Вопрос об отправке сухопутных войск в Украину не стоит, - министр обороны Франции Лекорню
Об отправке в Украину сухопутных войск речь не идет.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Между поставками оружия в том виде, в каком мы знаем их сегодня, и кобелигенцией, то есть прямой войной с Россией, мы испробовали все?" – задал вопрос министр.
При этом Лекорню набросал несколько вариантов действий, упомянув "схемы военного присутствия для разминирования, обучения украинских солдат на украинской земле".
"Мы больше не находимся в той же ситуации, что и два года назад", - подчеркнул министр, упомянув результаты украинского "контрнаступления", убийство российского оппозиционера Алексея Навального, "угрозы, исходящие от России для всех европейских демократий, в частности агрессивное кибервзаимодействие", и "заблокированную в Конгрессе военную помощь" в США.
Несмотря на то, что вначале речь пойдет о двустороннем соглашении о безопасности, подписанном в середине февраля с Украиной, последние заявления президента, скорее всего, будут широко прокомментированы.
"В некоторых политических формированиях существует двойная речь. Вы должны дать оружие, но не слишком много. Тогда, когда мы говорим о вступлении Украины в Европейский союз или НАТО, ах да, это не выход. Поэтому каждый раз, когда появляется инструмент для помощи Украине, он отвергается с порога", - заявил министр.
Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине
Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.
О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.
