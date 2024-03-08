Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится, - Кулеба
Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает, нужны своевременные поставки оружия, сильные решения – конец войне.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня ясно одно, и мы должны открыто признать это с горечью и трезвостью. Я хочу, чтобы все наши партнеры знали: мы чрезвычайно благодарны вам за то, что вы сделали для Украины, но стратегия оказывать Украине помощь капля за каплей больше не работает. Она закончилась. И если все будет продолжаться так, как происходит сейчас, ничем хорошим это для всех нас не закончится. Необходимы беспрепятственные и своевременные поставки всех видов оружия и боеприпасов, чтобы Украина победила Россию, и война в Европе не перекинулась на нее непосредственно", - сказал Кулеба на пресс-конференции в Литве с литовским латвийским, эстонским и французским коллегами.
Кулеба подчеркнул, что необходимо принять как новую реальность, что эпоха мира в Европе завершилась.
"И это, на мой взгляд, тот посыл, к которому пришел Париж, созвав саммит неделю назад: те, кто не верит, что война может произойти за пределами Украины, перейдя на территорию, которая в настоящее время является территорией НАТО, пожалуйста, проснитесь, почитайте учебники истории, послушайте, что говорит сейчас Путин, и найдите 10 отличий. Вы не найдете", - отметил министр.
По его словам, в свое время можно было избежать оккупации стран Балтии, если бы были приняты сильные решения.
"Почему или как долго мы будем и дальше спотыкаться о слабые решения в 2024 году? Слабые решения - больше войны. Сильные решения - конец войне. Все очень просто. И дискуссия, начатая в Париже, - это путь к сильным решениям", - считает Кулеба.
Це лайно ще і говорить)
Зате стратегія закатування зброї в асфальт гарно працювала.
Зате вся ваша дєрьмаківська шобла робить усе, щоб такий стан речей зберігався як найдовше чи взагалі погіршувався. Чого варте подвійне відвідування завгоспом США минулого року - двопартійну підтримку наче корова язиком злизала. А хамські спічи найвеличнішо? Клоунада з виїздом на кордон шапіто з КМУ?
Словам вашим вірить тільки глядач "телемарафєту", а розумні люди аналізують дії. І це стане вироком вашій шоблі.
До речі! Кажуть, що суддя Лінч вирішив трохи пізніше провести відпустку в Україні
"Генерал обрушился с критикой на действия Белого дома и в начале полномасштабного вторжения, когда воздушное пространство Украины долгое время не было закрыто, а вместо этого доминировал нарратив об избежании «конфронтации с Россией».
«А потом вся военная помощь, которую мы оказывали, выделялась по чуть-чуть. И оправданий этому было много"....
Тепер Кулеба - "Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится"
@ та шанувальники - ваш вихід
============
Что, поляки перекрыли границу, воровать меньше стали, а аппетиты ростут? ОП у ЗСУ уже украл за два года 200 млрд. грн