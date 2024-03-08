Кулеба призвал союзников возобновить обучающие миссии для ВСУ в Украине: "Верните своих инструкторов"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что миссии по обучению украинских военнослужащих должны проходить в Украине, поскольку это поможет Киеву выиграть время и упростить логистику.
Об этом он сказал на пресс-конференции 8 марта в Вильнюсе по итогам встречи с главами МИД стран Балтии и Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Кулеба заявил, что "искренне не понимает", почему вопрос обучающих миссий для ВСУ в Украине вызывает "такие трудности и дискуссии".
"С 2014 по 2022 год в Украине очень эффективно работал целый ряд учебных миссий, и я не вижу причин, почему это не может продолжаться и дальше. Верните своих инструкторов, поставьте систему противовоздушной обороны для защиты полигона. И все", – рассказал он.
Глава МИД подчеркнул, что в нынешней войне с Россией для Украины важно не отставать в плане логистики.
"Если ты можешь быстрее научить солдат, быстрее отремонтировать технику – ты получаешь преимущество. Стоимость, эффективность, экономия времени и, самое главное, победа. Эффективный способ делать вещи – это делать вещи не только за границей, но и в Украине", – подытожил он. .
сержантський склад, дасть фору, тому всьому нато, цілком та по одному!
а кулєба хоче бабла, що можна стиряти, навіть тут.
Оружия тоже скоро перестанут давать - так как вы в паре с Россией тупо утолизируете западное дефицитное оружие.
Союзники же видят что эффективность боевых действий деградирует стремительными действиями.
Оружие ВСУ не дают, потому что на Западе боятся вашего быстрого поражения.
Бійці героїчно бьються за кожне село.
А ось бійці НАТО не воювали вже років 50…
Тут е питання.
Це питання до Зеленського.
і ВСЕ ??? Дайте нам декілька сотень міліонів євро за гарні очі і все???
Чувак! То великі гроші!!!
От що роблять з людьми дармові гроші. Воно думає що вони у всіх такі.