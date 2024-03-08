Макрон о западных войсках в Украине: Не исключать чего-либо не значит это делать

Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 марта прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" возможного развертывания войск западных государств в Украине.

На вопрос о том, что он "не исключает" ввод западных войск в Украину, Макрон ответил: "Не исключать чего-либо не значит это делать", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Сегодня единственный способ достичь мира – это остановить нападающего. Тот, кто напал, должен согласиться сложить оружие. И если ему никто не скажет, что он должен остановиться..." – добавил он.

Читайте также: Глава МИД Польши Сикорский: Присутствие западных войск в Украине не является чем-то немыслимым

Направление западных войск в Украину

Президент Франции на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятную отправку западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.