру нужен трамп.А все что трындит трамп такая же ложь как и от путлера.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:56 Ответить
Всі ви підараси в США 🥴
показать весь комментарий
08.03.2024 10:57 Ответить
А Придністров"я - Грузія - лізе куди лізеться - а коли світ починає глибоко турбуватися - лякає ядеркою
показать весь комментарий
08.03.2024 10:57 Ответить
Якась дичина ...і це колишній а може майбутній президент лідера світу? Санітарів у палату ...
показать весь комментарий
08.03.2024 10:57 Ответить
Пистабол... Мы его называ-а-али!
показать весь комментарий
08.03.2024 10:59 Ответить
Первым Путю попустил Обама,он мог всю эту бойню зарубить в самом начале.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:00 Ответить
Якщо пригадати всю історію, то в 2008-му, влітку, 08/08.08 президентом США був республіканець Джордж Уокер Буш (молодший). От тоді, можна вважати, почалося справжнє попускання. А взагалі то касапів в стойло мав би ставити ще демократ Біл Клінтон - за Чечню
показать весь комментарий
08.03.2024 14:34 Ответить
Доступ до цікавих речовин має пан Трамп.
З іншого боку - така інтерпритація подій ще ніколи не звучала.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:03 Ответить
Давно звучить, і заперечити нема чого.

Ще можна згадати, що це демократи заключали угоди з іраном.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:10 Ответить
А він таки іпанутий...
показать весь комментарий
08.03.2024 11:04 Ответить
Дивлюсь на Трампа і в мене стале відчуття, що переді мною журналіст Карлосн. Очікуєш одне, а виходе гедь інше. Побачимо.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:05 Ответить
Излюбленный прием звездаболов - натягивать сову на глобус.

- Ходжа, что ты делаешь?
- Разбрасываю крошки, чтоб тигров прогонять.
- Но ведь в Сахаре нет тигров.
- Вот видишь, значит работает!
показать весь комментарий
08.03.2024 11:06 Ответить
А в ЕС Путин будет вторгаться только потому, что не уважает Трампа.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:07 Ответить
Е думка, що Трамп гальмує допомогу лише тому що хоче сам записати на свій рахунок порятунок України. І забрати лаври у Байдена.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:10 Ответить
ще одна версія... а ми й не здогадувались... путін насправді чесний, справедливий та добрий..., в нього є тільки один недолік, він не поважає Байдена...
показать весь комментарий
08.03.2024 11:12 Ответить
трампо в йоґо роки, торчит' 454 міліона баксів, інтерест 112 тисяч у ден', курва оцє чувак прожив життя
показать весь комментарий
08.03.2024 11:13 Ответить
Говорити на чорне біле, звинувачувати у всіх світових проблемах свого опонента і гарантувати чудо вирішення всіх проблем на другий день після свого приходу до влади, формула успіху усіх популістів
показать весь комментарий
08.03.2024 11:14 Ответить
Як добре було ,коли не транслюватися висери цього тупого фріка.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:23 Ответить
Трамп таки перший дав Україні летальну зброю - Джавеліни, Обама тільки ковдри давав. А ще розхєрячив цапів під Дель-ез-Зором в Сирії. Понищів асадівські літаки і хімзавод Томагавками. А Байден може дати гроші Україні, але не дає, засунув цю допомогу в один пакет з 10 млрд. для Сектора Газа і 5 млрд. для натуралізації в Штатах мільонів нелегалів з Мексики. Газавани всі практично за терористів Хамас. А серед мексиканських нелегалів скільки агентів кремля? Мільон? Більше? Що вони завтра будуть робити? Теракти? Ділити Америку на Південь і Північ?
показать весь комментарий
08.03.2024 11:39 Ответить
То не кацапів в Сирії розхерачив, а вагнерів, різниця між вагнерами і армієй рф як небо і земля.
Трамп на гачку кремля давно, це знає весь політикум США. Мета кремля - через Трампа ізолювати США від глобальних процесів, переключаючи на вирішення внутрішнії проблем. Окрім укріплення позицій Китаю і Параши на світовій арені це нічого не дасть.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:16 Ответить
Дурак , мир не видел, пыня же не уважает в лице Байдена Президента США? Нет в это время дураку защитить Президента, оно пытается пропетлять от тюрьмы, со своим ложным предвыборным пиаром.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:41 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 11:42 Ответить
Єпанутий на всю голову!!!
показать весь комментарий
08.03.2024 11:56 Ответить
Типова кремлівська проститутка на гачку фсб -
"Зробимо Америку знову великою" це всього навсього вивід США зі світової арени у таку собі ізоляцію від Європи і світу щоб там хозяйнували Китай і його союзники, а Америка займалася внутрішніми проблемами. Дійсно, на деякий час економіка США стане кращою, але процеси глобализації Америки у світовий устрій вже занадто сильні і невідворотні, люба дія по ізоляції США приведе до краху західного світу і укріплення позицій Китаю і його ручного чіхуа- хуа - Параши.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:13 Ответить
Ось весь інтелект цього дибіла, схоже він взагалі нічого не розбираєтся в міжнародній політиці ,жаль що немає зараз серед республіканців таких як був Макейн.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:16 Ответить
россия вторглась в Украину потому что она нацист и террорист а вовсе не потому что она кого то там уважает или нет!
показать весь комментарий
08.03.2024 12:19 Ответить
ТРАМП НИКОГО НЕ УВАЖАЕТ И ПЗДИТ КАК ПУТИН !!! ОН НАВЕРНО И СВОЕГО ОТЦА НЕ УВАЖАЛ !!! РАЗБАЛОВАННЫЙ МАЖОР !!!
показать весь комментарий
08.03.2024 12:35 Ответить
...відчуваються тренінги, школа ху́цпи, від нарваного Зєлі ібн Бєні зразка 2019 року..
..і тільки не кажіть опісля, америкАнці, що вас не попереджала... а, навіть, демонструвала наслідки "прикольного експерименту" на собі, Україна часів Вироку-2019 Великага асфальтоукладника-шашличника
показать весь комментарий
08.03.2024 12:37 Ответить
Путлер поважає тільки гарні, болючі піз..лі, а болтунів, хвастунів, пустобрехів не поважає ніхто. Кращє зробіть щось мовчки, ніж постійнийна болтовня про те, як би щось міг зробити...
показать весь комментарий
08.03.2024 12:44 Ответить
А в чому він не правий... Ху..ло бачив що Захід буде тягнути з допомогою і реакцією... буде дальше вести бізнес з рашею, поставляти туди компненти озброєння та купляти ресурси...

