Общие потери оккупантов в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" за сутки составляют 360 человек и 27 единиц вооружения и военной техники, - Тарнавский

За прошедшие сутки в операционной зоне ОСГВ "Таврия" произошло 52 боевых столкновения. Враг нанес 18 авиаударов, 114 ударов дронами-камикадзе, совершил 1142 артобстрела.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

Украинские войска крепко держат оборону и продолжают уничтожать российских захватчиков.

"Общие потери противника составили: в живой силе – 360 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике – 27 единиц, не учитывая БпЛА. В частности, это 2 танка, 7 боевых бронемашин, 3 артсистемы, 1 средство ПВО, 13 автомобилей и 1 единица спецтехники Нейтрализовано или уничтожено 305 БпЛА разных типов, а также Силы обороны Украины уничтожили еще 1 склад ГСМ врага.

Спасибо за точность нашим воинам, в том числе уничтожившим российский зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор-М-2" и автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель"", - написал он.

