Премьер Греции Мицотакис после ракетной атаки РФ на Одессу: Вы нас не запугаете

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии в Бухаресте обратился к Кремлю после того, как стал свидетелем авиаудара РФ по Одессе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что у всех нас есть одно послание к Кремлю: мы не испугаемся, мы продолжим поддерживать Украину и ее граждан столько, сколько потребуется, и мы останемся едиными в этом вопросе", - сказал Мицотакис.

Греческий премьер подчеркнул, что никакие нарушения Россией международного права или ее попытки изменить границы с помощью силы не будут восприняты Европой.

Напомним, 6 марта президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетили Одесский морской торговый порт и ознакомились там с функционированием в Черном море "зернового коридора", созданного в августе прошлого года. Во время этой встречи в порту в Одессе раздался взрыв. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

