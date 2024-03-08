В Индии ликвидировали сеть, которая заманивала молодых мужчин в РФ на войну против Украины, - Reuters

Правоохранители Индии заявили, что ликвидировали "большую сеть торговли людьми", которая заманивала молодых мужчин в Россию обещаниями работы, чтобы затем заставить их воевать на войне против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Центральное бюро расследований (CBI) сообщило в четверг поздно вечером, что по этой схеме в Россию было отправлено около 35 человек, что почти вдвое превышает цифру в 20 человек, о которой ранее сообщало Министерство иностранных дел Индии", - пишет агентство.

Как отмечается, торговцы людьми, действовавшие в нескольких индийских штатах, подыскивали людей через социальные сети и местных агентов.

"Граждане Индии, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены боевым ролям и развернуты на передовых базах в зоне российско-украинской войны вопреки их желанию", - говорится в заявлении CBI.

Там добавили, что некоторые из граждан были "тяжело ранены" в зоне боевых действий.

По данным Центрального бюро расследований, обыски проводятся в нескольких местах, в частности, в столице Индии Нью-Дели и финансовой столице Мумбаи, и уже изъята наличность в сумме 50 миллионов рупий ($605 тыс.), а также некоторые документы и электронные записи.

"Некоторые подозреваемые также были задержаны для допроса в разных местах", – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что каждый случай обмана индийцев для участия в войне "решительно рассматривается" в Москве.

Российское внешнеполитическое ведомство не ответило Reuters на просьбу прокомментировать этот вопрос.