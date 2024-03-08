РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4269 посетителей онлайн
Новости
2 846 12

Сейм Польши одобрил резолюцию о введении санкций на агропродукцию из РФ и Беларуси

сейм,польща

Сейм Республики Польша принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Как отмечается, "за" проголосовал 441 депутат, еще двое воздержались от голосования. Проект постановления подготовил Президиум Сейма.

В резолюции нижняя палата парламента Польши призывает Еврокомиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

Также польский Сейм отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Республики Беларусь продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.

Также читайте: 55 человек задержаны после протестов фермеров в Варшаве, половина из них вели себя особенно агрессивно, - МВД Польши

Представляя позицию "Гражданской коалиции", депутат Марта Вцисло отметила, что Польша должна убеждать все европейское сообщество противостоять режимам и быть солидарными с Украиной.

"Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента, и, в то же время, усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским Союзом. Документ призывает Евросоюз вернуться к правилам, действовавшим в торговле с Украиной и другими странами вне Сообщества до начала полномасштабной войны, что отвечает основным требованиям польских фермеров", - подчеркнула политик.

Витольд Туманович из "Конфедерации" заявил о поддержке резолюции, но, по его мнению, конкретные действия должно предпринять правительство.

"Это наша моральная обязанность – прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению возможностей России и Беларуси, которая ее поддерживает, продолжать войну с Украиной. Тем более что российский импорт может содержать зерно, украденное с оккупированных территорий Украины", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращусь к Сейму относительно введения санкций на российскую и белорусскую агропродукцию, - Туск

Автор: 

Беларусь (7971) зерно (1076) Польша (8611) россия (96902)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
То хто там на Ткача смердів?
показать весь комментарий
08.03.2024 13:33 Ответить
+12
А українське зерно заборонили ще в квітні минулого року. І коли б не розголос, так і продовжували купувати у росіян, а винними у всіх негараздах робити наше збіжжя.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:30 Ответить
+10
показать весь комментарий
08.03.2024 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.03.2024 13:23 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 13:56 Ответить
Нарешті
показать весь комментарий
08.03.2024 13:23 Ответить
Це тільки резолюція. До реальної заборони ще поки далеко, русня зараз включиться по всіх напрямках.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:30 Ответить
А українське зерно заборонили ще в квітні минулого року. І коли б не розголос, так і продовжували купувати у росіян, а винними у всіх негараздах робити наше збіжжя.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:30 Ответить
То хто там на Ткача смердів?
показать весь комментарий
08.03.2024 13:33 Ответить
Тепер зрозуміло, чому днями набухані фермери у будьонівках штурмували Варшаву - хотіли запобігти резолюції Сейму.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:42 Ответить
Так, мацква пустили у хід БОЄВІКОВ , бо фермери вже на полях - температура 15-10 тепла
показать весь комментарий
08.03.2024 14:31 Ответить
Поки наші журналісти не попали в скандал, поляки "не знали", що імпортують агропродукцію з Московії і бульбандії? "Чудні дела твои...".
показать весь комментарий
08.03.2024 13:45 Ответить
Тепер будуть казати що їм не вистачає своєї агропродукції!!!
показать весь комментарий
08.03.2024 15:18 Ответить
Робота Ткача дає результати.
показать весь комментарий
08.03.2024 15:29 Ответить
Робота провокатора ткача завжди дає результати і це, не про рішення Сейму!
показать весь комментарий
08.03.2024 16:11 Ответить
 
 