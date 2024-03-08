РУС
Вопрос об отправке сухопутных войск в Украину не стоит, - министр обороны Франции Лекорню

Об отправке в Украину сухопутных войск речь не идет.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Между поставками оружия в том виде, в каком мы знаем их сегодня, и кобелигенцией, то есть прямой войной с Россией, мы испробовали все?" – задал вопрос министр.

Также читайте: Макрон сказал, при каком условии Франция может ввести свои войска в Украину – если фронт продвинется "в сторону Одессы или Киева", - L’Independant

При этом Лекорню набросал несколько вариантов действий, упомянув "схемы военного присутствия для разминирования, обучения украинских солдат на украинской земле".

"Мы больше не находимся в той же ситуации, что и два года назад", - подчеркнул министр, упомянув результаты украинского "контрнаступления", убийство российского оппозиционера Алексея Навального, "угрозы, исходящие от России для всех европейских демократий, в частности агрессивное кибервзаимодействие", и "заблокированную в Конгрессе военную помощь" в США.

Также читайте: Французские оборонные компании будут производить оружие в Украине, - министр обороны Лекорню

Несмотря на то, что вначале речь пойдет о двустороннем соглашении о безопасности, подписанном в середине февраля с Украиной, последние заявления президента, скорее всего, будут широко прокомментированы.

"В некоторых политических формированиях существует двойная речь. Вы должны дать оружие, но не слишком много. Тогда, когда мы говорим о вступлении Украины в Европейский союз или НАТО, ах да, это не выход. Поэтому каждый раз, когда появляется инструмент для помощи Украине, он отвергается с порога", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ и красных линий", - Макрон

Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

Франция (3579) Макрон Эмманюэль (1414) Лекорню Себастьян (79)
Просто прийміть як аксіому те, що наша влада ненавидить українців і зробить все, щоб їх стало як найменше. І більшість дій влади одразу стане логічною та зрозумілою👇

Kurt Wootz

@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1765993901540704604 3 год

ЗЕ з Будановим, відмовили українцям в евакуації,кинули мільйони людей в окупації,здали ворогу на поталу 93000 дівчат, музеї з скіфським золотом, ЗАЕС та навіть Мрію. Азовців та поранених в Авдіївці,просто здали в полон. Але чомусь кинулись евакуйовувати громадян Судану.

показать весь комментарий
08.03.2024 12:10 Ответить
Ви вже нарешті там визначиться: стоїть у вас чи не стоїть....
показать весь комментарий
08.03.2024 12:10 Ответить
Французы включаться только тогда, когда Украина начнет побеждать. Что бы одеть на себя лавры победителей.
Впрочем ничего нового.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:16 Ответить
Та Бог з ними... із сухопутними - ми згодні на льотчиків з літаками...
показать весь комментарий
08.03.2024 12:20 Ответить
Да поняли уже. Приедь еще к ***** и на коленки встань. Прости мол Вова бес попутал.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:24 Ответить
-"Тому кожного разу, коли з'являється інструмент для допомоги Україні, він відкидається з порога", - заявив міністр"-
Ось тут було би цікаво більш розгорнуто прочитати. З чиєї ініціативи і ким відкидається ота допомога?
показать весь комментарий
08.03.2024 12:46 Ответить
Понятное дело
Мы с 2019 года уже знаем
Главное - не сделать
А ******..... ь
Хорошо,что Макрон не сказал про миллиарды чего - нибудь
Не пообещал, например
Завалить Украину
Миллиардом круассанов
показать весь комментарий
08.03.2024 13:14 Ответить
жабоеды *********!
показать весь комментарий
08.03.2024 14:04 Ответить
 
 