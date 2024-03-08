Россия - это такой себе алкоголик, действия которого невозможно спрогнозировать, - премьер Латвии Силиня
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила Россию с алкоголиком, действия которого невозможно спрогнозировать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.
"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем спрогнозировать", - подчеркнула она.
По словам премьера, Латвия придерживается четкого плана по укреплению границ с Россией и Беларусью.
"Мы укрепляем себя, чтобы наши оборонные способности были едины по всей Балтии. И эти визуальные изменения фактически видны уже сейчас и будут видны еще больше в этом году", - добавила Силиня.
Расію нада проста пі#діть.
А те що гівно попре у всі боки зпрогнозувати не важко.