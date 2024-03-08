26% украинцев считают Порошенко лидером оппозиции, 17% - Притулу, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Более четверти опрошенных граждан считают главу "Европейской Солидарности" и пятого президента Петра Порошенко лидером оппозиции в стране. 17% считают таковым волонтера Сергея Притулу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный 17-28 февраля 2024 года.

В ходе опроса респондентам ставился вопрос, кого они из числа публичных лиц считают лидером оппозиции. Всего респондентам были зачитаны шесть фамилий, по которым попросили выбрать кого-то одного, кого они считают лидером политической оппозиции в стране (или респондент мог назвать свой вариант).

Относительно больше всего респондентов – 26% среди всех опрошенных – лидером оппозиции считают Петра Порошенко. На условно втором месте с результатом в 17% – Сергей Притула.

Далее следуют Дмитрий Разумков (7%), Юлия Тимошенко (5%), Алексей Арестович (2%) и Юрий Бойко (2%). Кроме этого, 4% респондентов назвали свой вариант, из которых 3% ответили, что, по их мнению, лидером оппозиции является Валерий Залужный.

Читайте также: Никакой оппозиции в Украине не существует, - Данилов