Мы должны провести "красные линии" для РФ, а не для себя, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что для того чтобы открыть путь к победе Украины, нельзя исключать какие-либо формы поддержки Киева, а помощь украинским силам должна продолжаться и усиливаться не только на словах.
"Мы ясно дали понять, что приложим все усилия, чтобы Украина победила в этой войне, защитив не только свою территорию, но и основанный на правилах мировой порядок. Это экзистенциальный вопрос не только для Украины, но и для всех нас. И здесь не может быть никаких "но". Мы должны провести "красные линии" для России, а не для себя, чтобы не дать РФ победить. И наконец, чтобы открыть путь к победе Украины, мы не можем исключать какие-либо формы поддержки Украины", - сказал Ландсбергис на пресс-конференции с украинским, латвийским, эстонским и французским коллегами в Литве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что "мы должны продолжать поддерживать Украину во всем, где это необходимо", отметив, что нынешняя военная поддержка Запада явно недостаточна и неоправданно затягивается.
"Мы должны помогать Украине гораздо больше и намного быстрее. Это цель нашей сегодняшней встречи, и мы приветствуем лидерство Франции и полны решимости внести свой вклад. Трансатлантическая военная поддержка Украины должна не только достичь прежнего уровня, который был год назад, но и значительно усилиться. И если мы поддерживаем Украину, то недостаточно делать это на словах. Это должно отражаться в нашим делах", - призвал министр.
Кроме того, он выразил надежду, что инициатива Чешской Республики по закупке боеприпасов в третьих странах для Украины "скоро принесет свои плоды".
"Литва также вносит свой вклад в эту инициативу. Однако это не может быть разовой акцией. Наша поддержка должна быть постоянной", - отметил Ландсбергис.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль