3 777 32

Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает, нужны своевременные поставки оружия, сильные решения – конец войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня ясно одно, и мы должны открыто признать это с горечью и трезвостью. Я хочу, чтобы все наши партнеры знали: мы чрезвычайно благодарны вам за то, что вы сделали для Украины, но стратегия оказывать Украине помощь капля за каплей больше не работает. Она закончилась. И если все будет продолжаться так, как происходит сейчас, ничем хорошим это для всех нас не закончится. Необходимы беспрепятственные и своевременные поставки всех видов оружия и боеприпасов, чтобы Украина победила Россию, и война в Европе не перекинулась на нее непосредственно", - сказал Кулеба на пресс-конференции в Литве с литовским латвийским, эстонским и французским коллегами.

Кулеба подчеркнул, что необходимо принять как новую реальность, что эпоха мира в Европе завершилась.

"И это, на мой взгляд, тот посыл, к которому пришел Париж, созвав саммит неделю назад: те, кто не верит, что война может произойти за пределами Украины, перейдя на территорию, которая в настоящее время является территорией НАТО, пожалуйста, проснитесь, почитайте учебники истории, послушайте, что говорит сейчас Путин, и найдите 10 отличий. Вы не найдете", - отметил министр.

По его словам, в свое время можно было избежать оккупации стран Балтии, если бы были приняты сильные решения.

"Почему или как долго мы будем и дальше спотыкаться о слабые решения в 2024 году? Слабые решения - больше войны. Сильные решения - конец войне. Все очень просто. И дискуссия, начатая в Париже, - это путь к сильным решениям", - считает Кулеба.

помощь (8063) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+17
знімайте асфальт із пюрерським бітумом та заряджайте у катапульти.
08.03.2024 20:12 Ответить
+13
А заглянути в очко і побачити там мир, зійтися ''пасрєдінє'' вже не працює?
Зате стратегія закатування зброї в асфальт гарно працювала.
08.03.2024 20:24 Ответить
+12
За 2 роки від повномаштабного вторгнення заводи з виробництва набоїв вже придбані за кордоном і працюють на повну потужність чи будете жебракувати і просити дати зброю до кінця війни? Самі, маємо все робити власними силами. Досить вже 2 роки розраховували, що хтось має нам допомогти замість нас самих. Нікому ми не потрібні.
08.03.2024 20:19 Ответить
знімайте асфальт із пюрерським бітумом та заряджайте у катапульти.
08.03.2024 20:12 Ответить
альпийское нищенство-святое дело . О Бендер
08.03.2024 20:18 Ответить
Ну після такої заяви будуть допомогу не краплинами а цілими лопатами видавати
08.03.2024 20:18 Ответить
Нічим "хорошим" , вчить українську , і не стогнати! Красти не треба, президента справжнього треба , і все буде!
08.03.2024 20:18 Ответить
За 2 роки від повномаштабного вторгнення заводи з виробництва набоїв вже придбані за кордоном і працюють на повну потужність чи будете жебракувати і просити дати зброю до кінця війни? Самі, маємо все робити власними силами. Досить вже 2 роки розраховували, що хтось має нам допомогти замість нас самих. Нікому ми не потрібні.
08.03.2024 20:19 Ответить
Тобто, до всього ми ще подаруємо заводи.
08.03.2024 21:48 Ответить
Заводы ЗА КОРДОНОМ.
09.03.2024 08:38 Ответить
Ти міністр чи насрано? (с)

Це лайно ще і говорить)
08.03.2024 20:19 Ответить
08.03.2024 20:22 Ответить
Війна закінчиться, коли закінчаться кацапи і їх агенти в українській владі.
08.03.2024 20:23 Ответить
А заглянути в очко і побачити там мир, зійтися ''пасрєдінє'' вже не працює?
Зате стратегія закатування зброї в асфальт гарно працювала.
08.03.2024 20:24 Ответить
Цей попугай дерьмака хай менше краде й допомоги буде фінансової непотрібно
08.03.2024 20:30 Ответить
Не переживай так, вже все ,нового посла в Англію ж назначили.Залишилось про це тільки з Валерієм Федоровичем і британцями домовитись.
08.03.2024 20:31 Ответить
залишилися британці
08.03.2024 23:04 Ответить
В вас є підтвердження від Залужного , пряма мова. Чи ви про відосики від Зе? Так він не соромиться маніпулювати і брехати з трибуни ООН ( про шефіра), а всередині країни бреше , маніпулює, шантажує на постійній основі .Ви,мабуть , один з небагатьох ,хто сприймає на віру оці його побрехеньки.
09.03.2024 03:38 Ответить
Тимошенко,тепер зам Умерова......Так вже пишуть.Дайош велику стройку захисних споруд!!!Люди ви поняли?Тимошенко.....в МО.Якщо не фейк.....То це.....
08.03.2024 20:32 Ответить
Проблеми допомоги Україні це робота зеленої влади, зелень захопила владу повинна працювати й вирішувати проблеми. А постійні пусті заяви це свідчення недієздатності влади від "мудрого нАріду"
08.03.2024 20:33 Ответить
"...але стратегія надавати Україні допомогу по краплині більше не працює. Вона закінчилася." Джерело:

Зате вся ваша дєрьмаківська шобла робить усе, щоб такий стан речей зберігався як найдовше чи взагалі погіршувався. Чого варте подвійне відвідування завгоспом США минулого року - двопартійну підтримку наче корова язиком злизала. А хамські спічи найвеличнішо? Клоунада з виїздом на кордон шапіто з КМУ?
Словам вашим вірить тільки глядач "телемарафєту", а розумні люди аналізують дії. І це стане вироком вашій шоблі.
До речі! Кажуть, що суддя Лінч вирішив трохи пізніше провести відпустку в Україні
08.03.2024 20:51 Ответить
Їбать який розумний поц. Королева у захваті!
08.03.2024 21:08 Ответить
Так вас ублюдків попереджали ще в2021році ви ще сукі будите відповідати
08.03.2024 21:18 Ответить
не заморачивайся Держагентство з відновлення витратить 2 мільярди на транспортну розв'язку у Миколаєві Джерело: https://biz.censor.net/n3477429
08.03.2024 21:20 Ответить
что бы оркам было легче до Одессы доскакать?
08.03.2024 22:07 Ответить
https://www.golosameriki.com/a/general-klark-reflections-on-the-ukraine-war/7497910.html Интервью Кларка

"Генерал обрушился с критикой на действия Белого дома и в начале полномасштабного вторжения, когда воздушное пространство Украины долгое время не было закрыто, а вместо этого доминировал нарратив об избежании «конфронтации с Россией».

«А потом вся военная помощь, которую мы оказывали, выделялась по чуть-чуть. И оправданий этому было много"....

Тепер Кулеба - "Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится"

@ та шанувальники - ваш вихід
08.03.2024 21:32 Ответить
Вихід секти *запад нам нє должен*.
08.03.2024 21:50 Ответить
Так дороги-то и стадионы продолжаются строиться, в Краматорске елочки сажают, в Киеве сериальчики и шоу снимают... И все это на бюджетные средства. Зачем давать помощь, если бабло идет не на первоочередные потребности?
08.03.2024 22:06 Ответить
Вроде проснулся наш Дима! Лучше позже чем никогда. Есть и нюансик тут---бывает что слишком поздно.
08.03.2024 23:48 Ответить
Як так? А, лопати...?
09.03.2024 01:52 Ответить
Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится, - Кулеба Источник:
============
Что, поляки перекрыли границу, воровать меньше стали, а аппетиты ростут? ОП у ЗСУ уже украл за два года 200 млрд. грн
09.03.2024 07:06 Ответить
А раніше ж працювало. Ви тоді казали, що ленд-ліз Україні не потрібний, що за нього доведеться платити, а вам грошей ледве на дороги вистачає.
09.03.2024 08:46 Ответить
 
 