РУС
Новости
Россия - это такой себе алкоголик, действия которого невозможно спрогнозировать, - премьер Латвии Силиня

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила Россию с алкоголиком, действия которого невозможно спрогнозировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.

"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем спрогнозировать", - подчеркнула она.

По словам премьера, Латвия придерживается четкого плана по укреплению границ с Россией и Беларусью.

"Мы укрепляем себя, чтобы наши оборонные способности были едины по всей Балтии. И эти визуальные изменения фактически видны уже сейчас и будут видны еще больше в этом году", - добавила Силиня.

08.03.2024 12:01 Ответить
Амінь.
08.03.2024 12:03 Ответить
Я кохаю тебе , Евіка Сіліня. Щастя та процвітання Латвії та її народу.
08.03.2024 12:05 Ответить
Все там можна спрогнозувати - тільки не треба боятися це визнати !
08.03.2024 12:07 Ответить
А зачем алкаша пытаться спрогнозировать? Если бузит, его надо п..ить, а не разбираться в мотивах его делириевой душонки. Алкаши не лазят там, где получают хороших люлей.
08.03.2024 12:11 Ответить
Який президент така й кацапія. Або *****, або алкаш. Або все й одразу.
08.03.2024 12:14 Ответить
Умом расію ні панять
Расію нада проста пі#діть.
08.03.2024 12:21 Ответить
Як під час другої світової війни своїй дружині писав відомий американський генерал Джордж Паттен: "Росіяни варвари, які не шанують ні своє ні чуже життя, і хронічно хворі на алкоголізм.." Ні додати ні відняти..
08.03.2024 12:30 Ответить
Росія - алкоголик, а Україна - витверезник для цих виродків.
08.03.2024 12:36 Ответить
Росія як переповнений сільський сортир в який кинули дріжджі, де замість гівна злоба.
А те що гівно попре у всі боки зпрогнозувати не важко.
08.03.2024 12:45 Ответить
"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем спрогнозировать" - что за чушь ? Действия Рашки АБСОЛЮТНО ПРЕДСКАЗУЕМЫ. Пока Байден и другие западные лидеры и НАТО будут продолжать БЛЕЯТЬ как овцы, то ху.ло будет и дальше НАГЛЕТЬ всё больше. Как только Президент США скажет мы ТРЕБУЕМ чтобы Рашка прекратила агрессию и вывела войска с Украины иначе мы ВМЕШАЕМСЯ - 100 % ху.ло сразу подожмёт хвост и отползёт назад скуля о мире.
08.03.2024 15:11 Ответить
 
 