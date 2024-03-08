Французские оборонные компании будут производить оружие в Украине, - министр обороны Лекорню

Франция планирует привлечь свои оборонные компании к производству крайне необходимой военной техники непосредственно в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Три французские компании установят партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотной и наземной техники, для производства запасных частей на украинской земле и, возможно, в будущем – боеприпасов", - отметил он.

Кроме того, Лекорню намекнул, что среди привлеченных компаний будут производитель танков KNDS, холдинговая структура, образованная французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.

"Идея состоит в том, чтобы запустить первые производственные мощности уже этим летом", – добавил министр обороны Франции.

