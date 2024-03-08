РУС
4 581 44

Макрон о западных войсках в Украине: Не исключать чего-либо не значит это делать

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 марта прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" возможного развертывания войск западных государств в Украине.

На вопрос о том, что он "не исключает" ввод западных войск в Украину, Макрон ответил: "Не исключать чего-либо не значит это делать", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Сегодня единственный способ достичь мира – это остановить нападающего. Тот, кто напал, должен согласиться сложить оружие. И если ему никто не скажет, что он должен остановиться..." – добавил он.

Читайте также: Глава МИД Польши Сикорский: Присутствие западных войск в Украине не является чем-то немыслимым

Направление западных войск в Украину

Президент Франции на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятную отправку западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Макрон Эмманюэль (1424)
Топ комментарии
+9
Ну хоть виртуально пару дней повоевали. Лучше чем ничего
показать весь комментарий
08.03.2024 23:40 Ответить
+7
Что ж ты фраер сдал назад
показать весь комментарий
08.03.2024 23:40 Ответить
+7
Ну просто браво жабоеду---4 дня крепко качал. И вот. Вывод---раз---не *******!
показать весь комментарий
08.03.2024 23:59 Ответить
У меня часы сбились, похоже сегодня 1 апреля.
показать весь комментарий
08.03.2024 23:37 Ответить
Не зупиняйся, Макрон!

Параша вде у паніці.
Давай, жми!!!

Бо на німців надії не мае
показать весь комментарий
09.03.2024 03:49 Ответить
Молодець Макрон, він, як данилов кольором ісподнього, сигнали московітам не посилає, а каже напряму!!
Паралельні світогляди …. Не переретинаються, десь пасерєдінє, як у цих квартальних …
показать весь комментарий
08.03.2024 23:40 Ответить
Что ж ты фраер сдал назад
показать весь комментарий
08.03.2024 23:40 Ответить
Все, что в наших силах сделать, можно также и не делать.
показать весь комментарий
09.03.2024 09:52 Ответить
Ну хоть виртуально пару дней повоевали. Лучше чем ничего
показать весь комментарий
08.03.2024 23:40 Ответить
і ці теж нас перемогли?
показать весь комментарий
09.03.2024 00:55 Ответить
До второй мировой они нормально себе воевали.
показать весь комментарий
09.03.2024 01:04 Ответить
Ну так. Кацапські пропагандисти волають,що скинуть ракети на Париж. От і відповідь. Скоріш за все просто інформаційна гра в обидва боки.
показать весь комментарий
08.03.2024 23:41 Ответить
Парашу обкладають з усіх боків.
І тут Макрон не пасе задніх.

Не випадково ху&ло зараз у швидкому режимі запустив з табакерки турецького султана. З ху&ловським мирним планом.

Турція хвилюються бо ініціатива переходить до Франції. А це « ворог Турції», тому що Франція підтримуе Армению,
а не Азербайджан.
показать весь комментарий
09.03.2024 06:14 Ответить
Якого він там султана запустив. Турція насправді наші союзники. Хоч і типу грають на 2 боки. А байрактари у нас,а наші збройні заводи у них)) Ердоган просто пропонує переговори у себе,які неминуче колись будуть от і все.
показать весь комментарий
09.03.2024 23:05 Ответить
виключити не можна увімкнути
показать весь комментарий
08.03.2024 23:46 Ответить
макрон чергову порцію макарон навісив
показать весь комментарий
08.03.2024 23:48 Ответить
Ну просто браво жабоеду---4 дня крепко качал. И вот. Вывод---раз---не *******!
показать весь комментарий
08.03.2024 23:59 Ответить
Ви шановний в одному слові заробили три помилки, ви написали *******, а правильно буде ********!
показать весь комментарий
09.03.2024 01:59 Ответить
Это старая фраза, там и буква ,с, ставится в ,рас, ведь рифма тогда и отсюда скорость фразы.
показать весь комментарий
09.03.2024 09:10 Ответить
Обіцяти це не обов'язково одружитись
показать весь комментарий
09.03.2024 00:06 Ответить
Наївні українці досі не зрозуміти не можуть що таке "велика політика" і досі живуть в інфантильному світосприйнятті.
показать весь комментарий
09.03.2024 00:11 Ответить
на інший гілці наївняк вже розмріявся, куди їх пішлють, в яку точку
показать весь комментарий
09.03.2024 00:58 Ответить
Плив, плив, плив - біля берега обіс..рався...
показать весь комментарий
09.03.2024 00:18 Ответить
Як каже древняя французька пагаворка: Абєщать нє значіт женіцца ...
показать весь комментарий
09.03.2024 00:21 Ответить
ахахахахах ну що дрочери на мікрона хоч тепер замовкнуть..
показать весь комментарий
09.03.2024 00:21 Ответить
Увы, но думаю, что нет)))
показать весь комментарий
09.03.2024 00:36 Ответить
Ахах... Ожидаемо. Попи@дел и заглох)))
показать весь комментарий
09.03.2024 00:35 Ответить
https://streamable.com/790syy
показать весь комментарий
09.03.2024 00:46 Ответить
навіть Гаррі Каспаров не зміг у мене виграти жодної партії в шахи
показать весь комментарий
09.03.2024 00:54 Ответить
Ты ему не дал ни единого шанса?
показать весь комментарий
09.03.2024 01:00 Ответить
по преріям скакав ковбой Неуловимий Джо
Неуловимим він був не тому, що ніхто не міг його піймати,
а тому, що він нахєр нікому не був потрібен
показать весь комментарий
09.03.2024 00:59 Ответить
На что намекаете? Или вы из польского дурдома строчите? Судя по тому потоку сознания, что из вас льётся
показать весь комментарий
09.03.2024 01:05 Ответить
аллюзії на тему мікрона з його сентенціями)
показать весь комментарий
09.03.2024 01:06 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 01:03 Ответить
Україна кацапам не дістанеться за будь якого розкладу. Навіть в випадку окупації України щойно кацапи посунуть в сторону НАТО отримають створення плацдармів сил НАТО в Україні. НАТО вигідно воювати саме тут - все вже розбито в хлам. Декілька плацдармі в тилу кацапів повністю паралізують логістику окупантів і гарантують їх швидке винищеня.
показать весь комментарий
09.03.2024 01:26 Ответить
Друзі пізнаються в біді:
Макрон знайшов нове джерело для постачання озброєння Україні.

Франція знайшла нове джерело для постачання озброєння Україні. Наразі країна намагається домовитися з арабськими державами про повернення проданого ним озброєння, щоб надалі передати його українській армії.

Тим часом міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що три французькі оборонні компанії розгорнуть виробництво в Україні влітку.

Un grand merci à Macron et à la France pour leur soutien à l'Ukraine.


показать весь комментарий
09.03.2024 01:34 Ответить
Поки в США все не втрясется, це добре.
показать весь комментарий
09.03.2024 01:42 Ответить
- Бонд. Джеймс Бонд.
- Нах...й! Пішов нах...й! (с)
показать весь комментарий
09.03.2024 02:09 Ответить
мудро
показать весь комментарий
09.03.2024 05:30 Ответить
Все??? Макрона попустило??
показать весь комментарий
09.03.2024 06:57 Ответить
Макарон включив задню
показать весь комментарий
09.03.2024 07:02 Ответить
Ну що жабурі?Захисили Одесу...???)
показать весь комментарий
09.03.2024 08:10 Ответить
Менше слів ,більше справ .
показать весь комментарий
09.03.2024 09:05 Ответить
ПІZDAБОЛ.
показать весь комментарий
09.03.2024 09:56 Ответить
 
 