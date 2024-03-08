РУС
Ракеты Taurus не станут решающими в войне РФ против Украины, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, почему страна отказывает в поставке ракет Taurus Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Хельсинки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По словам министра, Германия отказывает Украине в поставке Taurus, поскольку не хочет быть стороной войны.

"Мы всегда подчеркиваем, что ракеты большой дальности не станут решающими в войне", - сказал Писториус.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Одним из аргументов он назвал то, что ракета может поразить определенную цель где-то в Москве в случае неправильного использования.

Читайте также: Шольц, вероятно, хочет, чтобы Киев согласился на переговоры с Москвой, - Politico

+19
Дрони не стануть вирішальними у цій війні.
Вирішальною буде їх кількість.
08.03.2024 12:27 Ответить
+14
ракети Taurus - це Кримський міст
Кримський міст - це Крим
Крим - це південь України
................................................
08.03.2024 12:27 Ответить
+13
Пісторіус увійде в історію як піста
08.03.2024 12:27 Ответить
Люди залишаються вирішальною силою у війні.
як би прогрес не змінив.
08.03.2024 13:15 Ответить
Ну то дайте ядерні, вони стануть вирішальними
08.03.2024 12:27 Ответить
Історія не згадає цього підара. Це просто гвинтик у купленій кацапами системі "шольц". Навіть і шольц зникне в історії як ганебне ніхто.
08.03.2024 12:36 Ответить
Ясно - понятно. Решающими станут поставленные ФРГ 18 ед. танков "Леопард-2А6.
08.03.2024 12:27 Ответить
Вы дайте, а мы потом посмотрим...
08.03.2024 12:27 Ответить
міст будуть руйнувать іншими засобами.
08.03.2024 13:23 Ответить
генштабу видніше!
08.03.2024 14:05 Ответить
ну так. Тому БЕКи несуть вже тону.
08.03.2024 14:09 Ответить
комплекс: "три в одному" (+ Малюк)
08.03.2024 14:18 Ответить
краще єрмака туди прив'язать.
08.03.2024 14:22 Ответить
можно стефанчука - детонація буде більша.
08.03.2024 14:23 Ответить
я мав на увазі морський БПЛА "Малюк"
08.03.2024 17:54 Ответить
я зрозумів. Просто натякнув вам, що у нас наступні модифікації БЕКів можуть назвати "Єрмак" і "Стефанчук". Такі часи наступають.
08.03.2024 19:01 Ответить
Вирішальні тільки Ми, все інше - засоби..
08.03.2024 12:27 Ответить
Звісно не стануть, але допоможуть погіршити логістику москалів зруйнувавши кримський міст чи якесь військове підприємство.
08.03.2024 12:28 Ответить
П*здоріус - п*здить , що не стануть.
08.03.2024 12:28 Ответить
Ссыкуны.
08.03.2024 12:29 Ответить
Звісно, НЕ СТАНУТЬ!
Тоді ще у декілька разів дивніше, чому Шольца від них так ТІПАЄ?!
08.03.2024 12:31 Ответить
А шо буде вирішальним ????? луки та стріли ?, чи мізки почнуть працювати коли по німцям почнуть пуляти Шахедами щоб повернули ***** теріторію ГДР
08.03.2024 12:31 Ответить
Та яка тобі *** різниця,придурок? Ти дай ці ракети,а потім верещи. А так ...просто нікчемні виправдання.
08.03.2024 12:33 Ответить
Піз@@ти не мішки носити,ф-16 не вирішують,хаймерси також ні атакмс,снаряди -155 не потрібні.Замовти партію луків і катапульт тоді.
08.03.2024 12:35 Ответить
Якщо ці "бики" не стануть вирішальними у війні в Україні, то з якого дива вони стануть вирішальними у війні в Німеччині? І тоді наступне питання: а нахуана вони Німеччині?
08.03.2024 12:35 Ответить
Коврові бомбардування гітлерівської Германії стали вирішальними. В Другій світовій. Відведіть того цивільного юриста до військових генералів НАТО, а краще в окоп до українського вояки. Вони пояснять йому, що на війні навіть один патрон вирішує жити тобі чи ні. Трясця, під ковдрою з дружиною які тільки тупі думки не з'являються !!!
08.03.2024 12:39 Ответить
Не про німців:

Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=25279 Два кольори (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=25279



Иногда складывается так, что очень близкие страны, плотно связанные общей историей, демонстрируют прямо противоположные подходы к фундаментальным и ключевым проблемам современности. Прямо сейчас это можно наблюдать в Европе на примере стран, которые несколько десятков лет назад имели общую границу и общее название. А сейчас это выглядит примерно так.

