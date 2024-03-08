Министр обороны Великобритании Шеппс в центре Киева призвал мир проснуться и поддержать Украину. ВИДЕО
Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шеппс записал видео из центра Киева, в котором призвал к поддержке Украины для ее победы в захватнической войне, которую против нее ведет Россия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра в соцсети Х.
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу, потому что бы это означало, если бы мы позволили диктатору, вроде Путина, захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии?", - отметил Шеппс.
Он также подчеркнул, что Запад может легко привлечь ресурсы, если будет свободен.
Напомним, 7 марта министр обороны Великобритании Грант Шеппс объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.
що потрібно зробити ВСЕ ,
для перемоги Украіни !!👍🏼👍🏼👍🏼
Ось так треба:
https://streamable.com/790syy
Что единственная причина, почему Европа до сих пор наслаждается мирным небом - Украина, ее народ и ЗСУ и поэтому надо дать всю помощь которую могут.
У вас реально англо-саксонська воля !