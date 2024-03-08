РУС
В Индии ликвидировали сеть, которая заманивала молодых мужчин в РФ на войну против Украины, - Reuters

Правоохранители Индии заявили, что ликвидировали "большую сеть торговли людьми", которая заманивала молодых мужчин в Россию обещаниями работы, чтобы затем заставить их воевать на войне против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Центральное бюро расследований (CBI) сообщило в четверг поздно вечером, что по этой схеме в Россию было отправлено около 35 человек, что почти вдвое превышает цифру в 20 человек, о которой ранее сообщало Министерство иностранных дел Индии", - пишет агентство.

Как отмечается, торговцы людьми, действовавшие в нескольких индийских штатах, подыскивали людей через социальные сети и местных агентов.

"Граждане Индии, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены боевым ролям и развернуты на передовых базах в зоне российско-украинской войны вопреки их желанию", - говорится в заявлении CBI.

РФ заставляет туристов из Индии воевать против Украины, - индийские СМИ.

Там добавили, что некоторые из граждан были "тяжело ранены" в зоне боевых действий.

По данным Центрального бюро расследований, обыски проводятся в нескольких местах, в частности, в столице Индии Нью-Дели и финансовой столице Мумбаи, и уже изъята наличность в сумме 50 миллионов рупий ($605 тыс.), а также некоторые документы и электронные записи.

"Некоторые подозреваемые также были задержаны для допроса в разных местах", – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что каждый случай обмана индийцев для участия в войне "решительно рассматривается" в Москве.

Российское внешнеполитическое ведомство не ответило Reuters на просьбу прокомментировать этот вопрос.

+5
Обіцяли ім роботу "Танцорами діско"
08.03.2024 14:19 Ответить
+4
Запхаємо їм харекрішну в харераму.
08.03.2024 14:16 Ответить
+3
індуси ближче до літа поїдуть, вони зиму у нас погано переносять.
08.03.2024 14:15 Ответить
Одному можна битися проти взводу таких опестолочей..
08.03.2024 14:14 Ответить
Воюєш чи на дивані герой...? тому що я працював з індусами і там є багато толкових і фізично краще підготовлених чим ті 40+ що зараз бусиками доправляють в учебки
08.03.2024 14:42 Ответить
І враховуючи те що деякі в армії могли служити і брати участь в бойових діях з Пакістаном... а індусів реально багато і 2000-3000 у.е. для багатьох з них це великі гроші...
08.03.2024 14:44 Ответить
Це образний вираз.. ну ти би підготовленим і озброєним п'ятьох положив би..??
08.03.2024 14:58 Ответить
Я спитав чи ти воюєш? а не про вираз і 5 положити це залежить від підготовки ворога і твого бойового духу.... тому що той індус який вже пройшов бої... і якщо ще будуть позаду чечени підганяти... може також добре воювати....

Та і взагалі ця війна це війна авіабомб, дронів та артилерії і ФАБу чи снаряду пох... на підготовку... їх можуть навіть для інших робіт запрягти а це звільнить частину людей для штурмів... або на заводи набрати для виробництва озброєння...

Та і взагалі вже китайці з'являються як "добровольці" в орків.... і найманці будуть проблемою як не крути
08.03.2024 15:10 Ответить
Головне зараз - підтримувати один одного і не робити на зло Україні..
08.03.2024 15:16 Ответить
Головне зараз недооцінювати ворога і реально розуміти обстановку...
наслухавшись таких як ви новачки на передку можуть загинути... тому що війна не допускає такого....

Недавно читав інтерв'ю одного сержанта про те що він спочатку боявся і ходив по мінному полі по колії і протоптаній стежці... а потім йому стало пох.... і він ходив всюди...