А Байден ще той брехун говорить одне а робить інше...

Ну і друга причина що Україна ніяк не готувалась до війни.. і виглядала для Ху...ла легкою здобиччю...
показать весь комментарий
08.03.2024 12:47 Ответить
На жаль, він має рацію - пуйло напало на Україну при слабаку обамко, котрий, взагалі, найгірший президент , принаймі, за останні 70 років, іБайден своєю тупою обережністю лише підсилив ці враження. Що не означає, що Трамп для України кращий. Не тому, що він не знає , як поводитися з пуйлом, а тому, що в нього якесь збочене уявлення про те, що таке диктатори і як вони функціонують. Він виходить із уявлення абсолютно стерильної західної людини , яка стерильна тому, що не розуміє, що світ функціонує не лише в рамках західного світосприйняття і бізнесової моделі ринкової економіки. Крім того, він настільки зациклений на собі, що не бачить далі одного кроку наперед.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:56 Ответить
Болонка донні Джонсон аж зубами скреготів під час виступу Байдена. Матюкався скрізь зуби. Говорять що Ілон недав Донні бабок на вибори. А містечкові перці вперлись рогоміне дають донні баблішка.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:14 Ответить
***** б не вторгся в Україну , якби США залишалися - США . Тобто - якби США залишалася світовим жандармом і країною яструбів , як було раніше - під час холодної війни .
Зараз ***** Америці крутить дулі , і диктує умови , як гопник - школярам сопливим . А так не повинно бути . Русня має боятися США , а не навпаки .
Ви ж - Штати самі виростили монстра ,, ви кацапні окорочки і інвестиції , а в тих тільки й балачок про те - як перетворити Вашингтон на ядерний попіл .! цирк якийсь .
А ще - навіщо ви американці - накачали грошима комуняк , китайців тобто . ?? У вас з головою все - ОК .?? Чому ви дали їх комунякам , а не Індії наприклад , країні з потенціалом і людськими ресурсами не меншим ніж у Китаю , зате ідеологічно вам близькою . Котра ще й ваш геополітичний союзник . Не розумію ..
показать весь комментарий
08.03.2024 13:47 Ответить
Дивно, що тут на гілці лише два боти-магашисти серуть - та
Всі інші форумчани в тій чи інші мірі адекватно оцінюють політику діячів в США.
А що сталось? Може методички з інстркуціями по цьому виступу Байдена ще не дійшли до ботоферми?
показать весь комментарий
08.03.2024 14:40 Ответить
"Трамп: Россия вторглась в Украину "только потому, что ху.ло не уважает Байдена"" . Это Трапм ещё очень мягко и интеллигентно сказал ! Точнее сказать : ху.ло ПРЕЗИРАЕТ Байдена за трусость , блеяние, беспомощность. И поэтому ху.ло ОБНАГЛЕЛО и дошло до того что абсолютно БЕЗНАКАЗАННО бомбит мирняк. А президент Великой страны США Байден при этом трусливо помалкивает как чушок.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:54 Ответить
Це штатівська внутрішня політика. Нехай самі вирішують - що, де і як
показать весь комментарий
08.03.2024 20:19 Ответить
це взагалі зовнішня політика
показать весь комментарий
09.03.2024 00:16 Ответить
Трамп єто не политик а туупой рыжий дятел.
показать весь комментарий
08.03.2024 23:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 