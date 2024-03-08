Ракеты Taurus не станут решающими в войне РФ против Украины, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, почему страна отказывает в поставке ракет Taurus Украине.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Хельсинки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
По словам министра, Германия отказывает Украине в поставке Taurus, поскольку не хочет быть стороной войны.
"Мы всегда подчеркиваем, что ракеты большой дальности не станут решающими в войне", - сказал Писториус.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Одним из аргументов он назвал то, что ракета может поразить определенную цель где-то в Москве в случае неправильного использования.
Вирішальною буде їх кількість.
як би прогрес не змінив.
Кримський міст - це Крим
Крим - це південь України
Тоді ще у декілька разів дивніше, чому Шольца від них так ТІПАЄ?!
СЬАНУТЬстали би ( якби були) українські ракети САПСАН.
Але де вони?