я просто представляю скільки загинуло вже людей через от таку х...ню.. як робив цей сержант, або лишились без ніг.... Це б..ть не компютерна гра.... де можна перезавантажитись...
08.03.2024 15:24 Ответить
Я вчився з індусами з них вояки як з тебе президент Сенегалу
09.03.2024 11:57 Ответить
А в мене підлеглих було від 15-20 індусів як коли... і водій індус... та і підрядчики в основному індуси... тому нех... тут всіх під одного списувати... у них кастовість... там є зовсім різна психологія і фізика
09.03.2024 13:13 Ответить
кончіта, твоя зміна із вибльовуванням розмитих шеЗеврів першим, якось додатково стимулюється? Хтось вже писав, що практично всі нік-нейми із зероїчними гаслами- це цілковито тролі, запроданці та інші ********. Згинь нечисть.
08.03.2024 14:47 Ответить
Ти впевнене, дурило..у мене карт-бланш, казати при будь-якій владі що вважаю за потрібне.. будь скромнішим..
08.03.2024 14:56 Ответить
дебільне, значення словосполучення карт-бланш, хоча б всмоктав?
08.03.2024 15:32 Ответить
Депільно ти розумієш.. а я кажу 20 років.. кажу усім і кажу голосно...а ти всмоктуєш і куйню несеш, до людей чипляючись.. ти кажи.. не треба коментувати когось.. ти точно не найррзумніший, ото і поводь себе скромніше..
08.03.2024 15:42 Ответить
кончіта, стимулюй свого партнера, тим паче, сьогодні ж твоє свято.
08.03.2024 15:46 Ответить
Йолопе, твої гомосятмнські висери такі кумедні.. ти потренуйся десь, а потім вже на люди виходь соромитись.. стукай мовчки і книжку прочитай, тільки не про гомосеків..
08.03.2024 15:49 Ответить
образилась та розмріялась кончіта, не стримуйся та демонструй рівень розвитку у клаві.
08.03.2024 15:55 Ответить
Не дуже ти якась розумна дитина... Україна понад усіх...запам'ятай це..
08.03.2024 15:57 Ответить
корчиш Клару Цеткін на Розі Люксембург, не дивуюсь... А тепер? саме собі підспівуй, достатньо вже ти настрочило, щоб форумчанам зробити висновки. ===>>>
08.03.2024 16:04 Ответить
Україна понад усіх - висновок.. не ричи.. не треба..
08.03.2024 16:11 Ответить
кончіта ОПозедебілена: «Україна понад усе!» а тобі туди ===>>>
08.03.2024 16:17 Ответить
індуси ближче до літа поїдуть, вони зиму у нас погано переносять.
08.03.2024 14:15 Ответить
В Штатах, Канаді, Британії чи Німеччині переносять живучи там. Тож це не завадить їм воювати у нас при їхньому бажанні.
08.03.2024 14:27 Ответить
так, живучі у комфорті, але ж не в окопах едмонтонщині.
08.03.2024 14:33 Ответить
Вони з дому з опаленням сідають просто в машину з опаленням, щоб вилізти на роботі з опаленням. Так можна перенести будь-яку зиму. І то хтось ох...їває.
А взимку на морозі підозрюю це опудало замерзне в перший же день.
08.03.2024 14:40 Ответить
- Ну, як там зима? - Та, що з травою і листям, ще терпимо. Але та, що зі снігом, - це просто п.....ь...
08.03.2024 14:32 Ответить
А може вербуються індуси з півночі Індії. Там де і сніг, і морози, і вітри. Не меньші ніж наші. Індія дуже велика і географічно і кліматично.
08.03.2024 15:20 Ответить
Запхаємо їм харекрішну в харераму.
08.03.2024 14:16 Ответить
Краще колесо Сансари в сраку, воно більше за харераму.
08.03.2024 14:41 Ответить
Воно вже у їхній сраці, бо свою карму вони капітально просрали.
показать весь комментарий
09.03.2024 01:02 Ответить
Обіцяли ім роботу "Танцорами діско"
08.03.2024 14:19 Ответить
हिंदी रूसी भाई भाई!
08.03.2024 14:23 Ответить
Москалі , ви вже дно бачите своїми діями , чи вважаєте це правильним
кроком заманювати на війну проти Украіни ,
непальців , індусів , кубинців і інших людей , які проживають від вас за
тисячі кіломертів ?

Кончені кацапи 😡
08.03.2024 14:31 Ответить
Не забуваємо що владі Індії на своїх громадян великий *****. Тому те що влада вирішила прикрити лавочку це добрий знак. Хоча можливо це всього лиш частина торгу з кацапим за ціну на нафту.
08.03.2024 14:34 Ответить
индусы хитрожопее каноничных евреев....за рупии покупают жижу у кацапов,еще и бартером пытаються,специи на нефтюшку менять.....не тех жидами называют ой не тех)
08.03.2024 14:40 Ответить
Самі очолили?
08.03.2024 14:39 Ответить
По словам Писториуса , выходит Индия сторона войны.
08.03.2024 14:46 Ответить
Міністерство закордонних справ Індії заявило, що кожен випадок обману індійців для участі у війні "рішуче розглядається" в Москві.

Якісь вони трохи іпануті, ці індуси...
08.03.2024 14:48 Ответить
Заманювали разом зі слонами, чи без?
08.03.2024 14:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MiD31a8-zPY слоны - животные полезные
08.03.2024 14:52 Ответить
Їб... скільки героїв на форумі... а чому ви ще не в війську...а поховались за відсрочками або звільненями
08.03.2024 15:03 Ответить
То це ти той героїчний вуйко на коні із сокирою.
09.03.2024 01:08 Ответить
08.03.2024 15:42 Ответить
 
 