В Индии ликвидировали сеть, которая заманивала молодых мужчин в РФ на войну против Украины, - Reuters
Правоохранители Индии заявили, что ликвидировали "большую сеть торговли людьми", которая заманивала молодых мужчин в Россию обещаниями работы, чтобы затем заставить их воевать на войне против Украины на стороне РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Центральное бюро расследований (CBI) сообщило в четверг поздно вечером, что по этой схеме в Россию было отправлено около 35 человек, что почти вдвое превышает цифру в 20 человек, о которой ранее сообщало Министерство иностранных дел Индии", - пишет агентство.
Как отмечается, торговцы людьми, действовавшие в нескольких индийских штатах, подыскивали людей через социальные сети и местных агентов.
"Граждане Индии, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены боевым ролям и развернуты на передовых базах в зоне российско-украинской войны вопреки их желанию", - говорится в заявлении CBI.
Там добавили, что некоторые из граждан были "тяжело ранены" в зоне боевых действий.
По данным Центрального бюро расследований, обыски проводятся в нескольких местах, в частности, в столице Индии Нью-Дели и финансовой столице Мумбаи, и уже изъята наличность в сумме 50 миллионов рупий ($605 тыс.), а также некоторые документы и электронные записи.
"Некоторые подозреваемые также были задержаны для допроса в разных местах", – говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Индии заявило, что каждый случай обмана индийцев для участия в войне "решительно рассматривается" в Москве.
Российское внешнеполитическое ведомство не ответило Reuters на просьбу прокомментировать этот вопрос.
Та і взагалі ця війна це війна авіабомб, дронів та артилерії і ФАБу чи снаряду пох... на підготовку... їх можуть навіть для інших робіт запрягти а це звільнить частину людей для штурмів... або на заводи набрати для виробництва озброєння...
Та і взагалі вже китайці з'являються як "добровольці" в орків.... і найманці будуть проблемою як не крути
наслухавшись таких як ви новачки на передку можуть загинути... тому що війна не допускає такого....
Недавно читав інтерв'ю одного сержанта про те що він спочатку боявся і ходив по мінному полі по колії і протоптаній стежці... а потім йому стало пох.... і він ходив всюди...
я просто представляю скільки загинуло вже людей через от таку х...ню.. як робив цей сержант, або лишились без ніг.... Це б..ть не компютерна гра.... де можна перезавантажитись...
А взимку на морозі підозрюю це опудало замерзне в перший же день.
кроком заманювати на війну проти Украіни ,
непальців , індусів , кубинців і інших людей , які проживають від вас за
тисячі кіломертів ?
Кончені кацапи 😡
Якісь вони трохи іпануті, ці індуси...