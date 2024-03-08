26% украинцев считают Порошенко лидером оппозиции, 17% - Притулу, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Более четверти опрошенных граждан считают главу "Европейской Солидарности" и пятого президента Петра Порошенко лидером оппозиции в стране. 17% считают таковым волонтера Сергея Притулу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный 17-28 февраля 2024 года.
В ходе опроса респондентам ставился вопрос, кого они из числа публичных лиц считают лидером оппозиции. Всего респондентам были зачитаны шесть фамилий, по которым попросили выбрать кого-то одного, кого они считают лидером политической оппозиции в стране (или респондент мог назвать свой вариант).
Относительно больше всего респондентов – 26% среди всех опрошенных – лидером оппозиции считают Петра Порошенко. На условно втором месте с результатом в 17% – Сергей Притула.
Далее следуют Дмитрий Разумков (7%), Юлия Тимошенко (5%), Алексей Арестович (2%) и Юрий Бойко (2%). Кроме этого, 4% респондентов назвали свой вариант, из которых 3% ответили, что, по их мнению, лидером оппозиции является Валерий Залужный.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звичайно одним і реальним лідером опозиції є Петро Олексійович Порошенко і він як кістка в горлі таким як Херпіду, татарову, єлдаку та іншим малоросам.
Зеленський зі своїми Слугами ценайвеличніши брехуни в Україні
Тільки Залужний, тільки партія ВОЇНІВ!!!