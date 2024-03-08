РУС
Кулеба призвал союзников возобновить обучающие миссии для ВСУ в Украине: "Верните своих инструкторов"

Навчання українських військових

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что миссии по обучению украинских военнослужащих должны проходить в Украине, поскольку это поможет Киеву выиграть время и упростить логистику.

Об этом он сказал на пресс-конференции 8 марта в Вильнюсе по итогам встречи с главами МИД стран Балтии и Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Кулеба заявил, что "искренне не понимает", почему вопрос обучающих миссий для ВСУ в Украине вызывает "такие трудности и дискуссии".

Читайте также: Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится, - Кулеба

"С 2014 по 2022 год в Украине очень эффективно работал целый ряд учебных миссий, и я не вижу причин, почему это не может продолжаться и дальше. Верните своих инструкторов, поставьте систему противовоздушной обороны для защиты полигона. И все", – рассказал он.

Глава МИД подчеркнул, что в нынешней войне с Россией для Украины важно не отставать в плане логистики.

Читайте также: Германия в этом году подготовит еще 10 тыс. украинских солдат

"Если ты можешь быстрее научить солдат, быстрее отремонтировать технику – ты получаешь преимущество. Стоимость, эффективность, экономия времени и, самое главное, победа. Эффективный способ делать вещи – это делать вещи не только за границей, но и в Украине", – подытожил он. .

подготовка (243) Кулеба Дмитрий (2881) ВСУ (6859)
+6
бегом в будку, шавка русская!
08.03.2024 22:23 Ответить
+4
я тоже серьезно, в будку!
08.03.2024 22:44 Ответить
+3
О как заговорили. Еще недавно было "там же безопасно для обучаемых". Похоже не только через Тису плывут. Но все збс.
08.03.2024 22:24 Ответить
Інструкторів можна и на передок - шоб боиового досвіду набралися
08.03.2024 22:05 Ответить
А наших поранених, які ще й союзничків понавчають, замало? Я точно одного особисто знаю. В ТЦК зараз штани протирає.
09.03.2024 06:26 Ответить
Они хотят и обучение ********??? Какая страна пошлет своих военных без предусмотренной процедуры??? Это решение, страховки, гарантии и т д.
08.03.2024 22:11 Ответить
вже давно, точніше, рік як, всім зрозуміло, що треба навчати, отих самих старших офіцерів, ті що майори та старше. ті, що в академіях постсов'єтських навчалися.
сержантський склад, дасть фору, тому всьому нато, цілком та по одному!
а кулєба хоче бабла, що можна стиряти, навіть тут.
08.03.2024 22:12 Ответить
Кулеба хоче пропіаритись і намалювати картинку бурхливої діяльності.Треба не закликати на сторінках цензору,а об'їхати всі країни особисто і домовитися!
09.03.2024 04:53 Ответить
Це вони сюди навчатися приїдуть? Лопату в зуби - і на передок! Нехай покажуть, як воювати треба.
08.03.2024 22:13 Ответить
Учить не будут - видят что просто гробите людей. Бриты пытались - кучу угробили.
Оружия тоже скоро перестанут давать - так как вы в паре с Россией тупо утолизируете западное дефицитное оружие.
08.03.2024 22:22 Ответить
бегом в будку, шавка русская!
08.03.2024 22:23 Ответить
Я как бы серьезно. Никто не будет помогать деганам. Сложное оружие уже не дают, также будут резать любую другую дорогую поддержку.
Союзники же видят что эффективность боевых действий деградирует стремительными действиями.
08.03.2024 22:26 Ответить
я тоже серьезно, в будку!
08.03.2024 22:44 Ответить
Как там авиация поживает? А кораблестроение? Уже прикрутил контакт1 и мангал к т54?
Оружие ВСУ не дают, потому что на Западе боятся вашего быстрого поражения.
08.03.2024 23:03 Ответить
Вже давно пора мати своїх і навчати війська НАТО.
08.03.2024 22:22 Ответить
Наши нихера не умеют если ты еще не понял Большинство наших офицеров и инструкторов годятся только на штурм посадки.
08.03.2024 22:25 Ответить
ЗСУ мае унікальний досвід війни з кацапами.

Бійці героїчно бьються за кожне село.

А ось бійці НАТО не воювали вже років 50…
Тут е питання.
08.03.2024 22:45 Ответить
Получается, вторая армия мира воюет за хутора с неумеками? Наверняка московиты не стараются. Ведь если бы захотели, то и киевзатридня взяли бы, правильно?
08.03.2024 23:06 Ответить
Хватит жить прошлым
08.03.2024 23:51 Ответить
Досить жити минулим кацапе. СеРеСеРе не повернути, паРашінську імперію також. Ваше майбутнє це країна на зразок північної Кореї тільки без ядерної зброї. Вам кацапам не місце серед цивілізованих людей
09.03.2024 09:20 Ответить
Сколько не говори халва, лучше не станет от этого.
09.03.2024 16:17 Ответить
а ти смішний... і що такого Захід не знає про ОКОПНУ ВІЙНУ?
09.03.2024 02:16 Ответить
О как заговорили. Еще недавно было "там же безопасно для обучаемых". Похоже не только через Тису плывут. Но все збс.
08.03.2024 22:24 Ответить
Дерьмак нелох ,до 20травні. ця дерьмаковщина
08.03.2024 22:37 Ответить
А чому Кулеба не в Стамбулі?
Це питання до Зеленського.
08.03.2024 22:41 Ответить
"Поверніть своїх інструкторів" - тю, а нашо їх повипускали? Могли б закрити кордони, як і для всіх інших.
08.03.2024 23:18 Ответить
08.03.2024 23:23 Ответить
Поверніть своїх інструкторів, поставте систему протиповітряної оборони для захисту полігону. І все", - розповів він.
і ВСЕ ??? Дайте нам декілька сотень міліонів євро за гарні очі і все???
Чувак! То великі гроші!!!
От що роблять з людьми дармові гроші. Воно думає що вони у всіх такі.
08.03.2024 23:29 Ответить
Т.е кулеба призывает наплевать развитые страны на безопасность своих граждан?)) ну-ну
08.03.2024 23:35 Ответить
Говорящая голова.
09.03.2024 02:08 Ответить
"Поверніть своїх інструкторів - хай вони чогось навчаться"
09.03.2024 06:57 Ответить
 
 