ЧЕХИЯ

Как известно, Чехия и в основном - президент Павел, взяли на себя функции зеленого правительства по снабжению ВСУ артиллерийскими боеприпасами. Наши красавцы занимаются чем угодно, только ни тем, чем нужно. Они ездят ради поездок, ведут переговоры ради переговоры и совещаются - ради совещаний. В общем, этот «ермак-стайл» нам хорошо известен и слава богу, что наши партнеры понимают, что находится у власти в Украине и делают то, что необходимо. Вот просто представим, что президент Чехии Павел плюнул бы на это шоу с переодеваниями и не стал заниматься поиском и финансированием снарядов, как бы выглядела ситуация?

Но вот в четверг, правительство Чехии подвело предварительные итоги работы снарядной коалиции, в которую уже входят 18 стран. По словам президента, уже полностью собраны средства на оплату первой партии снарядов, которая составляет 800 тысяч единиц. Насколько можно понять, боеприпасы выкупают не в одном месте и разными по объему партиями и потому еще за счет первых взносов были выкуплены первые партии и они либо уже в дороге, либо зашли в Украину.

Понятно, что такой информации для публики не появится до тех пор, пока можно будет сказать о том, что все снаряды уже «на базе». Ну а сам президент сказал такое: «С чешской стороны всем государствам-донорам будет предоставлена информация о графике и о том, как мы будем действовать дальше». Удивительно, но зелень даже «спасибо» из себя не выдавила, по крайней мере, мне такое на глаза не попалось и тогда мы выражаем благодарность лично президенту Павелу, Чехии, а также всем странам-донорам, которые приняли участие в этой акции.

Очевидно, что ни сам президент, ни министр обороны Чехии Яна Чернохова не стали комментировать источники или страны, в которых были закуплены снаряды. Но по словам президента, Украине нужно не менее 200 тыс снарядов для того, чтобы ВСУ имели возможность вести оборонительные действия. А от себя -добавим, что наступательные действия требует кратно большего количества снарядов. Так что фактически остановленное наступление сэкономило боеприпасы, которые удалось растянуть на несколько месяцев обороны и то - в режиме острейшего их дефицита.

СЛОВАКИЯ

В четверг, когда Чехия заявила о ходе выполнения донорской программы по снабжению ВСУ артиллерийскими снарядами, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с другим заявлением. В частности, он сказал о том, что правительство Чехии решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения только потому, что заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире. Правда, в этот раз он не уточнил, что подразумевается под словом «мир», а на самом деле, Фицо является открытым сторонником прутина и потому - транслирует именно его представление о «мире».
08.03.2024 12:40 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=25282 Два кольори (Часть 2)


А мы заметим, что вчера же, в Конгрессе США, президент Байден предупредил всех о том, что прутин имеет планы военного захвата не только Украины, но и продвижения вглубь Европы. Очевидно, что такие заявления не делаются на ровном месте и президент США имеет все основания именно так формулировать описание сложившейся ситуации. Так что речи Фицо не просто становятся контра политике вменяемой Европы, но и де-факто, он ретранслирует внешнюю политику прутина, за что и был послан чехами по известному адресу.

В данном случае, бурная реакция Фицо прозвучала в ответ на решение кабинета премьер-министра Чехии Петра Фиалы приостановить консультации с его правительством. На самом деле, нам не вполне понятен формат этих консультаций и почему по этому поводу Фицо так нервно отреагировал, но тут надо учитывать долгую совместную историю двух стран и «мирный развод», оформленный ними по обоюдному согласию.

С тех пор страны плотно взаимодействуют во всех сферах деятельности, включая экономику и политику, и практически всегда их действия были синхронными. Именно для этого и существует механизм консультаций, чтобы оперативно решать возникающие вопросы и отрабатывать общую позицию по различным, внешнеполитическим темам. Но поскольку война в Украине имеет экзистенциальный характер, отношение к ней стало решающим, в изменении тональности отношений.

Более того, накануне очередного раунда консультаций, премьер Чехии Фиала публично заявил о том, что если словацкая сторона продолжит придерживаться пророссийской позиции, то в таком случае теряется смысл любых консультаций, поскольку тут возникает не простое разногласие, что иногда случалось и раньше, а налицо различный цивилизационный подход, что меняет все отношения. В Словакии тут же отреагировали на это заявление о том, что у них имеется свое представление о мироустройстве и как суверенное государство, они будут придерживаться собственных взглядов на текущие события. В ответ Чехия уведомила об отмене текущего раунда консультаций, а будущие - поставлены в режим «стоп».

По большому счету, это еще один громкий подзатыльник Фицо, и если раньше он огребал от дальних партнеров по ЕС и НАТО, то в этот раз - от самого близкого партнера и соседа. Не удивительно, что это оказалось крайне чувствительным ударом по Фицо, поскольку это можно расценивать как акт презрения и оценка его недолгого премьерства. Всего за несколько месяцев он обрушил авторитет страны, а себя определил в разряд холуев прутина. Именно поэтому и возникла такая бурная реакция не только самого Фицо, но и его команды.

