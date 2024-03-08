РУС
4 267 11

В оккупированном Мариуполе в Доме связи обнаружили тела более 30 погибших от рашистских бомбардировок, - Андрющенко

маріуполь

В Доме связи во временно оккупированном Мариуполе было обнаружено более 30 человек, погибших там в результате российских бомбардировок. Оккупанты тайно перезахоронили останки.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в эфире "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

"Более 30 человек там было, их уже вывезли. Мы думали, что оккупанты остановили разбор завалов из-за шумихи вокруг того, что на этом Доме связи расположено мозаичное панно Арнаутова, наше национальное наследие, но - нет. Там действительно нашли погибших. Некоторых идентифицировали, кто был с документами в подвале.

Там были лучшие люди Мариуполя, к сожалению. Мы были уверены, что почти все большие могильники были разобраны, но даже не знали о Доме связи. Видимо, потому, что все, кто был там рядом и укрывался там, погибли. Некому было рассказать о том, что там такой страшный могильник", - сказал Андрющенко.

Также читайте: Европарламент заслушает отчет о Мариуполе: правозащитники призывают расследовать преступления российских чиновников

Советник городского головы Мариуполя добавил, что рашисты по-тихому перезахоронили останки погибших жителей города.

"Не всех людей там полностью собрали. К сожалению, не могу обнародовать сообщение, которое пришло из города, с той концентрированной болью, от человека, узнавшего девочку, которая там погибла", - добавил Андрющенко.

Читайте: Российские преступники совершили буквально все типы зверств, перечисленных в Римском статуте, - Кулеба

Автор: 

Мариуполь (5741) оккупация (10258) военные преступления (1498) Андрющенко Петр (592)
Топ комментарии
+15
Да, дорого нам обошлись майские шашлычки одного тела. И окончательную цену мы до сих пор не знаем, да и не будем знать еще долго. Сколько еще таких безымянных могил по всей ТОТ
08.03.2024 11:11 Ответить
+14
Маріуполь це така рана, такий біль, що ніколи не загоїться та не вщухне..., не розумію тих людей, що в Маріуполі радо зустрічали окупантів..., якими ж виродками треба бути, щоб забути цей жах та пробачити...
08.03.2024 11:09 Ответить
+10
Повністю на совісті мініх¥$ла оманського. Хай він горітиме в пеклі стільки разів скільки людей там загинуло.
08.03.2024 11:12 Ответить
Полностью с Вами согласен. К нам из Одессы приехала семья беженцев, у которых молдавский паспорт есть кроме паспорта Украины. Так мне женщина говорит, что хочет, чтобы все прекратилось и не важно, как...
Мол, с ними говорил мариуполец, который сказал, что сейчас там "жить легче, город строится больше, чем при Украине". Я перебил, затошнило: как можно после стольких жертв жить счастливо с нелюдями, получать от них деньги и радоваться "жизни"... "радость" того мариупольца неминуемо омрачится в окопе ДНР после очередной волны мобилизации...
08.03.2024 11:24 Ответить
То не мариуполец, а "путинец".
08.03.2024 13:22 Ответить
Маріуполь, Херсонська область, Запорізька область, Київська область... це біль кожного українця. Як так можна було здати свій народ? нічим не відрязняються від ху@йла.
08.03.2024 11:28 Ответить
Харківську теж здавали Зелені слуги- депутати і мери. Купянськ, Ізюм...
08.03.2024 21:00 Ответить
...персональний кількасоттисячний цвинтар імені Зєлєнскага поповнився ще кількома десятками українців..(((
і як довго воно ще збирається отруювати світ своїми випорожненнями? - мабуть, хоче пожиттєво -"адін срок", як і обісцяло.. воно багато чого наобіцяло і скрізь - нпздло, бо бреше як дише
08.03.2024 12:18 Ответить
шо не будинок - братська могила
08.03.2024 12:48 Ответить
Це не народ, а кращі люди Маріуполя
08.03.2024 13:18 Ответить
 
 