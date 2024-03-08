РУС
26% украинцев считают Порошенко лидером оппозиции, 17% - Притулу, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

порошенко

Более четверти опрошенных граждан считают главу "Европейской Солидарности" и пятого президента Петра Порошенко лидером оппозиции в стране. 17% считают таковым волонтера Сергея Притулу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный 17-28 февраля 2024 года.

В ходе опроса респондентам ставился вопрос, кого они из числа публичных лиц считают лидером оппозиции. Всего респондентам были зачитаны шесть фамилий, по которым попросили выбрать кого-то одного, кого они считают лидером политической оппозиции в стране (или респондент мог назвать свой вариант).

Относительно больше всего респондентов – 26% среди всех опрошенных – лидером оппозиции считают Петра Порошенко. На условно втором месте с результатом в 17% – Сергей Притула.

Далее следуют Дмитрий Разумков (7%), Юлия Тимошенко (5%), Алексей Арестович (2%) и Юрий Бойко (2%). Кроме этого, 4% респондентов назвали свой вариант, из которых 3% ответили, что, по их мнению, лидером оппозиции является Валерий Залужный.

Читайте также: Никакой оппозиции в Украине не существует, - Данилов

Опитування КМІС

Автор: 

оппозиция (5336) опрос (2889) Порошенко Петр (19646) КМИС (346) Притула Сергей (85)
+74
Притулу?
Стендапера - шахрая?
Даааааа, наш мудрий нарІд ще раз доводить шо у нього клепкі у голові нема.
08.03.2024 11:37 Ответить
+51
Лохотрон не лохотрон, а якби при владі був Гетьман Петро, то події розвивались би набагато краще в Україні. Я не говорю, що ***** б не напав, ***** є *****. Але, думаю, ситуація була б краща і на міжнародному рівні і в середині країни нашої.
08.03.2024 11:43 Ответить
+43
Ото анекдот. Притула в опозиції до скомороха.)))
08.03.2024 11:38 Ответить
Кому Зєльц - президент, тому і Притула - опозиція. Цей наріт невиліковний, навіть війна мізки не вправила.
08.03.2024 13:46 Ответить
Написав би, що ця країна невиліковна... але ж, шановні! Це таке очевидно замовне опитування, що тут взагалі можна обговорювати?
08.03.2024 13:53 Ответить
Невиліковний наріт, якщо вже після 10 років війни вважають Притулу родича малороса хомутинніка, опозиціонером. А ще більше вражають ті, хто вважає малоросів і ненависників українців абдристовича і бойко опозиціонерами. Можливо вони мали на увазі опозиціонерів до України?
Звичайно одним і реальним лідером опозиції є Петро Олексійович Порошенко і він як кістка в горлі таким як Херпіду, татарову, єлдаку та іншим малоросам.
08.03.2024 13:57 Ответить
От можна спитати у тих хто вважає Притулу лідером опозиції, в них взагалі то є щось в їхніх макітрах, чи їх досвід одного клоуна на посаді президента так нічому не навчив? Давайте ще одного клоуна спочатку назвем "лідером опозиції", а потім ще й здуру оберемо??? ППЦ, це ж треба взагалі мозгів не мати в довбешці...
08.03.2024 14:14 Ответить
Залужного у которого более 80% поддержки украинцев, слуги опустили до 3%.

Зеленський зі своїми Слугами ценайвеличніши брехуни в Україні
08.03.2024 14:15 Ответить
"Так це ж уже було!"
08.03.2024 14:24 Ответить
Отой, що вгорі, розвалив Майдан 2005, пішов в шістки до азарова, примазався до Майдану 2013 і як "єдиний кандидат від демократичних сил" заклав міцний фундамент для свого наступника, який виявився дуже достойним учнем. Шукаєте знову граблі? Вони (граблі) ще не всі мізки вибили?
Тільки Залужний, тільки партія ВОЇНІВ!!!
08.03.2024 14:31 Ответить
І Порошенко і Притула не є лідерами опозиції.Партія Порошенка та слуги неукраїнського народу, разом, проголосували за закон про продаж землі під час війни,а як опозиціонером став Притула зовсім незрозуміло,але Притула буде наступним Президентом України,тому що Зеленському та Порошенку українці не повірять,а головного претендента на посаду президента,Залужного,найвеличніший відправив у Великобританію.
08.03.2024 14:34 Ответить
Опрос в дурдоме
08.03.2024 15:44 Ответить
Залужний наступний Президент Украіни
08.03.2024 16:49 Ответить
