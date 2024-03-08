Иранские дроны Mohajer-6 армия РФ использует для разведки над Черным морем и защиты портов в Крыму, - британская разведка

РФ использует иранские дроны, которые держит в оккупированном Крыму, чтобы предотвратить атаки на свои корабли, а также для корректировки ударов по побережью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в обзоре разведки Минобороны Великобритании.

Mohajer-6 – беспилотный летательный аппарат иранского производства, который Россия использует для наблюдения над Черным морем и Крымом. Он обнаруживает цели, а также может сбрасывать управляемые боеприпасы. Практический радиус действия ограничен прямой видимостью для поддержания контроля оператора в реальном времени: примерно 200 км на высоте 3,5 км. Его можно расширить, передав на другую наземную станцию управления.

Читайте также: Иран отрицает поставки баллистических ракет России

"Присутствие дронов в западном Крыму, вероятно, свидетельствует о том, что Россия пытается выявить угрозы российским портам и судам после недавних успехов Украины. Существует реальная возможность, что в их задачу также входит поддержка российских процессов нанесения ударов по юго-западному побережью Украины", – отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, 21 ноября 2023 года в Одесской области силами ПВО уничтожен российский беспилотник иранского производства "Mohajer-6".