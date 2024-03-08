Трамп: Россия вторглась в Украину "только потому, что Путин не уважает Байдена"

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал внешнюю политику действующего американского лидера Джо Байдена и назвал его марионеткой российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Такое заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social, комментируя обращение Байдена, пишет Just the news, передает Цензор.НЕТ.

"Он сказал, что я нагнулся перед российским лидером. Он отдал им все, включая Украину. Я забрал "Северный поток - 2", а он отдал его им! Он был марионеткой для Путина, и Си, и практически для каждого другого лидера", – написал Трамп.

Кроме того, бывший президент США отметил, что Россия вторглась в Украину "только потому, что Путин не уважает Байдена".

По его словам, этого бы никогда не произошло при администрации Трампа.

Трамп добавил, что выступление Байдена "может быть самым злым, наименее сочувственным и самым худшим выступлением о положении страны, когда-либо произнесенным. Это был позор для нашей страны!"

Читайте также: Байден в Конгрессе США: Украина остановит Путина, если США предоставят ей нужное оружие