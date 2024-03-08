РУС
Премьер Греции Мицотакис после ракетной атаки РФ на Одессу: Вы нас не запугаете

міцотакіс

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии в Бухаресте обратился к Кремлю после того, как стал свидетелем авиаудара РФ по Одессе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что у всех нас есть одно послание к Кремлю: мы не испугаемся, мы продолжим поддерживать Украину и ее граждан столько, сколько потребуется, и мы останемся едиными в этом вопросе", - сказал Мицотакис.

Греческий премьер подчеркнул, что никакие нарушения Россией международного права или ее попытки изменить границы с помощью силы не будут восприняты Европой.

Напомним, 6 марта президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетили Одесский морской торговый порт и ознакомились там с функционированием в Черном море "зернового коридора", созданного в августе прошлого года. Во время этой встречи в порту в Одессе раздался взрыв. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

+2
По приложенному фото видно,что нет.
08.03.2024 12:20 Ответить
+2
Це він показує який розмір йому кацапи у дупу запхали, щоб кіпріоти та Греція не дуже сильнл наїжджали на рашку.
08.03.2024 12:23 Ответить
+1
Міцотакіс.... у Бухаресті .... ми не злякаємось
08.03.2024 12:22 Ответить
08.03.2024 12:20 Ответить
Видать, ему кокса с собой отсыпали вдоволь...
показать весь комментарий
08.03.2024 12:59 Ответить
08.03.2024 12:22 Ответить
08.03.2024 12:23 Ответить
До речі грецьке консульство в Одесі вже майже порожнє останні 2 місяці. Не залякаєте...
08.03.2024 12:25 Ответить
Та, Ми вже від обстрілів і тривоги сил набераємось..
08.03.2024 12:29 Ответить
Щось на кшталт "... а ми косим трин-траву."
08.03.2024 12:43 Ответить
Ефхарістополі славній Греціі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
08.03.2024 12:46 Ответить
"Ватсон! Почему в этого грека такие большие глаза?" - "Он обосрался, Холмс..."
08.03.2024 12:55 Ответить
смотрите на друзей своих..разглядывайте получше....
08.03.2024 13:18 Ответить
Звичайно Міцотакісу нічого не загрожує, він поїхав додому, але молодчина, що не злякався. Чого не скажеш про нашого Херпіду. Він злякався. Його колись пуйло лякало, коли воно летіло з Оману і тоді пуйло збило разом і іранськими терористами наш пасажирський літак з нічим не винними громадянами. Також в цьому випадку, всі поїхали, а одеситам там жити і чекати, на який дім впаде ракета чи шахед. Я про це буду нагадувати постійно, бо замість ракет "грім 2-Сапсан" і "Нептун", якими можна вдарити по ворогу, нарід 73%, в тому числі і одесити вибрали асфальт і "какую разницу".
08.03.2024 13:31 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/8/7445557/ Российских самолетов А-50 до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях - Олещук
08.03.2024 13:49 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/8591 Петро Порошенко в Бухаресті на з'їзді ЄНП зустрівся Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом .


https://tverezo.info/wp-content/uploads/2024/03/pap-epp-21.jpg

https://tverezo.info/wp-content/uploads/2024/03/pap-epp-22.jpg
"Гарна зустріч із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Почув його враження від учорашнього візиту до Одеси.
Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, більше зброї та більше ***********. Без обмежень щодо дальності та кількості. Сьогодні це ключове для безпеки одеситів та всіх українців.
Подякував за розуміння викликів, які стоять перед Україною, і тверду підтримку з боку Греції.
Окремо торкнулися питання євроінтеграційного поступу України з акцентом на важливості зміцнення внутрішньої стійкості та політичної єдності, багатопартійного парламентаризму та демократії" - написав Порошенко в своєму Телеграмі.
08.03.2024 13:49 Ответить
 
 