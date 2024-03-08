РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4491 посетитель онлайн
Новости
13 023 12

Закройте окна и не выходите на улицы Киева, - КГГА предупредила об ухудшении состояния воздуха

смог, Київ, КМДА

В КГГА посоветовали киевлянам не открывать окна и без острой необходимости не выходить на улицы города. Качество воздуха значительно ухудшилось.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.

"В Киеве утром 8 марта высок уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний - на правом", - говорится в сообщении.

Киевлянам рекомендуют:

  • закрыть окна и двери;
  • не выходить на улицы без особой необходимости;
  • включить при наличии воздухоочиститель в доме;
  • пить больше воды.

Также в КГГА сообщили, что радиационный фон в столице остается в пределах нормы.

Также смотрите: В Киеве пожар в экопарке "Осокорки". ФОТОрепортаж

Автор: 

воздух (178) КГГА (3002) Киев (25994) общество (155)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Там і без "торфяників" вистачає "задоволення" Звичайний "смог" від переповнення ятмосфери в місті вихлопами двигунів Особливо таке часто трапляється при низькому атмосферному тискові та "застою" у русі атмосферних мас над містом Часто колись їздив до Києва по Чернігівській трасі На під"їзді до Дніпра (особливо влітку у безвітряну погоду) відкривалась панорама Правобережжя Весь масив міста - у сірому "тумані"
показать весь комментарий
08.03.2024 11:26 Ответить
+3
Не дивно. Тільки у нас процвітають фірми по видаленню (!) каталізаторів та сажових фільтрів з автівок! От ДЛЯ ЧОГО? І мабуть кожен другий ще якогось фуя "прогріває" автівки перед поїздкою. У якійсь Фінляндії розстріляли б...
показать весь комментарий
08.03.2024 11:33 Ответить
+3
Ну двигун прогрівати потрібно) а теперь вопрос прогревающим: мотор прогревается быстрее когда едешь или когда стоишь?
показать весь комментарий
08.03.2024 12:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову Чорнобиль підпалили?
показать весь комментарий
08.03.2024 11:17 Ответить
Скоріш за все торф'янники.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:19 Ответить
Там і без "торфяників" вистачає "задоволення" Звичайний "смог" від переповнення ятмосфери в місті вихлопами двигунів Особливо таке часто трапляється при низькому атмосферному тискові та "застою" у русі атмосферних мас над містом Часто колись їздив до Києва по Чернігівській трасі На під"їзді до Дніпра (особливо влітку у безвітряну погоду) відкривалась панорама Правобережжя Весь масив міста - у сірому "тумані"
показать весь комментарий
08.03.2024 11:26 Ответить
Не дивно. Тільки у нас процвітають фірми по видаленню (!) каталізаторів та сажових фільтрів з автівок! От ДЛЯ ЧОГО? І мабуть кожен другий ще якогось фуя "прогріває" автівки перед поїздкою. У якійсь Фінляндії розстріляли б...
показать весь комментарий
08.03.2024 11:33 Ответить
Ну двигун програвати потрібно. Бо виробнику пофіг на ресурс
показать весь комментарий
08.03.2024 11:36 Ответить
Ну двигун прогрівати потрібно) а теперь вопрос прогревающим: мотор прогревается быстрее когда едешь или когда стоишь?
показать весь комментарий
08.03.2024 12:03 Ответить
Паяльною лампою найшвидше
показать весь комментарий
08.03.2024 12:14 Ответить
Хрєнь собача. Двигун скоріше прогрівається при русі. Так не забруднюється повітря, та й якась економія палива. На стоянці йолопи гріють...
показать весь комментарий
08.03.2024 12:16 Ответить
Можеш посміяться - "фірмачі" видаляють на автомобілях наших дурнів каталізатори а потім везуть їх на Захід і там продають за добрі гроші Бо там є включення рідкісних хімічних елементів
показать весь комментарий
08.03.2024 14:39 Ответить
Утром вышел на работу и почувствовал сильный запах горящей сосны.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:34 Ответить
В мене індекс забрудненості 73% ,
цей показник не високий для того , щоби все закривати !!
показать весь комментарий
08.03.2024 11:42 Ответить
Київ - забрудненість була з 7 до 10 ранку ,
наразі все нормально !!
показать весь комментарий
08.03.2024 11:48 Ответить
 
 