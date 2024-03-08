Премьер Греции Мицотакис после ракетной атаки РФ на Одессу: Вы нас не запугаете
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии в Бухаресте обратился к Кремлю после того, как стал свидетелем авиаудара РФ по Одессе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что у всех нас есть одно послание к Кремлю: мы не испугаемся, мы продолжим поддерживать Украину и ее граждан столько, сколько потребуется, и мы останемся едиными в этом вопросе", - сказал Мицотакис.
Греческий премьер подчеркнул, что никакие нарушения Россией международного права или ее попытки изменить границы с помощью силы не будут восприняты Европой.
Напомним, 6 марта президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетили Одесский морской торговый порт и ознакомились там с функционированием в Черном море "зернового коридора", созданного в августе прошлого года. Во время этой встречи в порту в Одессе раздался взрыв. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
"Гарна зустріч із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Почув його враження від учорашнього візиту до Одеси.
Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, більше зброї та більше ***********. Без обмежень щодо дальності та кількості. Сьогодні це ключове для безпеки одеситів та всіх українців.
Подякував за розуміння викликів, які стоять перед Україною, і тверду підтримку з боку Греції.
Окремо торкнулися питання євроінтеграційного поступу України з акцентом на важливості зміцнення внутрішньої стійкості та політичної єдності, багатопартійного парламентаризму та демократії" - написав Порошенко в своєму Телеграмі.