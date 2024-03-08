РУС
Министр обороны Великобритании Шеппс в центре Киева призвал мир проснуться и поддержать Украину. ВИДЕО

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шеппс записал видео из центра Киева, в котором призвал к поддержке Украины для ее победы в захватнической войне, которую против нее ведет Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра в соцсети Х.

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу, потому что бы это означало, если бы мы позволили диктатору, вроде Путина, захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии?", - отметил Шеппс.

Он также подчеркнул, что Запад может легко привлечь ресурсы, если будет свободен.

Читайте также: Зеленский встретился с министром обороны Британии Шеппсом: обсудили продолжение оборонного сотрудничества

Напомним, 7 марта министр обороны Великобритании Грант Шеппс объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.

визит Киев Грант Шеппс
+37
Щира подяка за підтримку і допомогу!!!
08.03.2024 13:36
+28
На Британію надія!! Дякуємо!
08.03.2024 13:38
+9
Чітко і ясно сказано ,міністром оборони Великобританіі ,
що потрібно зробити ВСЕ ,
для перемоги Украіни !!👍🏼👍🏼👍🏼
08.03.2024 14:10
Щира подяка за підтримку і допомогу!!!
08.03.2024 13:36 Ответить
На Британію надія!! Дякуємо!
08.03.2024 13:38 Ответить
Шеппсу вдалось розбудити Пісторіуса.
08.03.2024 13:41 Ответить
Я дуже вибачаюсь, але хоча б штук 30 модернізованих єврофайтерів були б не зайвими для підтримки України...
08.03.2024 13:48 Ответить
Чітко і ясно сказано ,міністром оборони Великобританіі ,
що потрібно зробити ВСЕ ,
для перемоги Украіни !!👍🏼👍🏼👍🏼
08.03.2024 14:10 Ответить
Чому наш міністр оборони не "бє на сполох"...а акі папереднік резніков - кришує розкрадання і корчить з себе "пазитивнага блоХера".
08.03.2024 14:28 Ответить
Дякуємо пану міністру
08.03.2024 14:28 Ответить
США пішли в глибокий анабіоз.
08.03.2024 14:32 Ответить
Це не правда !!
08.03.2024 14:41 Ответить
А в каком коматозе находится зеледент?
08.03.2024 20:56 Ответить
Потрібно в Єрмака запитати, він керує найвеличнішим.
10.03.2024 10:02 Ответить
Слабеньке звернення.

Ось так треба:

https://streamable.com/790syy
08.03.2024 14:48 Ответить
Опять это бред по "демократию". Вместо этого сказал бы что, если не помочь Украине победить, то уже европейцы будут сидеть в окопах и прятаться в городах от ракетных обстрелов.
Что единственная причина, почему Европа до сих пор наслаждается мирным небом - Украина, ее народ и ЗСУ и поэтому надо дать всю помощь которую могут.
08.03.2024 15:03 Ответить
Може не закликати треба, а зброю надавати!
08.03.2024 15:07 Ответить
Это как буд то не министр , а журналист какой то.... Нужно НЕ МЯМЛИТЬ в 1000000 раз про : "..потому что бы это означало, если бы мы позволили диктатору......что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии....", а ЗАЯВИТЬ : "ху.ло, даём тебе 3 суток на ПРЕКРАЩЕНИЕ агрессии, иначе мы ВМЕШАЕМСЯ." А так, кого он убеждает то ? Байдена ? Так пусть лучше позвонит ему напрямую.
08.03.2024 15:22 Ответить
Дякуємо Великобританіє !
У вас реально англо-саксонська воля !
08.03.2024 15:43 Ответить
Я б іншим країнам рекомендував робити для свого захисту ядерну зброю, а то в разі чого отимають хиба, що резолюцію занепокоєння від ООН.
08.03.2024 16:06 Ответить
Окрім пустих слів - нічого. Де та Британія яка протистояла фашизму? Гроші для них та німців - це ніщо але і цього не дають. Якщо ми впадемо через їх жадібність та тупість, то кацапам навіть не будуть до потреби заградзагони - мобілізовані українці порвуть ту продажну Європу як тузік ганчірку
08.03.2024 22:03 Ответить
Як цiкаво: усi закликають нас пiдтримати, але нiхто не дає зброю. Воно, звичайно, набагато легше - закликати iнших та зашишатися пасивним при цьому...
09.03.2024 00:10 Ответить
Британия готова дать Украине замороженные российские активы. Под проценты.))
09.03.2024 04:27 Ответить
Командна доктрина фельдмаршала Монтгомері - англійською та українською - https://english-military-dictionary.org.ua/pdf/Montgomery
09.03.2024 04:59 Ответить
09.03.2024 05:49 Ответить
 
 