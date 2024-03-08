Вчера силы ПВО отработали по самолетам РФ на расстоянии более 150 км, результаты проверяют, - Олещук

Вчера произошло боевое применение по самолетам оккупантов, пока результаты боевой работы проверяют.

Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

"Почти каждый день расчеты зенитных ракетных войск Воздушных Сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии свыше 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы!" – говорится в сообщении.

По словам Олещука, россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решаются.

Читайте также: Россияне отслеживают ситуацию с акватории Черного моря и время от времени наносят точечные ракетные удары - проверяют готовность украинской ПВО, - ОК "Південь"

"После значительных потерь – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами. А самолетов ДРЛО до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокации.

По нашим данным, среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" по поводу решений военного руководства – посылать их в один конец. Такие разговоры, а возможно и саботаж, во время выполнения заданий оккупантами будут только расти, когда Воздушные Силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага", - подытожил Олещук.