Еще 10 детей удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию

Команда Save Ukraine вернула еще десять детей в Украину с оккупированных Россией территорий.

Об этом сообщил глава организации Save Ukraine Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"10 украинских детей, которые после 24 февраля оказались в оккупации, удалось спасти и вернуть в Украину команде Save Ukraine. Дети после длительной разлуки наконец-то смогли обнять своих самых родных, и сейчас все семьи в безопасности", - рассказал он.

Также сообщается, что на сегодняшний день команда Save Ukraine спасла из России и оккупации уже 261 ребенка.

Кроме того, Кулеба рассказал истории этих детей, отметив, что все имена в целях безопасности изменены:

"Алина осталась дома с папой после того, как ее маму Марину депортировали россияне. Девочка вынуждена была посещать российскую школу, слушать и петь там гимн России, носить дорогую школьную форму. За любой отказ выполнять все это детям угрожали занижать оценки. Хотя рисовать и писать письма российским солдатам Алина все же отказалась, сказав учительнице, что не умеет рисовать и не знает русский язык, однако просмотра фильмов о "величии" русского языка избежать не удалось. И это особенно цинично со стороны окупантов — заставлять детей писать письма военным, которые убивают их родителей, матерей, братьев и сестер, а также прославлять страну, которая лишила их спокойной жизни.

Алексей, отец которого умер в оккупации от болезни сердца, также вспоминает только российские учебники, которыми очень быстро заменили все книги в школе. Однажды его одноклассники нашли табличку с украинским флагом и повесили в классе, но учительница увидела и быстро куда-то ее выбросила. Отказаться от написания письма российским военным тоже было нельзя.

13-летний Орест и 11-летняя Мелания оказались утратили связь с родителями после того, как ВСУ освободили Правобережье. Родители отвезли детей на Левобережье к бабушке и дедушке, как можно дальше от зоны боевых действий. Поэтому почти 1,5 года не виделись с родителями. За это время из-за постоянного стресса в Мелании ухудшился слух, как и у ее мамы Оксаны. Брат и сестра очень хотели обнять маму, вернуться домой. Но иногда уже и не верили, что это может когда-нибудь произойти.

Маленькая Лана родилась уже в оккупации. Ее мама Тамила полномасштабное вторжение встретила беременной. Очень тяжело приходилось выживать в первые месяцы, когда был дефицит продуктов и лекарств в оккупации. Очень надеялась молодая женщина, что будет рожать в свободной Украине, но нет — в роддом ехали через несколько российских блокпостов. Еле-еле договорились с военными пропустить их в родильный дом. Новая жизнь рождалась под взрывы. Роженице было очень страшно, но, к счастью, обошлось без укрытия. Домой их выписали через 4 часа после родов, так и не сделав ребенку никакой прививки".