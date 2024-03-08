Люксембург присоединится к чешской инициативе по закупке 800 тыс. боеприпасов для Украины

В Люксембурге сообщили, что присоединятся к инициативе Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом сообщила министр обороны страны Юрико Бекес, передает Цензор.НЕТ.

"Люксембург присоединяется к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов в поддержку защиты Украины. Это будет частью наших общих усилий по обеспечению таких необходимых возможностей для Украины в ее борьбе с российским агрессором", - говорится в сообщении.

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Также поддержку этой идеи заявляла Германия.

Кроме того, Норвегия на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины выделила $153 млн.

Накануне президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов. Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за границ Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

