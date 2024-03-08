Закройте окна и не выходите на улицы Киева, - КГГА предупредила об ухудшении состояния воздуха

В КГГА посоветовали киевлянам не открывать окна и без острой необходимости не выходить на улицы города. Качество воздуха значительно ухудшилось.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.

"В Киеве утром 8 марта высок уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний - на правом", - говорится в сообщении.

Киевлянам рекомендуют:

закрыть окна и двери;

не выходить на улицы без особой необходимости;

включить при наличии воздухоочиститель в доме;

пить больше воды.

Также в КГГА сообщили, что радиационный фон в столице остается в пределах нормы.

Также смотрите: В Киеве пожар в экопарке "Осокорки". ФОТОрепортаж