Сейм Польши одобрил резолюцию о введении санкций на агропродукцию из РФ и Беларуси

Сейм Республики Польша принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Как отмечается, "за" проголосовал 441 депутат, еще двое воздержались от голосования. Проект постановления подготовил Президиум Сейма.

В резолюции нижняя палата парламента Польши призывает Еврокомиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

Также польский Сейм отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Республики Беларусь продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.

Представляя позицию "Гражданской коалиции", депутат Марта Вцисло отметила, что Польша должна убеждать все европейское сообщество противостоять режимам и быть солидарными с Украиной.

"Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента, и, в то же время, усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским Союзом. Документ призывает Евросоюз вернуться к правилам, действовавшим в торговле с Украиной и другими странами вне Сообщества до начала полномасштабной войны, что отвечает основным требованиям польских фермеров", - подчеркнула политик.

Витольд Туманович из "Конфедерации" заявил о поддержке резолюции, но, по его мнению, конкретные действия должно предпринять правительство.

"Это наша моральная обязанность – прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению возможностей России и Беларуси, которая ее поддерживает, продолжать войну с Украиной. Тем более что российский импорт может содержать зерно, украденное с оккупированных территорий Украины", - говорится в документе.

