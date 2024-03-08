Вчера силы ПВО отработали по самолетам РФ на расстоянии более 150 км, результаты проверяют, - Олещук
Вчера произошло боевое применение по самолетам оккупантов, пока результаты боевой работы проверяют.
Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.
"Почти каждый день расчеты зенитных ракетных войск Воздушных Сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии свыше 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы!" – говорится в сообщении.
По словам Олещука, россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решаются.
"После значительных потерь – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами. А самолетов ДРЛО до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокации.
По нашим данным, среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" по поводу решений военного руководства – посылать их в один конец. Такие разговоры, а возможно и саботаж, во время выполнения заданий оккупантами будут только расти, когда Воздушные Силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага", - подытожил Олещук.
Низка медіа з посиланням на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%A0 ГУР повідомили, що саме за допомогою С-200 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%90-50%D0%A3_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%BC_(%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9_2024) було збито 23 лютого 2024 року російський літак ДРЛВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90-50 А-50У на відстані 256 кілометрів від лінії фронту
…..БЫСТРО ПЕРЕМЕЩАЯСЬ сразу за линией фронта, пара квадропусковых установок «Пэтриот», подключенных к радарам дальнего действия по радиоканалу передачи данных, может устроить засаду на российские самолеты на расстоянии до 90 миль, а затем отправиться в путь до того, как русские смогут открыть ответный огонь. Именно эта тактика,…
…
(МНЕНИЕ_АЛОЧКИ ЛЮДОЕДОЧКИ) «пэтриот» американского производства - это распиаренный «розовый слон», ПОЛНОСТЬЮ непригодный для оперативного развертывания и свертывания.
Невозможно взять только часть батарей - это несколько жестко, схематически и програмно интегрированных комплексов.
Многие аналитики восприняли это словоблудие как намек на Интегрированную систему боевого управления армии США, построенную компанией Northrop Grumman. IBCS - это не радар. Это не ракета….
…. Нет, это набор процессоров, радиолиний и алгоритмов, которые позволяют практически любому радару ПВО и практически любой ракете ПВО работать вместе. «IBCS обеспечивает эффективную и доступную интеграцию существующих и будущих систем», - пояснили в Northrop Grumman.
Разработка IBCS еще не полностью завершена,….
(С_из бреда, попытки разрекламировать еще не существующее или дезинформации автора статьи) Если Украина действительно получила часть IBCS, ее недавняя серия убийств в воздухе должна стать громким подтверждением. Этот конкретный комплект работает очень хорошо, и Соединенные Штаты и их союзники должны приобрести его как можно скорее.
НО
Су-35 для завоевания превосходства в воздухе - звенья по три машины, загрузили двухместные Су-34 планирующими бомбами со спутниковым наведением и одноместные Су-35 противорадиолокационными ракетами
(МНЕНИЕ _алочки людоедочки) «Они просто расстреляют этот МИФИЧЕСКИЙ IBCS, противорадиолокационными ракетами»
(МНЕНИЕ_АЛОЧКИ ЛЮДОЕДОЧКИ) что бы она (персонально и не профессиАНАЛЬНО) сделала бы в такой ситуации?
(справка) Направление атаки русских машин - полностью и заранее предсказуемо … момент начала атаки сразу засекается спутником
Она бы взяла ракету SS 200 (по классификации НАТО - SA-5 Gammon «окорок, обман») или ее аналог В-400 (5В11) ЗРС «Даль» Максимальная дальность полёта - от 160 до 300 км, в зависимости от модели
Убрала бы полуактивную головку РЛС, ведущую наводку по уровню 0.707 и захват по методу пропорционального сближения и на ее место, состыковав через мини комп взамен (С_ параболическая антенну диаметром около 600 мм и ламповый аналоговый вычислительный блок), установила бы
ИЛИ, если это возможно, модуль с Storm Shadow ЦЕЛИКОМ
ИЛИ, что значительно проще и не требует согласия англии - два модуля: модуль GPS - Любой, Который попадется под руку; и модуль наведения от противотанковой ракеты или «шрайка» (скорее всего и проще - шрайка) авиационного базирования, который выводится на активный режим работы компом, по достижению по GPS или по команде с земли зоны встречи
После получения данных о старте русских самолетов - стартует SS 200 и идет в нужном направлении под управлением модуля GPS, после достижения заданной точки подключается к работе модуль противотанковой ракеты или «шрайка» и ищет «а на что бы навестись…»
…. Единственное на что может навестись этот модуль (ну нет ничего больше там в воздухе) - это дико фонящие во время пуска и ведения бомбы, строго держащие курс сушки …