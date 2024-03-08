Более 4400 пострадавших от войны украинцев эвакуированы на лечение за границу, - Минздрав

В течение двух лет полномасштабной войны Министерство здравоохранения Украины вместе с Еврокомиссией, ВОЗ и другими партнерами организуют эвакуационные рейсы для пострадавших украинцев на лечение за границу.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своем сайте.

Как отмечается, в целом уже удалось эвакуировать 4417 граждан, среди которых есть пациенты с минно-взрывными травмами, нуждающиеся в протезировании и онкопациенты. Кроме того, среди эвакуированных – более 600 детей с травмами и онкологическими заболеваниями.

В Минздраве также сообщили, что на сегодняшний день уже более 30 стран приняли украинцев на лечение, в том числе Германия (1078 человек), Польша (383), Норвегия (347), Латвия, Литва, Франция, Италия, Дания, Швеция, Бельгия, Испания, Нидерланды и т.д.

Ознакомиться с критериями направления украинцев на лечение за границу можно здесь.

Сейчас действуют несколько маршрутов медицинской эвакуации на лечение за границу, а именно:

через областной департамент здравоохранения;

путем подачи личной заявки через сайт Минздрава в разделе "Гражданам";

для военнослужащих — путем подачи прошения на эвакуацию за границу через командование Медицинских сил Украины.

Более подробную информацию об особенностях предоставления медицинской помощи пострадавшим гражданам Украины за границей можно найти по ссылке.

