Макрон о западных войсках в Украине: Не исключать чего-либо не значит это делать
Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 марта прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" возможного развертывания войск западных государств в Украине.
На вопрос о том, что он "не исключает" ввод западных войск в Украину, Макрон ответил: "Не исключать чего-либо не значит это делать", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Сегодня единственный способ достичь мира – это остановить нападающего. Тот, кто напал, должен согласиться сложить оружие. И если ему никто не скажет, что он должен остановиться..." – добавил он.
Направление западных войск в Украину
Президент Франции на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятную отправку западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
Параша вде у паніці.
Давай, жми!!!
Бо на німців надії не мае
Паралельні світогляди …. Не переретинаються, десь пасерєдінє, як у цих квартальних …
І тут Макрон не пасе задніх.
Не випадково ху&ло зараз у швидкому режимі запустив з табакерки турецького султана. З ху&ловським мирним планом.
Турція хвилюються бо ініціатива переходить до Франції. А це « ворог Турції», тому що Франція підтримуе Армению,
а не Азербайджан.
Неуловимим він був не тому, що ніхто не міг його піймати,
а тому, що він нахєр нікому не був потрібен
Макрон знайшов нове джерело для постачання озброєння Україні.
Франція знайшла нове джерело для постачання озброєння Україні. Наразі країна намагається домовитися з арабськими державами про повернення проданого ним озброєння, щоб надалі передати його українській армії.
Тим часом міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що три французькі оборонні компанії розгорнуть виробництво в Україні влітку.
Un grand merci à Macron et à la France pour leur soutien à l'Ukraine.
- Нах...й! Пішов нах...й! (с)