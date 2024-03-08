Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится, - Кулеба

Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает, нужны своевременные поставки оружия, сильные решения – конец войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня ясно одно, и мы должны открыто признать это с горечью и трезвостью. Я хочу, чтобы все наши партнеры знали: мы чрезвычайно благодарны вам за то, что вы сделали для Украины, но стратегия оказывать Украине помощь капля за каплей больше не работает. Она закончилась. И если все будет продолжаться так, как происходит сейчас, ничем хорошим это для всех нас не закончится. Необходимы беспрепятственные и своевременные поставки всех видов оружия и боеприпасов, чтобы Украина победила Россию, и война в Европе не перекинулась на нее непосредственно", - сказал Кулеба на пресс-конференции в Литве с литовским латвийским, эстонским и французским коллегами.

Кулеба подчеркнул, что необходимо принять как новую реальность, что эпоха мира в Европе завершилась.

"И это, на мой взгляд, тот посыл, к которому пришел Париж, созвав саммит неделю назад: те, кто не верит, что война может произойти за пределами Украины, перейдя на территорию, которая в настоящее время является территорией НАТО, пожалуйста, проснитесь, почитайте учебники истории, послушайте, что говорит сейчас Путин, и найдите 10 отличий. Вы не найдете", - отметил министр.

По его словам, в свое время можно было избежать оккупации стран Балтии, если бы были приняты сильные решения.

"Почему или как долго мы будем и дальше спотыкаться о слабые решения в 2024 году? Слабые решения - больше войны. Сильные решения - конец войне. Все очень просто. И дискуссия, начатая в Париже, - это путь к сильным решениям", - считает Кулеба.