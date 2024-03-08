РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4384 посетителя онлайн
Новости Война
1 476 10

Французские оборонные компании будут производить оружие в Украине, - министр обороны Лекорню

лекорню

Франция планирует привлечь свои оборонные компании к производству крайне необходимой военной техники непосредственно в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Три французские компании установят партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотной и наземной техники, для производства запасных частей на украинской земле и, возможно, в будущем – боеприпасов", - отметил он.

Кроме того, Лекорню намекнул, что среди привлеченных компаний будут производитель танков KNDS, холдинговая структура, образованная французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.

"Идея состоит в том, чтобы запустить первые производственные мощности уже этим летом", – добавил министр обороны Франции.

Также читайте: Поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ и красных линий", - Макрон

Автор: 

оружие (10398) производство (516) Франция (3579) Лекорню Себастьян (79)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
І ще раз з радістю зауважу прекрасне майбутнє!
показать весь комментарий
08.03.2024 11:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І ще раз з радістю зауважу прекрасне майбутнє!
показать весь комментарий
08.03.2024 11:53 Ответить
...Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко...
показать весь комментарий
08.03.2024 11:56 Ответить
помечтай курва)))
показать весь комментарий
08.03.2024 12:01 Ответить
Знову майбутній час...
показать весь комментарий
08.03.2024 12:02 Ответить
Якась дурня.Де вони її будуть виробляти? На польсько-українському кордоні? Бо на іншій території України, заводи рознесуть в хлам ракетами та шахедами.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:56 Ответить
военный завод будет целью номер 1 и долго он сможет вырабатывать товар? кацапы не дадут- разбомбят
показать весь комментарий
08.03.2024 12:58 Ответить
..і це у той самий час, коли українського виробника зброї Пашинського банда зелених татаровців тягає по кишенькових судах, хвойд за викликом?
у владі дермака і його Зєлі панує якась шизофренія, а швидше - зрада
показать весь комментарий
08.03.2024 13:04 Ответить
 
 