Закройте окна и не выходите на улицы Киева, - КГГА предупредила об ухудшении состояния воздуха
В КГГА посоветовали киевлянам не открывать окна и без острой необходимости не выходить на улицы города. Качество воздуха значительно ухудшилось.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.
"В Киеве утром 8 марта высок уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний - на правом", - говорится в сообщении.
Киевлянам рекомендуют:
- закрыть окна и двери;
- не выходить на улицы без особой необходимости;
- включить при наличии воздухоочиститель в доме;
- пить больше воды.
Также в КГГА сообщили, что радиационный фон в столице остается в пределах нормы.
Топ комментарии
+6 Яр Холодний
показать весь комментарий08.03.2024 11:26 Ответить Ссылка
+3 юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий08.03.2024 11:33 Ответить Ссылка
+3 Vi Wa
показать весь комментарий08.03.2024 12:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цей показник не високий для того , щоби все закривати !!
наразі все нормально !!