Так, словацкая пресса, ссылаясь на слова премьера, пишет о том, что этот шаг чешского правительства не повлияет на «суверенную внешнюю политику» Братиславы. Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что продолжит работать над укреплением отношений между двумя странами. Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что две страны настолько взаимосвязаны, что не нуждаются в каких-либо совместных заседаниях правительств.

Общий тон ответных заявлений словацкого правительства сводится к тому, что они вообще не поняли, почему такая реакция у правительства Чехии. Подумаешь, встали на подсос у прутина, и что тут плохого? Вон Витя Орбан аж плямкает конфетой «Тузик вкусный», да и канцлер Меркель тоже любила эту саму конфету, не поднимать же шум из-за этого? Глядя на это, можно было бы сделать вывод о том, что у граждан Словакии что-то не так с глазами и ушами, но потом оглядываемся и смотри на граждан Украины и …
https://dl-news.defence-line.org/?p=25282
08.03.2024 12:42 Ответить
..то чого ж тоді боятися своєї власної тіні, у той час, коли і через ЦЕ затягування, українці гинуть десятками-сотнями щодень?
08.03.2024 12:42 Ответить
Якщо дати їх 5 шт то так...
08.03.2024 12:42 Ответить
Піздоріус - жлоб...
08.03.2024 12:46 Ответить
Ракети великої дальності безумовно стануть вирішальними у війні. Але це будуть ракети вітчизняного виробництва. Замість того щоб роками (!!!) "клянчити" (і роками "відмовляти") краще допиляти те що вже є і закупити (а німцям поставити) ************ обладнання для серійного виробництва в Україні. Німцям спокійніше, нам краще, а кацапам пипець.
08.03.2024 12:48 Ответить
Цей діяч мабуть думає що звичайні вила та уламки цегли це якраз те що потрібно Україні для перемоги.
08.03.2024 12:49 Ответить
Не бійся ворогів, що можуть вбити тебе, не бійся друзів, що можуть зрадити. Бійся тих, хто хоче, щоб війна сама розсмокталася, а вони могли продовжити з агресором взаємовигідний бізнес
08.03.2024 12:50 Ответить
Ну, німців можна зрозуміти, вони ж за кацапню більше занепокоюються, ніж за українців. Ми для них - це зайвий баласт між ними та вялікай раісєй.
08.03.2024 13:01 Ответить
Жодна зброя не стане вирішальною. Але в комплексі: дрони, артилерія, літаки, танки, ракети, РЕБ, звʼязок, медицина, логістика, інженерні споруди, в руках українських воїнів створят вирішальну перевагу. Тож давайте вже шліть ваші Тауруси.
08.03.2024 13:08 Ответить
Надо було Пупкину починати з Германії. Згадав би другу світову.. Побачили б цього пирлу
08.03.2024 13:09 Ответить
В каком - то смысле я немцев понимаю
Ну не хотят они терактов в метро
Стрелянины в школах
Похищения детей политиков разного ранга
Меню у ФСБ большое
Если бы угрожали моим детям - я бы десять раз подумала
А для Шольца граждане Германии - почти как его дети
Это мы для Зеленского - никто
Поэтому вместо нашей безопасности - он говорил нам о шашлыках
А Шольц так не делает
Вот только если бы нашим президентом был такой ,как Шольц
То и войны бы ,может, не было
08.03.2024 13:10 Ответить
А ось тут мені стало смішно. З висновку.
08.03.2024 13:21 Ответить
Поставлять водночас з Ф-16.
08.03.2024 13:20 Ответить
Я перепрошую, а навіщо нам ракети Taurus? У нас були свої "Нептун", "Грім 2 - Сапсан" та інші, але мудрий наріт вирішив, що краще ракет є єлдак, Боневтік-Херпіду і татаров.
08.03.2024 13:21 Ответить
Ніяка зброя окремо не стане вирішальною. Але, якщо з цього приводу нічого не давати, ось це вже стане вирішальним.
08.03.2024 13:22 Ответить
Не стануть.... бо ти, сцикло, їх не дасиш.
08.03.2024 13:47 Ответить
Тому що ти сцикло,пітсоріус...
08.03.2024 14:04 Ответить
********!!!!
08.03.2024 14:10 Ответить
Ні ракети, ні танки, ні літаки, ні дрони, ні навіть кулі у війні не вирішальні. Але, якщо нічого "невирішального" не дати, то це ще й як вирішальне!!!
08.03.2024 14:22 Ответить
Та звичайно ж.....вирішальним стане коли баварські пивовари самі в окопи підуть.
08.03.2024 16:13 Ответить
то є чиста правда, бо вирішальними СЬАНУТЬ стали би ( якби були) українські ракети САПСАН.

Але де вони?
08.03.2024 16:25 Ответить
Не стануть, але допоможуть, і заодно просушать памперси Шольцу і Пісторіусу.
08.03.2024 19:19 Ответить
 
 