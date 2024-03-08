В оккупированном Мариуполе в Доме связи обнаружили тела более 30 погибших от рашистских бомбардировок, - Андрющенко

В Доме связи во временно оккупированном Мариуполе было обнаружено более 30 человек, погибших там в результате российских бомбардировок. Оккупанты тайно перезахоронили останки.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в эфире "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

"Более 30 человек там было, их уже вывезли. Мы думали, что оккупанты остановили разбор завалов из-за шумихи вокруг того, что на этом Доме связи расположено мозаичное панно Арнаутова, наше национальное наследие, но - нет. Там действительно нашли погибших. Некоторых идентифицировали, кто был с документами в подвале.

Там были лучшие люди Мариуполя, к сожалению. Мы были уверены, что почти все большие могильники были разобраны, но даже не знали о Доме связи. Видимо, потому, что все, кто был там рядом и укрывался там, погибли. Некому было рассказать о том, что там такой страшный могильник", - сказал Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя добавил, что рашисты по-тихому перезахоронили останки погибших жителей города.

"Не всех людей там полностью собрали. К сожалению, не могу обнародовать сообщение, которое пришло из города, с той концентрированной болью, от человека, узнавшего девочку, которая там погибла", - добавил Андрющенко.

