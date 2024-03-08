Ракеты Taurus не станут решающими в войне РФ против Украины, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, почему страна отказывает в поставке ракет Taurus Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Хельсинки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По словам министра, Германия отказывает Украине в поставке Taurus, поскольку не хочет быть стороной войны.

"Мы всегда подчеркиваем, что ракеты большой дальности не станут решающими в войне", - сказал Писториус.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Одним из аргументов он назвал то, что ракета может поразить определенную цель где-то в Москве в случае неправильного использования.

